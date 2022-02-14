Все проблемы — в голове: названа неочевидная причина переедания
Такие нарушения вызваны неправильным восприятием своей личности, когда человек считает себя хуже всех и ни на что не способным, а также искажением окружающего мира, когда возникают мысли, что никто не понимает и никому нельзя доверять. Специалист отметил, что данные установки возникают под влиянием социума, детско-родительских отношений.
В случае постоянного переедания необходима хорошая психотерапия. Очень часто люди пытаются заедать депрессивное состояние, хронические тревоги. Большое значение имеет работа с гормонами мозга, которые отвечают за память, концентрацию внимания, пищевое поведение, спокойствие, умение держать волевой контроль. Необходимо проверить состояние ЖКТ, микробную экологию кишечника, оценить состояние углеводного обмена. У человека может наступать волчье чувство голода из-за этого», — объяснил Антон Поляков.
В свою очередь, врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объяснил переедание попытками ограничить себя в еде. В таком случае человек борется с собой, а потом срывается и в результате начинает есть еще больше.
«Если это психологическая проблема, то чаще всего это какие-то стрессы, проблемы в семье, и из-за этого человек с помощью пищи улучшает себе настроение», — поделилась мнением с URA.RU диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.
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