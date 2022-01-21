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Наталья Водянова пришла на показ в гламурной «кольчуге» и ботильонах ниндзя

Неделя мужской моды в Париже в самом разгаре, и самые крупные игроки индустрии демонстрируют новинки и задают тренды. Не так давно состоялся показ Louis Vuitton, который точно войдет в историю. Коллекция осень-зима — 2022/23 стала последней работой Вирджила Абло для бренда (напомним, что 28 ноября дизайнер умер от онкологического заболевания в возрасте 41 года). Среди почетных гостей на front row были Наталья Водянова с супругом Антуаном Арно, Наоми Кэмпбелл и другие.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Водянова

Фото: Globallook

Многодетная мама Наталья Водянова продолжает поражать своей стройностью, которую на этот раз она подчеркнула черными легинсами и длиной мини. В главной роли образа модного воина — костюм из графичного кроп-жакета без рукавов и короткой юбки, фактура которой напоминает кольчугу. Завершили образ брутальные ботильоны в стиле ниндзя, с фигурными каблуками и открытыми мысами, и миниатюрная сумка-кейс.

Наталья Водянова

Наталья Водянова

Фото: Eastnews

Напомним, что Вирджил Абло занимал должность креативного директора мужской линейки Louis Vuitton, а вместе с тем управлял собственным брендом Off-White, который буквально перевернул мир моды с ног на голову. Его карьерный путь начался со знакомства с Канье Уэстом, и в чем-то они схожи. Например, суперспособностью превращать все, к чему они прикасаются, в деньги. О последних днях Вирджила Абло и интересных фактах из жизни дизайнера читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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