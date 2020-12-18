5 пластических операций, которые особенно востребованы среди голливудских звезд
Маммопластика
В первую очередь, несмотря на тренд на естественность, маммопластика остается одной из самых востребованных операций как среди звезд, так и у простых женщин. Хотя в последнее время селебритис начали отказываться от имплантов, удалять установленные ранее эндопротезы. Среди причин, о которых звезды рассказывают в многочисленных интервью, — они им мешают, вносят дискомфорт, выглядят неестественно...
Так, Тори Спеллинг, в прошлом звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» и по совместительству мать пятерых детей, пишет о том, что если бы знала, что эндопротезы будут ей мешать в процессе грудного вскармливания, то никогда бы их не установила.
Но тем не менее очень многие звезды продолжают увеличивать грудь, например, легендарная топ-модель Жизель Бюндхен поставила себе импланты после того, как завершила процесс кормления детей. И, по ее словам, она очень довольна, хотя сначала не могла привыкнуть к своим новым формам.
Фото: Globallookpress.com
Актриса Кейт Хадсон также решилась сделать свою грудь более пышной, и в итоге все отметили, как она похорошела.
Памела Андерсон сделала операцию по уменьшению груди, убрав большие, круглой формы эндопротезы и заменив их на более натуральную форму.
Тем не менее эта процедура остается одной из самых распространенных среди звезд, поэтому не стоит обращать особого внимания на речи представителей шоу-бизнеса, ведь любое изменение фигуры и внешности у них — это тема для пиара. Сейчас мода на натуральность — и звезды ринулись «сожалеть» о пластике, при этом продолжая ее делать.
Блефаропластика
Еще одна любимая многими звездами процедура, к которой прибегают селебритис с разными целями. Кто-то, как Джулия Робертс, Дженнифер Лоуренс или Белла Хадид с ее легендарными «лисьими глазками», изменили разрез глаз. Причем звезда «Голодных игр», как и Аманда Сейфрид, убрала нависающее веко и грыжи.
Фото: Globallookpress.com
А кто-то решил побороться с возрастными изменениями: так, Сара Джессика Паркер решалась на эту коррекцию дважды. В числе тех, кто провел блефаропластику для борьбы с возрастом, — и такие известные актрисы, как Рене Зеллвегер, Кэтрин Зета-Джонс и Мег Райан. Прибегают к этой процедуре и мужчины: например, ее сделал музыкант Кенни Роджерс, да и Джордж Клуни с ее помощью приобрел более открытый и молодой взгляд.
Операции на костном скелете
Операции на костном скелете зачастую проводят с использованием контурных имплантов. Та же Анджелина Джоли, секс-символ целого поколения мужчин всего мира, сделала себе пластику нижней челюсти. Об этом нигде не написано — звезда предпочитает не говорить об этом, но специалистов пластической хирургии не обмануть: углы нижней челюсти стали более «прорисованными», выраженными. Она, безусловно, это сделала, а возможно, что изменения коснулись и скуловых костей.
Фото: Globallookpress.com
Микки Рурк, который до прихода в Голливуд был боксером, также сделал себе пластические операции на черепе, поправив состояние костей лица, его контуров, чтобы выглядеть как настоящая звезда. Сейчас возраст взял свое, и Рурк часто делает различные процедуры по устранению возрастных изменений, в том числе и подтяжку лица вместе с блефаропластикой.
Ринопластика
Сделать свой нос короче, тоньше, изящнее стремятся практически все, но главное в этом деле — не перестараться. Удачный пример ринопластики можно увидеть на младшей из семейства Кардашьян — Кайли Дженнер. После коррекции ее тяжелый нос ушел в прошлое — профиль звезды сегодня очень гармоничный.
Фото: Globallookpress.com
Эшли Симпсон удачно скорректировала форму, также изменив свой большой нос на более аккуратный. К ринопластике в разное время прибегали Зои Дешанель, Леди Гага, Блейк Лайвли и даже Скарлетт Йоханссон и Дженнифер Энистон — и это далеко не полный список тех, кто решился на данное вмешательство и не пожалел. Несмотря на то, что Белла Хадид отрицает любое вмешательство пластических хирургов в свою внешность, достаточно посмотреть на ее фото до 2014 года — тогда девушка имела характерный семитский профиль, а после будущая топ-модель решилась на глобальную коррекцию лица.
Абдоминопластика
Замыкает топ-5 абдоминопластика. Даже если ты — суперзвезда, это не гарантия того, что ты резко не поправишься или похудеешь, или что роды не оставят своего отпечатка на внешности, поэтому в список самых популярных операций попала и абдоминопластика.
Джессика Симпсон решилась на этот тип коррекции фигуры и получила отличный результат после родов, избавившись от растяжек, излишков кожи. При этом звезда сама делится своим позитивным опытом после пластики со страниц изданий.
От складок на боках и обвисшего живота Леди Гагу также спас этот вид коррекции. Это хорошо заметно на фотографиях с пляжа — одними тренировками достичь такой фигуры невозможно. Еще одна звезда, которая прибегла к помощи хирургов — певица Бритни Спирс.
Подводя итоги, хочется добавить, что звезды Голливуда делают самые различные операции: липосакцию живота, липофилинг ягодиц. Например, Хайди Монтаг, звезда реалити-шоу, скомбинировала все эти процедуры, дополнив их увеличением груди и лифтингом бровей — и все это было проделано хирургами за один день. Джейн Фонда, жена Оззи Осборна Шэрон, Джоан Риверз регулярно делают подтяжки лица. А певица Шер, ярая сторонница пластики, попробовала на себе практически все виды вмешательств. И выглядит в свои 74 года идеально!
Фото: globallook
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