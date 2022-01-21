Наталья Водянова пришла на показ в гламурной «кольчуге» и ботильонах ниндзя
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Многодетная мама Наталья Водянова продолжает поражать своей стройностью, которую на этот раз она подчеркнула черными легинсами и длиной мини. В главной роли образа модного воина — костюм из графичного кроп-жакета без рукавов и короткой юбки, фактура которой напоминает кольчугу. Завершили образ брутальные ботильоны в стиле ниндзя, с фигурными каблуками и открытыми мысами, и миниатюрная сумка-кейс.
Фото: Eastnews
Напомним, что Вирджил Абло занимал должность креативного директора мужской линейки Louis Vuitton, а вместе с тем управлял собственным брендом Off-White, который буквально перевернул мир моды с ног на голову. Его карьерный путь начался со знакомства с Канье Уэстом, и в чем-то они схожи. Например, суперспособностью превращать все, к чему они прикасаются, в деньги. О последних днях Вирджила Абло и интересных фактах из жизни дизайнера читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews