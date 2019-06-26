7 фактов об ускорении метаболизма, которые помогут вам управлять своим телом

Метаболизм и обмен веществ – понятия одного порядка, почти идентичные. И сводятся они к одному – получению тепла (энергии) и калорий из пищи. Эффективность данного процесса зависит прежде всего от количества и состояния митохондрий (особых клеточных структур, где и происходит окисление углеводов и жиров, в результате чего освобождается энергия). Также на него влияет гормональный фон. Сбой в каком-либо из этих звеньев может привести к замедлению и расбалансировке обменных процессов.
Утверждение 1. У людей, склонных к полноте, метаболизм более медленный
Если подходить глобально, у такого утверждения есть основания. Это может проявляться на разных уровнях, начиная от митохондриальной дисфункции и заканчивая гормональным дисбалансом (гипотиреоз, дефицит гормона роста и стероидных гормонов). Все это может приводить к снижению скорости обмена веществ. Но никто не отменяет значимости калорийности рациона. Если человек с быстрым обменом веществ перебирает с калориями, он подрывает возможности своего организма, в результате чего метаболизм может замедлиться.
Утверждение 2. Метаболизм можно разогнать
Это действительно так. И для этого существует множество различных способов: различные нутрицитологические и (или) фармакологические способы. Среди веществ, которые могут разогнать обмен веществ, например, тот же кофеин или сходные с ним соединения.
Ускорить метаболизм могут адаптогены – вещества, помогающие адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды. К таковым, например, относятся катехины, которые содержатся в зеленом чае. Из физиологических аспектов важно обратить внимание на нормализацию сна. Ускоряют метаболизм и некоторые гормоны, например, тиреоидные. Врачи назначают их по показаниям для коррекции гипотиреоза, самостоятельно назначать их себе категорически запрещено.
Фото: vostock-photo/fotolia
Утверждение 3. Метаболизм можно ускорить при помощи питания
Если говорить о пищевых факторах, ускорить метаболизм поможет дробное питание. Но работает это правило только при учете адекватного количества калорий и определенного качества пищи (минимум легких углеводов, полноценное количество белка и жиров).
Дело в том, что существует такое понятие, как неспецифическое термодинамическое действие пищи, суть которого заключается в том, что после употребления определенных продуктов активируются обменные процессы. Таким свойством обладает белковая пища. Этим объясняется эффективность белковых диет на фоне снижения количества легких углеводов. Основной метаболизм можно ускорить, если придерживаться кетогенной диеты. Но повторюсь, все вышеперечисленные способы не будут работать в том случае, если человек перебирает с калориями.
Редкие приемы пищи и сильно заниженная калорийность рациона могут замедлить обмен веществ. Было отмечено, что у людей, сидящих на низкокалорийном рационе, снижается температура тела, снижается тиреоидный статус (уменьшается синтез гормонов щитовидной железы). Все это свидетельствует о снижении скорости метаболизма. Именно поэтому если долго находиться на гипокалорийном рационе и потом вновь начать питаться обильно, выдерживая при этом норму по калоражу, то можно столкнуться с приростом веса. Связано это перестройкой метаболизма.
Утверждение 4. Недостаток сна влияет на обмен веществ
Недостаток сна – гарантированный, быстрый и эффективный способ снижения скорости обменных процессов. Он может разрушить сразу несколько механизмов, отвечающих за нормальное функционирование организма, в результате чего скорость метаболизма снижается. Кроме того, недосып нарушает выработку гормонов, отвечающих за контроль аппетита – грелина и лептина, потому будьте готовы к приступам голода в течение дня.
Фото: vostock-photo/fotolia
Утверждение 5. С возрастом скорость метаболизма снижается
Чистая правда, и этот факт известен многим. Связано это, в частности, со снижением уровня дофамина и адреналина. Что, в свою очередь, влияет на гормональную регуляцию в целом. Претерпевает изменения и чувствительность организма к гормонам (инсулину, половым гормонам и другим) – с течением времени она снижается.
Утверждение 6. С помощью БАДов и нутрицевтиков можно ускорить обменные процессы
Можно. Среди них есть достаточно агрессивные и нелегальные, а также разрешенные (все тот же кофеин). Также к веществам, ускоряющим метаболизм, относятся жирные кислоты, каротиноиды из водорослей.
Утверждение 7. Кардионагрузки помогают разогнать обмен веществ
Аэробные физические нагрузки – главный и основной способ ускорить метаболизм. Они активизируют нервную и гуморальную регуляцию, улучшают функцию митохондрий. Важно отметить, что сходным действием обладает и холодовая нагрузка на организм – любые виды закаливания.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/fotolia, предоставлены брендами
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