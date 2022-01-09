Почему диеты не работают? 12 причин, которые мешают вам похудеть

Ошибка 1. Соблюдать диету со строгими ограничениями

Не стоит садиться на диету. Нужно сделать так, чтобы здоровое питание стало стилем жизни и воспринималось вами как привычный ритуал наравне с «чистить зубы» по утрам и «пить воду». Ваш мозг не должен воспринимать выбранную систему питания как ограничение, в противном случае это неизбежно приведет к срыву.

Важно постепенно корректировать свой образ жизни и шаг за шагом менять пищевые привычки. Стремление к хорошей фигуре, здоровому телу не должно идти вразрез с вашим психоэмоциональным состоянием. Не стоит выбирать такие форматы питания, которые могут нанести вред вашему здоровью и привести к пищевому расстройству.

Ошибка 2. Составлять рацион, не учитывая особенности своего организма

Нет одной универсальной диеты для всех. У людей разного возраста, пола, роста, массы тела и разной физической активности будут совершенно разные нормы потребления калорий. При выборе подходящего плана питания вы должны ориентироваться на потребности собственного организма, а не на то, что сработало на подруге Маше.