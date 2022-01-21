Главные звездные тренды в пластике тела в 2022 году: колонка хирурга Артема Коробова

Главные звездные тренды в пластике тела в 2022 году: колонка хирурга Артема КоробоваЭкcперт — о том, какие операции сегодня актуальны даже у знаменитостей
Артем Коробов
Пластический хирург, эксперт в области гармонизации фигуры женщин и мужчин
Курс на естественность
Гармоничные формы тела снова в моде. Запросы на вызывающе большую грудь или пухлые губы остались в прошлом. Сегодня девушки обращаются к пластическому хирургу, чтобы обрести плоский живот, стройные ноги, упругие ягодицы. Пожелание, которое чаще всего высказывают пациентки, — сохранить природную красоту, откорректировав мелкие недостатки. Первыми тренд подхватили звезды кино и эстрады. Они избавлялись от излишков жировых отложений и получали подтянутую фигуру, не прибегая к диетам и тренировкам.
Липоскульптура — абсолютный лидер среди пластических операций. Особенность в том, что здесь комбинируется сразу несколько техник: зачастую это липосакция, липофилинг, липошифтинг. Для формирования «тела мечты» используется собственный жир пациента. Врач с помощью специальных инструментов через маленькие проколы бережно удаляет отложения. Затем жировые клетки вводятся в зону, которую необходимо скорректировать.
Благодаря липоскульптуре можно убрать лишний объем в области живота, спины, рук, внутренней поверхности бедер, придать плавные очертания, скорректировать форму и даже увеличить размер груди и ягодиц. Хирурги также активно используют эту методику, чтобы исправить форму губ и разгладить морщины на лице.
Вмешательство хирурга не стоит воспринимать как спасительную «таблетку» от ожирения. Оно направлено только на создание красивых контуров и устранение жировых депо, которые не удалось победить диетами и тренировками. Липоскульптура отличается от других техник пластической хирургии:
Отсутствием разрезов на коже. Врач делает всего несколько проколов, после которых не остается рубцов.
Минимальной травмой тканей. Благодаря этому снижается риск негативных последствий, а период реабилитации проходит быстрее. Уже через 10-15 дней пациент может вернуться к обычному образу жизни.
Использованием собственных тканей пациента. Жировые клетки не вызывают аллергии или воспаления, в отличие от гиалуроновой кислоты и других филлеров. Эффект спортивной фигуры достигается без внедрения искусственных имплантов. Результат сохраняется на долгие годы при соблюдении правил здорового образа жизни.
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Но, несмотря на минимальную травматичность, липомоделирование имеет ограничения. Врач не допустит к операции пациентов с заболеваниями внутренних органов, психическими нарушениями, онкологией. Беременным и кормящим женщинам тоже придется повременить с посещением клиники.
Селебрити, прибегнувшие к липомоделированию
Достоинства методики оценила Бритни Спирс. В жизни певицы были разные периоды. Однажды она появилась на публике с заметным животиком и «галифе». Но вскоре смогла взять себя в руки и обрести отличную форму. Судя по строгим очертаниям фигуры, Бритни Спирс воспользовалась услугами высококвалифицированного хирурга. Ее тело выглядит естественно и гармонично.
Тара Рид, запомнившаяся ролью студентки Вики из фильма «Американский пирог», всю жизнь боялась потолстеть. Проблему лишнего веса она решала с помощью пластического хирурга. На одной из операций было решено сделать липосакцию живота и ягодиц. Но, как потом признавалась сама кинозвезда, ее тело будто изувечили. Некогда подтянутая девушка приобрела болезненный внешний вид. Ее живот стал плоским, бесформенным, бугристым. Липосакция была проведена слишком агрессивно.