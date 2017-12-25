Какие ювелирные украшения принесут удачу в новом году
Как бы банально это ни звучало, но главным цветом, который способен расположить к вам символ года, является желтый и все его производные. Отсюда вытекает и принцип подбора драгоценностей.
Во-первых, стоит обращать внимание на желтое золото и бронзу, и лишь в случаях вашей несовместимости бежать за серебром или платиной. Но в таком случае в украшении должен присутствовать желтый или близкий к нему по оттенку камень.
Впрочем, желтый — цвет капризный и абсолютно не универсальный. Носить у лица драгоценности с желтыми бриллиантами, топазами или турмалинами крайне не рекомендуется. Вы можете приобрести колечки или браслеты, а вот серьги или колье лучше выбирать с камушками более насыщенных оттенков. Это может быть гранат или изумруд. Беспроигрышным вариантом остаются и бриллианты, но только в обрамлении желтого золота. А вот с насыщенными красными рубинами стоит быть осторожными. Красный ассоциируется у Собаки с огнем и может отпугнуть от вас везение.
Кстати, несмотря на сложную цветовую палитру, драгоценности этого года, определенно, способны приносить удачу, ведь желтый символизирует тепло и богатство. А для тех, кто предпочитает полудрагоценные или природные материалы, дизайнеры подготовили сюрприз и вернули в моду украшения с янтарем. Глубокий медовый оттенок отлично подходит к темным аутфитам, он способен освежить образ, добавив ему некую изюминку.
Существует заблуждение, что янтарь смотрится в паре исключительно с серебром, потому что золото его утяжеляет и не дает ему проявить цвет. Вы можете выбирать аксессуары с позолотой или же те, что больше похожи на бронзу. Янтарные вставки будут сиять только ярче!
Что же касается форм — уделите внимание украшениям с природной тематикой, а также округлым формам. В тренде серьги-кольца, круглые броши, колье-цепочки и, что довольно странно, минималистичные угловатые украшения, например, в виде стрел или ключей. Конечно же, актуальны и браслеты, и подвески с собачками. А вот от изображений семейства кошачьих все-таки лучше отказаться. По крайней мере, в саму новогоднюю ночь.
Несмотря на то что мы сегодня говорим о любимом цвете символа наступающего года, стоит упомянуть еще один натуральный «камень». Речь пойдет о жемчуге. Абсолютный мастхэв — многослойные жемчужные бусы с камеями, такие когда-то придумала сама Коко Шанель. Второе по популярности украшение с белыми «бусинами» — брошь. Она может быть практически любого размера — от аккуратной булавки с маленькой жемчужиной до «эполета», полностью расшитого бисером и жемчугом.
Выбирая драгоценности, которые соответствуют хотя бы нескольким упомянутым параметрам, вы точно привлечете к себе удачу в следующем году. С наступающим!
Текст: Диана Гербер
Фото: Shutterstock/VOSTOCK