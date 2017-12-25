Символ наступающего года Желтая Земляная Собака благоволит лишь немногим видам ювелирных украшений. Мы решили разобраться, каким именно.

Как бы банально это ни звучало, но главным цветом, который способен расположить к вам символ года, является желтый и все его производные. Отсюда вытекает и принцип подбора драгоценностей.

Во-первых, стоит обращать внимание на желтое золото и бронзу, и лишь в случаях вашей несовместимости бежать за серебром или платиной. Но в таком случае в украшении должен присутствовать желтый или близкий к нему по оттенку камень.

Впрочем, желтый — цвет капризный и абсолютно не универсальный. Носить у лица драгоценности с желтыми бриллиантами, топазами или турмалинами крайне не рекомендуется. Вы можете приобрести колечки или браслеты, а вот серьги или колье лучше выбирать с камушками более насыщенных оттенков. Это может быть гранат или изумруд. Беспроигрышным вариантом остаются и бриллианты, но только в обрамлении желтого золота. А вот с насыщенными красными рубинами стоит быть осторожными. Красный ассоциируется у Собаки с огнем и может отпугнуть от вас везение.