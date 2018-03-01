Вам понадобится:

баклажан — 60 г

чесночное масло — 20 г

соус баже — 15 г

грецкий орех — 200 г

уцхо-сунели — 2 г

зафаран (имеретинский шафран) — 2 г

перец красный — 2 г

чеснок — 16 г

кориандр молотый — 2 г

соль — по вкусу

кинза свежая — 5 г

петрушка свежая — 5 г

вода — 100 г

уксус винный белый — 5 г

Приготовление:

Баклажан разрезать на слайсы толщиной в 1 см, посолить, оставить на час. Затем убрать излишки соли и обжарить в большом количестве масла на сильном огне до появления золотистой корочки. Далее переложить на сито и дать стечь маслу. Чеснок очистить и пропустить через пресс. Кинзу и петрушку мелко нарезать. Сделать фарш: орехи пробить в блендере, добавить чесночное пюре, специи и зелень. Полученный фарш немного разбавить водой и добавить винный уксус. Выложить фарш на обжаренные слайсы баклажана, свернуть рулетом, украсить зернами граната и соусом баже.

Паста орекьетте с овощами