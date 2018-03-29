Лайфхаки и советы от эсперта:
- В приготовлении кофейных напитков используйте только молотый зерновой кофе.
- Рецепты приведены из расчета на одну порцию напитка.
- Оптимальный помол для приготовления напитка во френч-прессе — крупный, для приготовления в турке используется максимально мелкий кофе.
- При приготовлении в турке кофе никогда не доводится до кипения — при подъеме пенки турку необходимо снять с огня, при необходимости — для более насыщенного вкуса — можно повторить эту операцию два-три раза.
«Мечтай с открытыми глазами»
Вам понадобится:
- эспрессо — 40 мл
- молоко — 40 мл
- сливки — 40 мл
- сироп миндальный — 10 мл
- сироп пряничный — 5 мл
- золотой кандурин — 1 г
- лед — 1 кубик
- хайбол (бокал)
- украшение — кофейные зерна
Приготовление:
Метод приготовления — шейк. Все ингредиенты налить в шейкер, взболтать. Приготовить хайбол и засыпать в него лед. Все перелить в хайбол. Украсить кофейными зернами.
«Время мечтать»
Вам понадобится:
- эспрессо — 40 мл
- сироп карамельный — 7 мл
- сироп лавандовый — 7 мл
- вишневый сок — 50 мл
- черная смородина — 20 г
- лед кубиками — 150 г
- лед фраппе — 150 г
- хайбол (бокал)
- украшение — лаванда сушеная
Приготовление:
Метод приготовления — шейк. Все ингредиенты налить в шейкер, взболтать. Приготовить хайбол и засыпать в него лед. Все перелить в хайбол. Украсить кофейными зернами и сушеной лавандой.
«Поверь в мечту»
Вам понадобится:
- кофе растворимый — 50 мл
- халва арахисовая — 40 г
- кленовый сироп — 10 мл
- сливки — 50 мл
- молоко — 50 мл
- украшение — взбитые сливки в баллоне
- халва измельченная — 10 г
Приготовление:
Метод приготовления — бленд и стимер (стимер — горячий напиток на основе вспененного молока и сладкого ароматизованного сиропа). Рецепт для тех, у кого есть кофемашина. Все ингредиенты взбить в блендере, перелить в питчер (небольшой кувшин), разогреть стимером кофемашины и перелить в кружку. Взбитые сливки сверху посыпать измельченной халвой.
«Аромагия»
Вам понадобится:
- кофе растворимый — 200 мл
- имбирь молотый — 2 г
- корица молотая — 1 г
- персиковый премикс — 50 мл
- сливки 11% — 50 мл
- украшение — взбитые сливки в баллоне
- апельсин (для цедры) — 15 г
Приготовление:
Метод приготовления — айриш, стимер. Для счастливых обладателей кофемашин. Все ингредиенты взбить в питчере стимером кофемашины, перелить в айриш. Украсить взбитыми сливками, цедрой апельсина.
«Магия мечты»
Вам понадобится:
- эспрессо — 50 мл
- сироп медовый монин — 10 мл
- сироп ибирный монин — 5 мл
Для пенки:
- сливки 20% — 50 мл
- сироп лаванда монин — 30 мл
- лед кусковой — 300 г
- ежевика — 4 шт.
Приготовление:
Метод приготовления — мартинка (вид бокала), шейк. Все ингредиенты взбить в шейкере, перелить в мартинку. Взбить сливки с лавандой в чистом шейкере и выложить через ложку слоем в мартинку на коктейль. Украсить ежевикой на шпажке.
Фото: архив компании