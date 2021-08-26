Как убрать жир с живота и сделать талию тоньше с помощью массажа гуаша: видеоурок

Первый этап — подготовительный. Выполняйте легкие растирающие движения скребком гуаша по всей поверхности живота. Другая рука немного фиксирует, натягивает ткани, придерживает складочки. Начинайте с самых мягких поверхностных, расслабляющих движений и далее усиливайте воздействие. Направление массажа может быть разным. Тело само подскажет, как, с какой интенсивностью, насколько глубоко должна идти работа. Вам останется лишь выполнить его пожелания — и все получится!

Воздействие скребка в этой области стимулирует кровоток, и это приводит к интенсивному процессу расщепления жиров и уменьшению толщины жировой складки. Вы и не заметите, как ваш животик потеряет в объеме несколько сантиметров!

Отдельно поработайте с областью ребер. Встраивайте скребок в межреберные промежутки и выполняйте легкое пиление вперед и назад или разминание. При необходимости вы можете помогать себе руками. Пластина скребка поможет вам обработать очень напряженные, но труднодоступные межреберные мышцы. В завершение мягко выполните растирание ребер. Движение производится от задних ребер к солнечному сплетению. Если устают руки — дайте им отдых, встряхните легонько кистями и продолжайте массаж. Работаем скребком до расслабления, разогрева или порозовения тканей. Аккуратно выглаживайте, растирайте ребра. Такой массаж улучшит работу диафрагмы.

Второй этап — проработка талии. Выполним легкие растирающие движения по боковым поверхностям живота. Позвольте скребку освободить ваше тело от мышечных зажимов и спазмов, дайте расслабиться всему, что было спрессовано. И вы увидите, как ваша талия становится тонкой, как по волшебству теряя лишние сантиметры! По возможности уделите этому этапу 2-3 минуты. Для обеспечения более глубокого доступа к тканям вы можете наклониться и вытянуть бок.

Третий этап — массаж поясницы. Ослабленные мышцы живота часто приводят к усилению поясничного прогиба и напряжению мышц поясницы, что сопровождается хроническим болевым синдромом. Тщательно разминаем застарелые участки напряжения и мышечного спазма. По остистым отросткам позвонков не работаем, движения направлены горизонтально, параллельно ребрам. Обратите внимание, что в этой области могут быть многочисленные триггерные болевые точки. Прорабатываем их очень осторожно, при появлении сильной стреляющей или колющей боли массаж прекращаем. Восстановление тонуса мышц спины позволит нормализовать степень натяжения задней миофасциальной цепи и сбалансировать тонус передней брюшной стенки.