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Кулинарное путешествие: настоящий вьетнамский обед

Вьетнамская кухня — это буйство гастрономических красок и ароматов, многообразие рецептов и вкусов, слияние национального и заимствованного. В отличие от многих других стран Азии и Европы, во Вьетнаме едва ли найдется одинаковая для всех регионов еда. Все уникально, необычно и по-своему экзотично.
Нгуен Тхань Хай,
концепт-шеф сети ресторанов PhoBo

Своеобразие вьетнамской кухни

Несмотря на разносторонность и колоритность вьетнамской кухни, она имеет ряд черт, характерных для всех уголков страны. В первую очередь это изобилие приправ и специй. Наиболее часто используемыми являются рыбный соус, креветочная паста, чили и соевый соус, а также такие добавки, как имбирь, вьетнамский чили, мята, лемонграсс и кинза.

Рис — основа национальной вьетнамской кухни (вторая страна после Японии по его употреблению), его готовят на все лады: жарят, варят, тушат, парят, делают из него муку, уксус, вино и даже водку.

Морепродукты — важная составляющая практически любого блюда. В каждом кафе и ресторане в меню обязательно присутствуют деликатесы из даров моря. Одно из любимых блюд гостей Вьетнама — гой том га — спринг-ролл с креветками, курицей, рисовой лапшой и овощами.

Кофейная культура во Вьетнаме очень насыщенная. Чаще всего местные жители [предпочитают кофе]https://www.passion.ru/food/uroki-masterstva/napitokmechty-5-receptov-na-osnove-kofe.htm) со сгущенным молоком или кофе с сахаром и кубиками льда.

Когда во Вьетнаме говорят о чае, то с вероятностью 99% имеют в виду зеленый. С чая начинаются и им же заканчиваются все трапезы. Кстати, именно чай с лотосом считается во Вьетнаме самым привилегированным напитком. Говорят, его пили при королевском дворе, в среде аристократии и высшей знати.

Главное правило: необходимо доедать блюда до конца! Даже незначительные остатки на тарелке воспринимаются поварами как знак неуважения.

Десерты страны

Вьетнамцы еще те сладкоежки! Но если мы привыкли есть шоколадки и пирожные, то вы будете удивлены: каждый десерт — это либо настоящий гастрономический шедевр, либо истинная экзотика, а чаще и то, и другое. Запеченный банан — это самая стандартная и одна из наиболее популярных национальных вьетнамских сладостей. В ее приготовлении нет ничего сложного, поэтому почти на каждой улочке можно встретить торговцев, поливающих сироп на сочные банановые прилавки. Кэм дуа — мороженое в кокосовой скорлупе, усыпанное орешками и политое шоколадом. Звучит невероятно аппетитно, не правда ли? Йогурт с черным липким рисом, раннее особенно популярный на Севере, теперь набирает оборот и на Юге. Все дело в низкой калорийности продукта и необычном вкусе! Согласитесь, сочетать йогурт с рисом — необычно, но вкус стоит того. Кокосовые вафли с добавлением тропического фрукта пандан — та самая экзотика! Неповторимый вкус и аромат привлекают как местных жителей, так и туристов. Оторваться почти невозможно!

На север пойдешь — супа Фо отведаешь

В Северной части Вьетнама предпочитают готовить пищу на гриле, а также особой популярностью пользуются всевозможные супы и сырые продукты (фрукты, овощи). Суп Фо неофициально считается символом гастрономической жизни Севера и Вьетнама в целом. Насыщенный бульон с добавлением рисовой лапши и нежных ломтиков мяса насыщает и оставляет приятное послевкусие. Бульон для этого супа готовят по меньшей мере восемь часов! Океан понедельника — это не какое-то конкретное блюдо, а собирательное название всех возможных вариаций приготовления улиток: прожаренные с лимонным соусом, улитки с китайскими травами, улитки на пару с вермишелью. Бань куон — блины из рисовой муки с самой разнообразной начинкой, от овощей до рыбного фарша.

На Юг пойдешь — экзотику попробуешь

Кухня южной части Вьетнама является более экзотической. Она вобрала в себя лучшие кулинарные традиции из кухонь Китая и Таиланда. Лаумам — оригинальное блюдо, состоящее из бульона, душистых кусочков мяса, рыбного соуса и невероятного количества овощей, разнообразие которых иногда достигает целых 24 различных наименованиях! Нэмы — еще один шедевр южной вьетнамской кухни. В отличие от российских, эти блины сделаны из рисовой муки, а в качестве начинки выступают зелень, мясо краба и свинины, морковь, яйца и капуста. Багеты с начинкой — бань ми — прямое наследие колониального периода Франции. Начинка у данного блюда всегда разная: это могут быть и морепродукты, и фрикадельки, и овощи со сладким луком, и всевозможные сорта мяса. В конце 2016 года бань ми возглавил рейтинг блюд уличной кухни всего мира от британского издания для путешественников Fodor’s.

Вьетнамская кухня — это бунтарское, рискованное и в то же время тонкое, изысканное сочетание вкусов, цветов и ароматов. Гастрономические эксперименты, которыми она насыщена, являются примером безграничной человеческой фантазии и безупречного чувства прекрасного. Езжайте и пробуйте все!

Фото: Shutterstock

Гороскоп