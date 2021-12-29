Сегодня в 13:35 1 мин.

Похорошевшая Бритни Спирс устроила танцы в леопардовом комбезе

В жизни Бритни Спирс в последние годы далеко не все было гладко, но движение Free Britney и череда судебных заседаний вновь вернули певице свободу. После тяжелого процесса против опекунства отца, поп-дива возвращается к прежней жизни. Не так давно даже похвасталась помолвочным кольцом, которое сопроводило предложение руки и сердца от Сэма Асгари, хотя до этого не имела права выходить замуж и заводить детей. Звезда заметно похорошела, и продолжает радовать фанатов яркими фото и видео в соцсетях.