7 фактов об ускорении метаболизма, которые помогут вам управлять своим телом

Утверждение 1. У людей, склонных к полноте, метаболизм более медленный

Если подходить глобально, у такого утверждения есть основания. Это может проявляться на разных уровнях, начиная от митохондриальной дисфункции и заканчивая гормональным дисбалансом (гипотиреоз, дефицит гормона роста и стероидных гормонов). Все это может приводить к снижению скорости обмена веществ. Но никто не отменяет значимости калорийности рациона. Если человек с быстрым обменом веществ перебирает с калориями, он подрывает возможности своего организма, в результате чего метаболизм может замедлиться.

Утверждение 2. Метаболизм можно разогнать

Это действительно так. И для этого существует множество различных способов: различные нутрицитологические и (или) фармакологические способы. Среди веществ, которые могут разогнать обмен веществ, например, тот же кофеин или сходные с ним соединения.

Ускорить метаболизм могут адаптогены – вещества, помогающие адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды. К таковым, например, относятся катехины, которые содержатся в зеленом чае. Из физиологических аспектов важно обратить внимание на нормализацию сна. Ускоряют метаболизм и некоторые гормоны, например, тиреоидные. Врачи назначают их по показаниям для коррекции гипотиреоза, самостоятельно назначать их себе категорически запрещено.