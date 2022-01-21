Наталья Водянова пришла на показ в гламурной «кольчуге» и ботильонах ниндзя

Напомним, что Вирджил Абло занимал должность креативного директора мужской линейки Louis Vuitton, а вместе с тем управлял собственным брендом Off-White, который буквально перевернул мир моды с ног на голову. Его карьерный путь начался со знакомства с Канье Уэстом, и в чем-то они схожи. Например, суперспособностью превращать все, к чему они прикасаются, в деньги. О последних днях Вирджила Абло и интересных фактах из жизни дизайнера читайте в материале Passion.ru.