Все проблемы — в голове: названа неочевидная причина переедания

Такие нарушения вызваны неправильным восприятием своей личности, когда человек считает себя хуже всех и ни на что не способным, а также искажением окружающего мира, когда возникают мысли, что никто не понимает и никому нельзя доверять. Специалист отметил, что данные установки возникают под влиянием социума, детско-родительских отношений.

В случае постоянного переедания необходима хорошая психотерапия. Очень часто люди пытаются заедать депрессивное состояние, хронические тревоги. Большое значение имеет работа с гормонами мозга, которые отвечают за память, концентрацию внимания, пищевое поведение, спокойствие, умение держать волевой контроль. Необходимо проверить состояние ЖКТ, микробную экологию кишечника, оценить состояние углеводного обмена. У человека может наступать волчье чувство голода из-за этого», — объяснил Антон Поляков.