Хватит сутулиться! 4 простых упражнения для ровной спины — видеоинструкция

Основная причина проблемы заключается в том, что наше тело создано природой для активного движения, а не для сидения за офисными креслами. Использование гаджетов лишь ухудшает ситуацию. Инстинктивно мы наклоняем голову вниз и вперед каждый раз, когда сидим в телефоне — а делаем мы это постоянно.

Еще одна вредная привычка, которая приводит к нарушениям осанки, носить тяжелую сумку на одном плече. Если вам приходится делать это или в целом носить тяжести, позаботьтесь о том, чтобы вес был распределен равномерно, например, используйте рюкзак.