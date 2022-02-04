Груша, яблоко или песочные часы: как правильно подобрать питание и тренировки по типу фигуры

Прямоугольник

Характеризуется равными по объему грудью и бедрами и слабовыраженной талией. Такое телосложение очень атлетично и спортивно. Чтобы добавить образу женственности, можно с помощью силовых упражнений увеличить объем бедер и ягодиц, сделав акцент на эти зоны. Не рекомендуется увлекаться силовыми нагрузками на верхнюю часть тела, чтобы не перейти в откровенно мужской тип фигуры. «Прямоугольники», особенно если увлекаются спортом, очень рискуют перекачаться, поэтому, если вы тренируетесь в зале с отягощением, крайне не рекомендуется использовать диеты, основанные на увеличение белков в рационе.

Треугольник, или груша

Это очень женственный тип фигуры. У «груш», как правило, изящные узкие плечи и талия и достаточно объемные бедра. Именно эта зона является самой проблемной: при наборе веса там откладывается жир, плюс в области часто наблюдаются отечность и целлюлит. Стоит учесть, что с такими параметрами изнурять себя строгими диетами, пытаясь сделать пятую точку меньше, бессмысленно, ведь вес в первую очередь будет уходить с верхней части тела. Поэтому рекомендуется соблюдать рациональное питание и больше двигаться. Силовыми тренировками в спортзале проблему также решить не получится. Напротив, усиленной прокачкой ягодиц и бедер можно только усугубить ситуацию, поэтому особое внимание стоит обратить на кардиотренировки: бег, лыжи, велосипед, степпер и т. п. При таком подходе можно уменьшить жировые отложения, улучшить обмен жидкостей в нижних конечностях и скорректировать проблемную зону бедер.

Перевернутый треугольник, или Т-образная фигура

Для Т-образного телосложения характерны широкие плечи и относительно узкие бедра. Часто у обладательниц такого типа фигуры ноги стройнее, чем у остальных женщин. Однако перебарщивать с прокачкой мышц ног не стоит, так как можно превратиться в «квадрат». Сидеть на жестких диетах тоже не лучшее решение, ведь широкие плечи при похудении не исчезнут и фигура не скорректируется. Стоит придерживаться рационального сбалансированного питания. В тренировках особое внимание нужно уделить работе со спиной, поскольку часто из-за дисбаланса в строении нередко возникают заболевания позвоночника. Пилатес — must-have для девушек с такой фигурой.