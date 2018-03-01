7 рецептов постных национальных блюд
Икра из шпината от ресторана «Шинок», шеф-повар Елена Никифорова
Вам понадобится:
- морковь — 150 г
- лук — 150 г
- болгарский перец — 100 г
- шпинат — 400 г
- кабачки — 100 г
- крапива молодая — 100 г
- масло растительное — 10 мл
- соль — 5 г
- сахар — 10 г
- лимонный сок — 20 мл
- тост из белого хлеба — 1 шт.
- кинза — 5 г
Приготовление:
Шпинат промыть, порубить и слегка припустить с небольшим количеством кипятка на разогретой сковороде, добавить масло и обжарить. Очистить морковь и лук, мелко нарезать и тушить под закрытой крышкой до полуготовности. Добавить болгарский перец, крапиву, кабачки. Потушить минут 10, охладить и заправить смесью из соли, сахара и лимонного сока. Полученную массу пробить в блендере. Подавать с тостом из белого или многозернового хлеба и кинзой.
Баклажан с грецким орехом
Вам понадобится:
- баклажан — 60 г
- чесночное масло — 20 г
- соус баже — 15 г
- грецкий орех — 200 г
- уцхо-сунели — 2 г
- зафаран (имеретинский шафран) — 2 г
- перец красный — 2 г
- чеснок — 16 г
- кориандр молотый — 2 г
- соль — по вкусу
- кинза свежая — 5 г
- петрушка свежая — 5 г
- вода — 100 г
- уксус винный белый — 5 г
Приготовление:
Баклажан разрезать на слайсы толщиной в 1 см, посолить, оставить на час. Затем убрать излишки соли и обжарить в большом количестве масла на сильном огне до появления золотистой корочки. Далее переложить на сито и дать стечь маслу. Чеснок очистить и пропустить через пресс. Кинзу и петрушку мелко нарезать. Сделать фарш: орехи пробить в блендере, добавить чесночное пюре, специи и зелень. Полученный фарш немного разбавить водой и добавить винный уксус. Выложить фарш на обжаренные слайсы баклажана, свернуть рулетом, украсить зернами граната и соусом баже.
Паста орекьетте с овощами
Вам понадобится:
- паста орекьетте — 280 г
- оливки каламата — 80 г
- оливки зеленые — 80 г
- помидоры розовые — 240 г
- перец чили — 5 г
- чеснок — 5 г
- шпинат — 40 г
- фасоль кенийская — 60 г
- горох стручковый — 60 г
- соус томатный — 200 г
- бульон овощной — 400 г
- масло оливковое — 200 г
Приготовление:
Отварить пасту до готовности. Обжарить на сковороде перец чили и мелко нарезанный чеснок, добавить фасоль, горох, оливки без косточек, овощной бульон, томатный соус и тушить 3-4 минуты. Нарезать томаты крупными дольками. Добавить в соус пасту, томаты, шпинат, соль, перец. Готовить на огне три минуты, постоянно перемешивая.