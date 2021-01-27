Как правильно питаться зимой, чтобы не пришлось потом худеть к лету

Обычно с наступлением холодов большинство из нас ощущает дефицит энергии. Это объяснимо: причиной тому короткий световой день и холод. Именно из-за этого нам не хочется двигаться, постоянно клонит в сон, когда погода пасмурная, сложно даже заставить себя выйти на прогулку. А если учесть, что посещения спортзалов сейчас, в период пандемии, затруднительны, набор веса практически неизбежен. Или все-таки нет?

При этом не стоит оправдываться тем, что лишний вес нужен «для тепла». Мы давно живем в комфортных квартирах, ездим в теплом транспорте и можем купить одежду, отлично защищающую от холода и ветра. Так что кардинального изменения рациона для «подпитки дополнительной энергией» нам не нужно. Если тянет съесть что-то жирное или калорийное, истинной потребности у организма в этом нет. Все аргументы в пользу того, что это запрограммировано природой, — это в большинстве отговорки и оправдания.