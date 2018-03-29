Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики
Вы кофеман? Тогда этот материал для вас! Разнообразьте свой кофейный рацион, пробуйте разные вкусы и мечтайте! Наш эксперт в приготовлении божественно вкусных напитков — бариста компании Jacobs Кирилл Бондарь.

Лайфхаки и советы от эсперта:

  1. В приготовлении кофейных напитков используйте только молотый зерновой кофе.
  2. Рецепты приведены из расчета на одну порцию напитка.
  3. Оптимальный помол для приготовления напитка во френч-прессе — крупный, для приготовления в турке используется максимально мелкий кофе.
  4. При приготовлении в турке кофе никогда не доводится до кипения — при подъеме пенки турку необходимо снять с огня, при необходимости — для более насыщенного вкуса — можно повторить эту операцию два-три раза.

«Мечтай с открытыми глазами»

Вам понадобится:

  • эспрессо — 40 мл
  • молоко — 40 мл
  • сливки — 40 мл
  • сироп миндальный — 10 мл
  • сироп пряничный — 5 мл
  • золотой кандурин — 1 г
  • лед — 1 кубик
  • хайбол (бокал)
  • украшение — кофейные зерна

Приготовление:

Метод приготовления — шейк. Все ингредиенты налить в шейкер, взболтать. Приготовить хайбол и засыпать в него лед. Все перелить в хайбол. Украсить кофейными зернами.

«Время мечтать»

Вам понадобится:

  • эспрессо — 40 мл
  • сироп карамельный — 7 мл
  • сироп лавандовый — 7 мл
  • вишневый сок — 50 мл
  • черная смородина — 20 г
  • лед кубиками — 150 г
  • лед фраппе — 150 г
  • хайбол (бокал)
  • украшение — лаванда сушеная

Приготовление:

Метод приготовления — шейк. Все ингредиенты налить в шейкер, взболтать. Приготовить хайбол и засыпать в него лед. Все перелить в хайбол. Украсить кофейными зернами и сушеной лавандой.

«Поверь в мечту»

Вам понадобится:

  • кофе растворимый — 50 мл
  • халва арахисовая — 40 г
  • кленовый сироп — 10 мл
  • сливки — 50 мл
  • молоко — 50 мл
  • украшение — взбитые сливки в баллоне
  • халва измельченная — 10 г

Приготовление:

Метод приготовления — бленд и стимер (стимер — горячий напиток на основе вспененного молока и сладкого ароматизованного сиропа). Рецепт для тех, у кого есть кофемашина. Все ингредиенты взбить в блендере, перелить в питчер (небольшой кувшин), разогреть стимером кофемашины и перелить в кружку. Взбитые сливки сверху посыпать измельченной халвой.

«Аромагия»

Вам понадобится:

  • кофе растворимый — 200 мл
  • имбирь молотый — 2 г
  • корица молотая — 1 г
  • персиковый премикс — 50 мл
  • сливки 11% — 50 мл
  • украшение — взбитые сливки в баллоне
  • апельсин (для цедры) — 15 г

Приготовление:

Метод приготовления — айриш, стимер. Для счастливых обладателей кофемашин. Все ингредиенты взбить в питчере стимером кофемашины, перелить в айриш. Украсить взбитыми сливками, цедрой апельсина.

«Магия мечты»

Вам понадобится:

  • эспрессо — 50 мл
  • сироп медовый монин — 10 мл
  • сироп ибирный монин — 5 мл

Для пенки:

  • сливки 20% — 50 мл
  • сироп лаванда монин — 30 мл
  • лед кусковой — 300 г
  • ежевика — 4 шт.

Приготовление:

Метод приготовления — мартинка (вид бокала), шейк. Все ингредиенты взбить в шейкере, перелить в мартинку. Взбить сливки с лавандой в чистом шейкере и выложить через ложку слоем в мартинку на коктейль. Украсить ежевикой на шпажке.

Фото: архив компании

Обсуждаемое
Гороскоп