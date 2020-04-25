Как правильно тренироваться, чтобы сохранить женственную фигуру: советы экспертов

Вне зависимости от ваших целей (похудеть, подкачаться, подсушиться) вы должны пересмотреть свое питание и сделать его максимально рациональным. Больше белка, овощей и воды. Особенно в тренировочные дни.

2-3 силовых тренировки в неделю, намного эффективнее 7 дней кардио.

Во время тренировочного процесса очень важно следить за пульсовыми зонами и оставаться в «зеленой зоне».

От природы у всех девушек нижняя часть тела намного сильнее верхней. Мышцы ног наиболее крупные, соответственно, упражнения на низ более энергозатратны. Но при выстраивании тренировочного процесса важно помнить о мышечном балансе. Нельзя тренировать «только низ», «только верх», «только пресс». Наше тело – очень сложная машина, и для того чтобы она была рабочей и красивой, необходимо уделять внимание всем мышечным группам. А для того чтобы тело было максимально сбалансированным, необходимо чередовать тренировки с акцентом на силу, функционал, гибкость и кардио.

Так, силовые тренировки помогут набрать мышечную массу и придать тонус телу, функциональные улучшат культуру и стереотип сформировавшихся движений, растяжка повысит гибкость и мобильность, кардиотренировки повысят выносливость.

Каких ошибок стоит избегать в фитнес-клубе женщинам

Тренироваться самостоятельно

Если вы не уверены в своей технике, воспользуйтесь помощью персонального тренера, а не «инстаграммных фитнес-див». Он поможет вам научиться чувствовать целевую мышечную группу в том или ином упражнении и убережет от травм.

Не подходить к тренировочному процессу комплексно

Не ждите, что какой-либо тренажер сделает, например, внутреннюю поверхность бедра упругой и стройной. Подходите к тренировочному процессу комплексно.