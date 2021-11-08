Из красотки — в объект насмешек: как пластика испортила внешность и карьеру Тары Рид

Тара родилась в многодетной благополучной семье. Ее родители, владевшие частными детскими садами, с любовью и уважением воспитывали двоих дочерей и двоих сыновей. Томас и Донна старались дать им все самое лучшее и часто потакали прихотям наследников (в разумных пределах).

Старшая дочь в ранние годы сделала выбор жизненного пути — она хотела быть только актрисой. Мать с отцом ей в этом немало помогли. В Нью-Йорке они отдали девочку в актерскую школу для юных дарований. Здесь в разное время учились голливудские звезды: Маколей Калкин, Джерри О’Коннелл, Сара Мишель Геллар и другие.