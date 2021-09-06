Ходьба vs бег: какой из доступных видов спорта полезнее

Как сообщает ИноСМИ, регулярные занятия бегом или ходьбой сжигают огромное количество калорий, также поддерживается здоровье сердца и улучшается настроение.

«По словам врачей, бег помогает сжигать больше калорий, чем ходьба. Если вы хотите похудеть, то вам следует заниматься бегом. Но есть нюансы. Бег более травмоопасен, провоцирует появление синяков и переломов, и способствует развитию пателлофеморального болевого синдрома. Также следует учитывать, что бег требует больше усилий и активных движений, чем ходьба», — сообщается в портале.

Заниматься ходьбой специалисты рекомендуют пожилым или людям среднего возраста, а также страдающим различными заболеваниями. Данный вид физической активности положительно влияет на здоровье. Специалисты считают, что начинать надо с медленной ходьбы, затем постепенно увеличивать интенсивность.