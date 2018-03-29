Вам понадобится:

кофе растворимый — 50 мл

халва арахисовая — 40 г

кленовый сироп — 10 мл

сливки — 50 мл

молоко — 50 мл

украшение — взбитые сливки в баллоне

халва измельченная — 10 г

Приготовление:

Метод приготовления — бленд и стимер (стимер — горячий напиток на основе вспененного молока и сладкого ароматизованного сиропа). Рецепт для тех, у кого есть кофемашина. Все ингредиенты взбить в блендере, перелить в питчер (небольшой кувшин), разогреть стимером кофемашины и перелить в кружку. Взбитые сливки сверху посыпать измельченной халвой.

«Аромагия»