Вам понадобится:

рис — 300 г

вода — 200 г

молоко кокосовое — 230 г

сахар — 17 г

соль — 2 г

кокосовая стружка — 20 г

корица — 15 г

Для карамельного банана:

банан — 1 шт.

сахар — 20 г

Приготовление:

Смешать кокосовое молоко с водой, довести до кипения, всыпать рис и варить на медленном огне, постоянно помешивая, до готовности (минут 15-18). Добавить сахарный песок и соль.

Приготовление карамельного банана:

Банан очистить, нарезать вдоль и пополам, посыпать сахаром. Кашу выложить в тарелку, сверху выложить банан. Украсить все кокосовой стружкой и посыпать корицей.

Приятного аппетита!