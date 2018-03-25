Продукт недели: банан
В Японии вывели бананы, которые можно есть с кожурой. Они настолько редкие, что каждую неделю во фруктовом отделе универмага Tenmanya Okayama появляется в продаже всего 10 бананов. Цена за один фрукт составляет около шести долларов! Ну а пока они нам недоступны, выясним, в чем же их польза.
5 интересных фактов
- В бананах натуральные сахара представлены фруктозой, сахарозой и глюкозой. Комплекс витаминов, пищевых волокон и органических кислот делает этот продукт незаменимым в детском питании. Особенно много в этом плоде калия и магния, которые необходимы для бесперебойной работы сердца, головного мозга и мышц. Всего пара бананов в день может полностью удовлетворить потребности организма в этих микроэлементах.
- Бананы трудно назвать диетическим продуктом, однако диетологи рекомендуют включать сладкие плоды в состав многих диет. Дело в том, что бананы очень питательны и хорошо справляются с чувством голода.
- Магний в бананах помогает поддерживать сосуды в тонусе, препятствует образованию тромбов за счет того, что устраняет излишнюю вязкость крови и активизирует кровообращение. Железо препятствует развитию анемии, а витамины С и Е являются сильнейшими антиоксидантами.
- Бананы не рекомендуют лицам с плохим пищеварением и синдромом раздраженного кишечника, так как мучнистые плоды могут вызвать вздутие живота, ощущение тяжести и переполнения желудка. Исключить экзотический фрукт из рациона рекомендуется тем, кто перенес инсульт, инфаркт или страдает от проявлений тромбофлебита, так как бананы обладают способностью сгущать кровь.
- Сушеные бананы рекомендуют при лечении анемии, запоров, хронических заболеваний ЖКТ, в них много витамина С, который помогает противостоять простудным заболеваниям и вирусным инфекциям. Сушеные плоды помогают нормализовать давление и быстро восстановить силы после изнурительных спортивных тренировок.
Рисовая каша на кокосовом молоке с карамельным бананом и корицей от ресторана Moregrill
Вам понадобится:
- рис — 300 г
- вода — 200 г
- молоко кокосовое — 230 г
- сахар — 17 г
- соль — 2 г
- кокосовая стружка — 20 г
- корица — 15 г
Для карамельного банана:
- банан — 1 шт.
- сахар — 20 г
Приготовление:
Смешать кокосовое молоко с водой, довести до кипения, всыпать рис и варить на медленном огне, постоянно помешивая, до готовности (минут 15-18). Добавить сахарный песок и соль.
Приготовление карамельного банана:
Банан очистить, нарезать вдоль и пополам, посыпать сахаром. Кашу выложить в тарелку, сверху выложить банан. Украсить все кокосовой стружкой и посыпать корицей.
Приятного аппетита!
Еще по теме
Популярное
Обсуждаемое