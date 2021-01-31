В чем разница между кардио и жиросжигающими тренировками, и какие самые эффективные из них

Необходимо уменьшить или убрать субпродукты и заменить их на продукты с минимальной обработкой. Когда вредная еда — основа питания, тело не получает достаточно энергии. Лучше перейти на здоровое питание с полезными продуктами. Очищение организма позволяет выгнать из тела все некачественное. Чтобы не чувствовать голод, следует есть более здоровые продукты с минимальной обработкой.

Физическая активность

Регулярные тренировки и активный образ жизни требуют от мышц постоянного обмена энергией. Соответственно, митохондрии постоянно «катают топливо в печь» и энергообеспечение запускается легче.

Кето-диета

Это вид питания, в котором основа рациона — полезные жиры. При такой диете организм переключается с углеводов на жиры в виде топлива. Цель достигнута: митохондрии всегда активны. Но такая диета не всем подходит. Рекомендую обратиться к диетологу с вопросом подбора диеты. Не стоит самостоятельно принимать решение, потому что это риск для организма.

Восстановление

Отдых — важная часть улучшения работы организма и митохондрий в том числе.

Жиросжигающая тренировка — это высокоинтенсивная тренировка. Она длится 30-40 минут, но очень сильно повышает пульс. Это вредит неподготовленному человеку. Поэтому лучший вариант — это выстроить программу питания, заниматься регулярно любым видом спорта и отдыхать.

И главное — помнить, что за неделю не получится сбросить вес. Тело мечты — это долгая, регулярная и упорная работа над собой.

Самые эффективные жиросжигающие тренировки