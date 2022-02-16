Секреты похудения моделей: стоит ли сбрасывать вес по системе Водяновой и Кэмпбелл
Главная проблема, которая волнует абсолютно всех женщин, — «как есть, чтобы не толстеть», и топ-модели здесь не исключение. Но, признайтесь, если ваша работа и доход будут напрямую зависеть от цифры на весах и отражения в зеркале, то и мотивации у вас будет больше. И никакие отговорки в этом случае не сработают. Так как же худеют самые красивые женщины планеты, как им удается выходить на подиум и быть в великолепной форме сразу после родов?
Марина Бессонова
Нутрициолог, специалист по питанию и здоровому образу жизни, член союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии России
Наоми Кэмпбелл
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Легендарная супермодель, которая недавно отметила 50-летие, сегодня выглядит почти так же, как и в начале своей карьеры. Наоми не раз заявляла, что не верит в диеты и голодание. Так ли это на самом деле? Во-первых, модель — вегетарианка и на протяжении 10 лет пользуется услугами личного шеф-повара. Каждое утро она начинает со стакана горячей воды с лимоном и занятия йогой. Затем пьет зеленый смузи. Ест Кэмпбелл всего раз в день. Обед у нее и завтрак, и ужин одновременно. После 8 часов вечера она никогда не ест. Каждый день манекенщица выпивает около 2 литров воды и обязательно по 2-3 зеленых смузи. Часто устраивает себе «интуитивные» незапланированные разгрузочные дни. И считает, что регулярные физические нагрузки и активный образ жизни — это почти 50% успеха. Остальные 40% — питание, и только 10% — генетика. В список запрещенных продуктов Наоми входит мясо, молоко, алкоголь и глютен.
Наталья Водянова
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Наталья — мама пятерых детей. Она не скрывает, что главный секрет ее прекрасной формы — генетика. Но, несмотря на изначально хорошие данные, Водянова всегда тщательно следит за питанием. Уже много лет она не позволяет себе переедать и зачастую прибегает к радикальным диетам. В одном интервью топ-модель поделилась, что придерживается диеты по группе крови. Идея такого питания в том, что в зависимости от группы крови все продукты делятся на полезные, нейтральные и вредные для человеческого организма. И необходимо подобрать такой состав продуктов для своего рациона, который поможет организму очищаться от токсинов и будет препятствовать накоплению жиров. Еще одна из любимых диет Водяновой — пульсирующая. Такую систему питания сложно выдержать без подготовки. Ее суть — основное количество пищи вы употребляете утром, а каждый следующий прием калории резко снижаются. Эта система питания обеспечивает быстрое сжигание жировых отложений и препятствует образованию новых. Однако длительно придерживаться ее крайне опасно и чревато проблемами с ЖКТ, язвой и гастритами.
Джиджи Хадид
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Популярная модель за свою недолгую, но очень успешную карьеру успела поработать со многими знаменитыми брендами и сняться для обложек топовых глянцевых журналов. Успех Джиджи Хадид принесли ее экзотическая внешность и умопомрачительная фигура. Держать себя в форме ей помогает довольно распространенная система питания, основная идея которой в том, что 6 дней в неделю ты ешь только здоровую и полезную пищу, а один день можешь позволить себе все что угодно. В том числе и пиццу, и пирожное, и даже гамбургер. Модель уверена, что в любой диете очень важно давать себе передышки, иначе строгие ограничения рано или поздно приведут вас к срывам и откату назад. Ее девиз: «Ешьте «чистую» еду, чтобы оставаться в форме, и иногда позволяйте себе гамбургер, чтобы оставаться в здравом уме».
Жизель Бюндхен
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Одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире и мать двоих детей лучше всех знает, как быстро привести себя в форму без вреда для здоровья. Жизель увлекается китайскими единоборствами и занималась кунг-фу вплоть до самых родов, кроме того, просто обожает йогу. Восстановить тело ей помогают ранние подъемы, здоровый сбалансированный рацион с большим количеством зеленых овощей и отказ от мучного и сладкого. Она говорит, что питается всегда очень «обдуманно» и на 80% ее рацион состоит из органических овощей и цельных зерен. Благодаря этому ее вес практически всегда держится на одной цифре. Одно из главных правил — ранний ужин, в 17:30-18:00. Именно эти несложные правила помогают ей сохранить стройную фигуру и не потерять тонус.
Кендалл Дженнер
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Топ-модель и звезда семейного реалити-шоу вызывает восхищение миллионов людей по всему миру. Точеная талия — визитная карточка модели. Оставаться в такой форме ей помогает не строгая диета, а сбалансированный рацион и отсутствие перекусов. Свой день модель начинает с чашки детокс-чая. Далее плотный питательный завтрак, и на протяжении дня Кендалл выпивает еще до 12 порций детокс-напитка. В рационе модели преобладают растительные и животные белки. Кендалл повезло с генетикой, она никогда не страдала от проблем с лишним весом, но работа модели накладывает свой отпечаток. Поэтому весы всегда на виду, а килограммы под строгим контролем. А в период недель моды Дженнер не сходит с беговой дорожки.
Маргарита Будасси
Эксперт-диетолог X-Fit в России
Модельный бизнес жесток и требователен. Девушки и парни, занятые в этой области, всегда должны быть в идеальной форме. Если им нужно очень быстро скинуть набранные килограммы, некоторые из них используют экстремальные способы похудения. Перечислим самые популярные.
Стимуляция рвоты после еды
Желание быстро похудеть без упражнений и при этом не ограничивать свой рацион приводит к поиску новых способов похудения. Среди них — искусственный вызов рвоты после еды. Мнение о том, что рвота помогает скинуть вес, очень популярно, и не только среди моделей. Эта процедура позволяет уменьшить количество калорий, съедаемых за день. Действительно, лишая организм питательных веществ, можно похудеть за очень короткий срок, но есть и негативные последствия такого подхода, среди которых нарушение работы пищеварительного тракта, повреждение зубной эмали и слизистых оболочек, ухудшение состояния, кожи, волос и ногтей.
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Мочегонные препараты
Мочегонные препараты (диуретики) — это лекарственные препараты, у которых есть четко обозначенные, подтвержденные большими исследованиями показания. Принцип работы мочегонных препаратов — увеличение выведения жидкости через почки, стимуляция их работы. Диуретики нужны для лечения сердечной недостаточности, артериальной гипертонии, болезней почек, некоторых заболеваний легких. Ни в одном руководстве к их использованию нет такого показания, как «снижение веса». Бесконтрольное применение мочегонных препаратов может привести к потере жидкости и солей (калия, магния, натрия), вызвать головную боль, головокружение, тошноту, рвоту, судороги, сердцебиение, боли в мышцах, жажду и множество других побочных симптомов. Описаны даже смертельные исходы при непродуманном использовании препаратов этой группы. Несмотря на то что человек на 2/3 состоит из воды, считать ее лишней в большинстве случаев нельзя, и тем более пытаться «выгнать» жидкость в погоне за быстрым изменением цифры на весах.
Слабительные средства
Слабительные способствуют скорейшему выведению наружу отработанных пищевых масс, позволяют эффективно очистить организм от шлаков и токсинов. Но при необоснованном и бесконтрольном применении могут вызвать истощение и обезвоживание.
Насколько они применимы для тех, кто не занимается моделингом
Вышеперечисленные средства и методы имеют ряд побочных действий и осложнений при несоблюдении рекомендаций. Безопасный способ поддержать стройную фигуру всегда один: умеренное и сбалансированное питание, соблюдение режима сна и регулярные тренировки.
Насколько они здоровы и безопасны
Однократное применение экстремальных средств и методов, как правило, не приносит вреда, но систематическое использование может нанести непоправимый вред здоровью в виде нарушения пищевого поведения, сбоя работы системы пищеварения и всего организма. Если вы хотите быть стройными и здоровыми и у вас не получается самостоятельно контролировать вес, обратитесь за профессиональной помощью к врачу-диетологу, фитнес-тренеру и психологу.
Правильный режим питания, систематические тренировки и любовь к себе — вот составляющие успеха.
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