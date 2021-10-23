8 повседневных привычек, которые «убивают» красивую осанку

Носить тяжести, тем более на одном плече — тоже не лучшая идея. При ношении школьниками тяжелых рюкзаков повышается осевая нагрузка на еще не сформировавшийся детский позвоночник. Это становится причиной S-образной сколиотической деформации позвоночного столба. У взрослых при поднятии тяжестей (из-за нерациональных тренировок или тяжелых условий труда) могут происходить разрывы фиброзного кольца межпозвонковых дисков с дальнейшим формированием межпозвоночной грыжи. При переносе веса в одной руке, например, при ношении сумок, вес на позвоночный столб распределяется неравномерно, что также может привести к сколиотической деформации позвоночника.

3. Тотальная погруженность в гаджеты

Постоянная концентрация на экране смартфона — настоящая проблема для шейного отдела позвоночника. Усилие, которое нам необходимо для удержания головы в наклоне, соответствует силе, необходимой для поднятия 6 кг. При увеличении угла наклона до 15 градусов нагрузка составляет уже 12 кг, а при 45 и 60 градусах возрастает до 22 и 27 кг соответственно, как это показано на рисунке ниже. Такое длительное напряжение со временем ведет к возникновению патологий в шейном отделе позвоночника.