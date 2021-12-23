Как правильно пользоваться смартфоном, чтобы не чувствовать себя одиноким и избежать депрессии

В связи с этим психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Алина Смирнова рассказала, как можно избежать зависимости. «Если бездумно листать ленту, не пытаясь найти там ничего конкретного, заменять общение просмотром картинок, или заглушать яркими пятнами видеороликов внутреннюю пустоту (которую часто и не осознают), тогда из замкнутого круга одиночества будет выходить очень непросто», — заявила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Если человек на самом деле одинок и ему нравится проводить время в телефоне, реально улучшить свое психоэмоциональное состояние и поспособствовать новым знакомствам. Это возможно с помощью общения на сайтах знакомств, форумах, в командных играх или в процессе обучения в онлайн-формате. Однако это все равно не заменит живого общения.

Главное — это научиться использовать устройство по назначению, отметила Алина Смирнова. «Брать от него самые полезные и сильные стороны, понимая при этом свои потребности. Нужна умеренная "дозировка" гаджетов в своей жизни и смена деятельности», — заключила она.