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Идет уже вторая неделя поста. Если вы поститесь или являетесь вегетарианцем, то этот материал для вас. Семь дней — семь рецептов. Блюда, приготовленные поварами разных кухонь мира.

Икра из шпината от ресторана «Шинок», шеф-повар Елена Никифорова

Вам понадобится:

  • морковь — 150 г
  • лук — 150 г
  • болгарский перец — 100 г
  • шпинат — 400 г
  • кабачки — 100 г
  • крапива молодая — 100 г
  • масло растительное — 10 мл
  • соль — 5 г
  • сахар — 10 г
  • лимонный сок — 20 мл
  • тост из белого хлеба — 1 шт.
  • кинза — 5 г

Приготовление:

Шпинат промыть, порубить и слегка припустить с небольшим количеством кипятка на разогретой сковороде, добавить масло и обжарить. Очистить морковь и лук, мелко нарезать и тушить под закрытой крышкой до полуготовности. Добавить болгарский перец, крапиву, кабачки. Потушить минут 10, охладить и заправить смесью из соли, сахара и лимонного сока. Полученную массу пробить в блендере. Подавать с тостом из белого или многозернового хлеба и кинзой.

Баклажан с грецким орехом

Ресторан Казбек
Фото: Шеф-повар Мамия Джоджуа

Вам понадобится:

  • баклажан — 60 г
  • чесночное масло — 20 г
  • соус баже — 15 г
  • грецкий орех — 200 г
  • уцхо-сунели — 2 г
  • зафаран (имеретинский шафран) — 2 г
  • перец красный — 2 г
  • чеснок — 16 г
  • кориандр молотый — 2 г
  • соль — по вкусу
  • кинза свежая — 5 г
  • петрушка свежая — 5 г
  • вода — 100 г
  • уксус винный белый — 5 г

Приготовление:

Баклажан разрезать на слайсы толщиной в 1 см, посолить, оставить на час. Затем убрать излишки соли и обжарить в большом количестве масла на сильном огне до появления золотистой корочки. Далее переложить на сито и дать стечь маслу. Чеснок очистить и пропустить через пресс. Кинзу и петрушку мелко нарезать. Сделать фарш: орехи пробить в блендере, добавить чесночное пюре, специи и зелень. Полученный фарш немного разбавить водой и добавить винный уксус. Выложить фарш на обжаренные слайсы баклажана, свернуть рулетом, украсить зернами граната и соусом баже.

Паста орекьетте с овощами

Фото: Il FORNO, бренд-шеф Алексей Беседин

Вам понадобится:

  • паста орекьетте — 280 г
  • оливки каламата — 80 г
  • оливки зеленые — 80 г
  • помидоры розовые — 240 г
  • перец чили — 5 г
  • чеснок — 5 г
  • шпинат — 40 г
  • фасоль кенийская — 60 г
  • горох стручковый — 60 г
  • соус томатный — 200 г
  • бульон овощной — 400 г
  • масло оливковое — 200 г

Приготовление:

Отварить пасту до готовности. Обжарить на сковороде перец чили и мелко нарезанный чеснок, добавить фасоль, горох, оливки без косточек, овощной бульон, томатный соус и тушить 3-4 минуты. Нарезать томаты крупными дольками. Добавить в соус пасту, томаты, шпинат, соль, перец. Готовить на огне три минуты, постоянно перемешивая.

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