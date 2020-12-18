5 пластических операций, которые особенно востребованы среди голливудских звезд

Маммопластика

В первую очередь, несмотря на тренд на естественность, маммопластика остается одной из самых востребованных операций как среди звезд, так и у простых женщин. Хотя в последнее время селебритис начали отказываться от имплантов, удалять установленные ранее эндопротезы. Среди причин, о которых звезды рассказывают в многочисленных интервью, — они им мешают, вносят дискомфорт, выглядят неестественно...

Так, Тори Спеллинг, в прошлом звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» и по совместительству мать пятерых детей, пишет о том, что если бы знала, что эндопротезы будут ей мешать в процессе грудного вскармливания, то никогда бы их не установила.

Но тем не менее очень многие звезды продолжают увеличивать грудь, например, легендарная топ-модель Жизель Бюндхен поставила себе импланты после того, как завершила процесс кормления детей. И, по ее словам, она очень довольна, хотя сначала не могла привыкнуть к своим новым формам.