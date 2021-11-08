Из красотки — в объект насмешек: как пластика испортила внешность и карьеру Тары Рид

Из красотки — в объект насмешек: как пластика испортила внешность и карьеру Тары РидНа лице и теле звезды «Американского пирога» отпечатались не только годы и операции
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
Тара родилась в многодетной благополучной семье. Ее родители, владевшие частными детскими садами, с любовью и уважением воспитывали двоих дочерей и двоих сыновей. Томас и Донна старались дать им все самое лучшее и часто потакали прихотям наследников (в разумных пределах).
Старшая дочь в ранние годы сделала выбор жизненного пути — она хотела быть только актрисой. Мать с отцом ей в этом немало помогли. В Нью-Йорке они отдали девочку в актерскую школу для юных дарований. Здесь в разное время учились голливудские звезды: Маколей Калкин, Джерри О’Коннелл, Сара Мишель Геллар и другие.
Фото: Kinopoisk.ru
Первые деньги Тара Рид заработала еще будучи ребенком. В 9 лет она стала сниматься в рекламе и играть в ТВ-шоу. Малышка Тара вскорости стала такой популярной, что агенты рвали ее на части — так рьяно хотели ее снимать в роликах.
И к тому времени, как Рид стала появляться в большом кино, на ее счету было уже больше сотни реклам. Причем многие ролики снимали для мировых брендов.
Сначала Рид снималась исключительно в сериалах, а в 1998-м сыграла в фильме братьев Коэнов «Большой Лебофски» с Джеффом Бриджесом в главной роли. В то же время вышло еще несколько фильмов с участием Тары Рид.
А всего через год настал звездный час актрисы: сначала состоялась премьера «Жестоких игр» (правда, здесь ей досталась небольшая роль), а вскоре зрители увидели комедию про молодых людей, переживающих первый сексуальный опыт, «Американский пирог».
Фильм, в котором Таре досталась роль очаровательной блондинки Вики, посмотрели миллионы зрителей, успех картины подтвердили не только высокие рейтинги, но и касса. В прокате комедия собрала в десятки раз большую сумму, чем та, которую потратили на ее производство (бюджет составил всего 11 млн долларов).
Голубоглазая блондинка с выдающимися формами свела с ума подростков по всему миру.
Несмотря на большой успех «Американского пирога», следующие несколько проектов актрисы были провальными («Джози и кошечки», «Доктор "Т" и его женщины»). Затем последовало продолжение ставшей культовой комедии, а вскоре актриса вернулась на ТВ, присоединившись к актерскому составу сериала «Клиника».
Популярность, свалившаяся на Тару, сыграла с ней злую шутку. Рид была уверена, что не подходит под описание голливудской красотки и принялась переделывать себя с помощью пластических хирургов. Причем, она не скрывала, что, ложась под скальпель, мечтает стать идеальной — в ее понимании.
Сначала артистка прооперировала грудь, избавившись от природной асимметрии и вставив импланты. Но результат вмешательства был полностью противоположным от ожидаемого. И Тара еще несколько раз ложилась под нож, чтобы исправить ситуацию. Но этого, увы не вышло. В итоге некогда натуральный пышный бюст красотки превратился в клубок швов, отеков, неровностей и явно выпирающих искусственных частей.
Но Тара, смирившись с потерей натуральной груди, продолжила носить смелые декольте и бикини.
Фото: East News
На это преобразования блондинки не закончились. Однажды Тара Рид вообразила, что неимоверно поправилась. И ступила на экстремального похудения. Актриса сидела на изнуряющих диетах, не занимаясь спортом, а также перенесла липосакцию зоны бедер и живота.
От увиденного результата фанаты Тары ахнули: она превратилась в буквально высушенную исхудавшую женщину с дряблой кожей. К тому же Рид стала выглядеть намного старше своих лет.
Некоторое время у артистки были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Частенько она являлась на съемочную площадку, не протрезвев после ночной вечеринки. Папарацци часто фотографировали Тару не в самом приглядном виде.
Нездоровый образ жизни сказался на внешности Рид, которая в 35 лет выглядела старше ровесниц.
Фото: East News
Не лучшим образом складывалась и карьера актрисы. Ни один ее фильм так и не смог повторить успех «Американского пирога». Кстати, в 2012-м вышла третья часть комедии... Большинство проектов Тары Рид за последние 15 лет стали не просто неуспешными, а провальными. «Поля», «Большой Лебовски — 2», «Акулий торнадо» и многие другие фильмы не понравились ни зрителям, ни критикам.
В 2004 и 2006 годах она получила номинации на «Золотую малину» как худшая актриса года за фильмы «Дочь моего босса» и «Один в темноте» соответственно.
Фото: East News
Личную жизнь знаменитой блондинки тоже нельзя назвать удачно сложившейся. У нее было множество романов, среди ее экс-избранников были хоккеист Сергей Федоров, бизнесмен Рид Майкл Акстманн (делал предложение руки и сердца), бизнесмен Майкл Лиллеунд и другие состоятельные мужчины.
Замужем Тара Рид была лишь однажды, и то брак с диджеем Эрезом Эйзеном распался через год после свадьбы, в 2014 году. Фотографы периодически снимают актрису на прогулках и на светских тусовках то в объятиях с незнакомцами, то за руку с ними. Но это лишь мимолетные отношения. Детей у актрисы нет.
За последние годы Тара Рид превратилась из красотки в объект переживаний фанатов и объект насмешек недоброжелателей. И все из-за ее болезненной худобы.
В октябре 2021-го артистка не на шутку перепугала подписчиков в Instagram, опубликовав фото в бикини. На черно-белых снимках Тара позировала без макияжа и с мокрыми волосами. Но внимание общественности привлекло ее тело.
«Нет ничего лучше, чем когда твой друг делает такие "горячие" на Палм Спрингс», — подписала фото Тара Рид. Но тут же под публикацией ее фолловеры принялись оставлять комментарии: «Ой, Тара, надеюсь, с вами все в порядке», «Боже, какая худая», «Тара, вы болеете?» — обеспокоились они.
Снимки наделали столько шума, что пару дней спустя актриса поспешила оправдаться. «Перестаньте обсуждать мою внешность. Это может ранить. У меня нет анорексии, я здорова. Просто у меня хороший обмен веществ. Все, у кого такой же хороший метаболизм, знаю, как трудно набрать вес даже при том, что ты ешь все. Спасибо за поддержку. А те, кто пишет неприятные вещи, лучше наполните свои сердца любовью», — обратилась звезда «Американского пирога» к общественности.
Но, даже несмотря, на подпорченную пластикой внешность, Тара Рид продолжает сниматься. В ближайшей перспективе состоится премьера 19 (!) проектов с ее участием. Такому плотному рабочему графику могут позавидовать многие знаменитости. Насколько эти фильмы станут успешными, или они повторят судьбу третьесортных ужастиков и комедий, в каких Рид играла в последние десятилетия, вскоре узнаем.
Фото: Instagram, Kinopoisk.ru, кадры фильмов, East News