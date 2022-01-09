Почему диеты не работают? 12 причин, которые мешают вам похудеть

Почему диеты не работают? 12 причин, которые мешают вам похудетьЭксперты рассказали, как сбрасывать вес правильно
Когда мы ограничиваем себя, организм недополучает все необходимые питательные элементы, что неизбежно приводит к срывам. Многочисленные исследования показывают, что почти 95% людей, сидящих на диете, со временем возвращаются к прежнему типу питания, а в большинстве случаев даже набирают лишние килограммы.
Что нельзя делать, если вы хотите похудеть
Марина Бессонова
Нутрициолог, специалист по питанию и здоровому образу жизни, член союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии России
Ошибка 1. Соблюдать диету со строгими ограничениями
Не стоит садиться на диету. Нужно сделать так, чтобы здоровое питание стало стилем жизни и воспринималось вами как привычный ритуал наравне с «чистить зубы» по утрам и «пить воду». Ваш мозг не должен воспринимать выбранную систему питания как ограничение, в противном случае это неизбежно приведет к срыву.
Важно постепенно корректировать свой образ жизни и шаг за шагом менять пищевые привычки. Стремление к хорошей фигуре, здоровому телу не должно идти вразрез с вашим психоэмоциональным состоянием. Не стоит выбирать такие форматы питания, которые могут нанести вред вашему здоровью и привести к пищевому расстройству.
Ошибка 2. Составлять рацион, не учитывая особенности своего организма
Нет одной универсальной диеты для всех. У людей разного возраста, пола, роста, массы тела и разной физической активности будут совершенно разные нормы потребления калорий. При выборе подходящего плана питания вы должны ориентироваться на потребности собственного организма, а не на то, что сработало на подруге Маше.
Фото: pixabay
Ошибка 3. Заменять основные приемы пищи промышленными коктейлями и порошками
Сегодня это очень модная тема, но ваш рацион должен основываться на продуктах с минимальной обработкой. Чем ближе продукт к своему первоначальному виду, тем лучше, тем выше его питательная ценность для организма. Не работают такие системы питания, в которых приемы пищи заменяются коктейлями и порошками. Этот маркетинговый ход используют многие сетевые компании, однако такие коктейли могут привести не только к расстройству пищевого поведения, но и к серьезным внутренним поломкам. Поэтому ваш рацион должен содержать самые разнообразные источники макро- и микронутриентов: белки, жиры и углеводы, витамины, минералы, разнообразные растительные соединения, которые в большом количестве содержатся в натуральных продуктах. Особое внимание стоит обратить на пищевые волокна — их источниками служат бобовые, овощи, зелень, ягоды и фрукты.
«Важно составить себе такой план питания, которого вы сможете придерживаться на долгосрочной основе. Потому что любая диета носит кратковременный эффект. Когда вы задумаетесь над изменениями в рационе, честно ответьте себе на вопрос: что я почувствую, если мне придется питаться так все время? И если от одной мысли о таком рационе у вас появляются страх, неуверенность, отчаяние и паника, значит, он вам не подходит. Важно, чтобы вы получали удовольствие от еды. Чтобы она обладала приятным вкусом, запахом. Не ленитесь разнообразить свой рацион. Есть каждый день отварную грудку и гречку — не самое правильное решение. Ищите свежие сочетания, пробуйте новые продукты, красиво сервируйте стол, сделайте эстетичной подачу еды. Готовьте для себя с удовольствием. Ваша еда должна вызывать аппетит, чтобы вы получали от процесса положительные эмоции. Это обезопасит вас от срывов и поможет надолго закрепить желаемый результат».
Инесса Царькова
Врач-диетолог, специалист направления фитнес-тестирования X-Fit в России.
Ошибка 4. Доводить до критического дефицит килокалорий в рационе
Самая частая ошибка худеющих. Важно понимать, что существует определенное минимальное количество калорий, которое необходимо для жизнедеятельности организма даже в состоянии относительного покоя. Оно называется основной обмен. Это то количество пищи, условно выраженное в килокалориях, которое необходимо для жизнеобеспечения клеток внутренних органов и мышц. У мужчин это примерно 1800-2000, а у женщин — около 1500 ккал. Если суточный калораж меньше этих цифр, организм начинает «экономить». При этом снижается скорость обменных процессов, разрушаются клетки внутренних органов и мышц. Человек, который питается таким образом, худеет неправильно — за счет полезных тканей.
Ошибка 5. Ожидать быстрого эффекта
Жировая ткань накапливалась не за один день, а значит, и похудение должно занять некоторое время. Чтобы сбросить вес правильно и не получить нарушения процессов метаболизма и ухудшения здоровья, следует уменьшать количество жировой массы не более чем на 0,5 кг в неделю, или на 2 кг в месяц.
Ошибка 6. Недооценивать образ жизни в целом
Вы вроде бы изменили свой рацион, но как-то не очень худеете. А все потому, что изменили только питание, а надо еще и ежедневную двигательную активность, и режим сна, и водно-солевой баланс, и состояние нервной системы, и наличие вредных привычек.
Ошибка 7. Худеть только на силе воли
Если вы вносите изменения в образ жизни вопреки своему истинному желанию, учтите, что в таком случае рано или поздно наступит срыв и все труды пойдут прахом, а килограммы снова вернутся (и часто с лихвой). Следует помнить, что только те привычки, которые приносят радость и удовольствие, приживутся и останутся навсегда!
Ошибка 8. Не разобраться в истинных причинах набора веса
Это может быть и элементарный дефицит необходимых питательных веществ (белков, нужных жиров, клетчатки, витаминов, ферментов, воды), и плохая работа желудочно-кишечного тракта, и нарушение соотношения полезных и вредных микробов, и привычка «заедать стресс», и неправильное пищевое поведение, и наличие зависимостей от «пищевых наркотиков», и неправильные способы приготовления пищи, и даже нефизиологические сочетания в блюдах. Очень часто оказывается, что причин несколько.
Фото: pixabay
Ошибка 9. Зацикливание на мелочах, нет видения общей картины
Например, вы следите за общим количеством килокалорий, но не уделяете внимание качественному составу пищи. Ведь люди с лишним весом — это в первую очередь люди с дефицитом необходимых микро- и макронутриентов, а также ферментов. В лишних килограммах и сантиметрах, особенно в области живота, хранится не только чистый жир, но и всякий «мусор», который по разным причинам не был «выброшен» из организма, лишняя вода, застоявшаяся лимфа, липкие отложения на стенках кишечника, плохо растворимые избыточные соли и разрастание соединительной ткани на месте хронического воспаления…
Ошибка 10. Не учитывать влияние гормональной системы и психических зависимостей
Гормоны — это «полководцы» в нашем организме. Они способны так изменить обмен веществ, что человек будет есть всего один раз в день и поправляться. И, наоборот, есть три-четыре раза в день и при этом худеть.
Ошибка 11. Похудение «любой ценой»
Диета может не работать, если вы ищете легких путей — например, употребляете сомнительные и опасные вещества («волшебные» таблетки, БАДы, слабительные, мочегонные, жиросжигатели и тому подобное).
Фото: pixabay
Ошибка 12. Вводите резкие перемены, а потом бросаете преобразования после неудач и срывов
Нужно помнить, что дорогу осилит идущий! Трансформация пищевых привычек и пищевого поведения должна идти постепенно, практически незаметно для организма. Должны адаптироваться к изменениям и ферменты, и органы пищеварения, постепенно оздоровиться микробиом и прийти в норму гормональная система.
Главное, что нужно понять, — любые диеты имеют краткосрочный эффект и могут даже навредить здоровью! Диеты могут вообще не сработать, если неправильно определены причины набора веса. Каждый организм индивидуален. Если вы хотите изменить фигуру, улучшить здоровье и настроение, увеличить жизненную энергию, следует сначала понять, что вы делаете не так и какие законы на самом деле действуют в нашем организме. Важно составить индивидуальный план преобразований, используя опыт и знания грамотного специалиста. Все изменения нужно делать осознанно и постепенно и получать от этого удовольствие!
Фото: freepik, pixabay