Секреты похудения моделей: стоит ли сбрасывать вес по системе Водяновой и Кэмпбелл

Модельный бизнес жесток и требователен. Девушки и парни, занятые в этой области, всегда должны быть в идеальной форме. Если им нужно очень быстро скинуть набранные килограммы, некоторые из них используют экстремальные способы похудения. Перечислим самые популярные.

Стимуляция рвоты после еды

Желание быстро похудеть без упражнений и при этом не ограничивать свой рацион приводит к поиску новых способов похудения. Среди них — искусственный вызов рвоты после еды. Мнение о том, что рвота помогает скинуть вес, очень популярно, и не только среди моделей. Эта процедура позволяет уменьшить количество калорий, съедаемых за день. Действительно, лишая организм питательных веществ, можно похудеть за очень короткий срок, но есть и негативные последствия такого подхода, среди которых нарушение работы пищеварительного тракта, повреждение зубной эмали и слизистых оболочек, ухудшение состояния, кожи, волос и ногтей.