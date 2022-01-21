Главные звездные тренды в пластике тела в 2022 году: колонка хирурга Артема Коробова

Курс на естественность

Гармоничные формы тела снова в моде. Запросы на вызывающе большую грудь или пухлые губы остались в прошлом. Сегодня девушки обращаются к пластическому хирургу, чтобы обрести плоский живот, стройные ноги, упругие ягодицы. Пожелание, которое чаще всего высказывают пациентки, — сохранить природную красоту, откорректировав мелкие недостатки. Первыми тренд подхватили звезды кино и эстрады. Они избавлялись от излишков жировых отложений и получали подтянутую фигуру, не прибегая к диетам и тренировкам.

Липоскульптура — абсолютный лидер среди пластических операций. Особенность в том, что здесь комбинируется сразу несколько техник: зачастую это липосакция, липофилинг, липошифтинг. Для формирования «тела мечты» используется собственный жир пациента. Врач с помощью специальных инструментов через маленькие проколы бережно удаляет отложения. Затем жировые клетки вводятся в зону, которую необходимо скорректировать.