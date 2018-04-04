Кулинарное путешествие: настоящий вьетнамский обед

В Северной части Вьетнама предпочитают готовить пищу на гриле, а также особой популярностью пользуются всевозможные супы и сырые продукты (фрукты, овощи). Суп Фо неофициально считается символом гастрономической жизни Севера и Вьетнама в целом. Насыщенный бульон с добавлением рисовой лапши и нежных ломтиков мяса насыщает и оставляет приятное послевкусие. Бульон для этого супа готовят по меньшей мере восемь часов! Океан понедельника — это не какое-то конкретное блюдо, а собирательное название всех возможных вариаций приготовления улиток: прожаренные с лимонным соусом, улитки с китайскими травами, улитки на пару с вермишелью. Бань куон — блины из рисовой муки с самой разнообразной начинкой, от овощей до рыбного фарша.

На Юг пойдешь — экзотику попробуешь

Кухня южной части Вьетнама является более экзотической. Она вобрала в себя лучшие кулинарные традиции из кухонь Китая и Таиланда. Лаумам — оригинальное блюдо, состоящее из бульона, душистых кусочков мяса, рыбного соуса и невероятного количества овощей, разнообразие которых иногда достигает целых 24 различных наименованиях! Нэмы — еще один шедевр южной вьетнамской кухни. В отличие от российских, эти блины сделаны из рисовой муки, а в качестве начинки выступают зелень, мясо краба и свинины, морковь, яйца и капуста. Багеты с начинкой — бань ми — прямое наследие колониального периода Франции. Начинка у данного блюда всегда разная: это могут быть и морепродукты, и фрикадельки, и овощи со сладким луком, и всевозможные сорта мяса. В конце 2016 года бань ми возглавил рейтинг блюд уличной кухни всего мира от британского издания для путешественников Fodor’s.

Вьетнамская кухня — это бунтарское, рискованное и в то же время тонкое, изысканное сочетание вкусов, цветов и ароматов. Гастрономические эксперименты, которыми она насыщена, являются примером безграничной человеческой фантазии и безупречного чувства прекрасного. Езжайте и пробуйте все!

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