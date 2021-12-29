1 мин.
Похорошевшая Бритни Спирс устроила танцы в леопардовом комбезе
В жизни Бритни Спирс в последние годы далеко не все было гладко, но движение Free Britney и череда судебных заседаний вновь вернули певице свободу. После тяжелого процесса против опекунства отца, поп-дива возвращается к прежней жизни. Не так давно даже похвасталась помолвочным кольцом, которое сопроводило предложение руки и сердца от Сэма Асгари, хотя до этого не имела права выходить замуж и заводить детей. Звезда заметно похорошела, и продолжает радовать фанатов яркими фото и видео в соцсетях.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Globallook
Бритни устроила модный показ на фоне рождественской елки. В ход пошли сразу четыре ярких образа, которые певица продемонстрировала под песню Майли Сайрус. Спирс появлялась в маленьком черном платье, примеряла миди с «драматичными» рукавами-фонариками и цветочным принтом. Гвоздем программы стал леопардовый кэтсьют насыщенного Барби-оттенка, который подчеркнул заметно постройневшую фигуру звезды.
Напомним, что 2 декабря Бритни Спирс отметила юбилей: певице исполнилось 40 лет. Мы собрали несколько интересных фактов об артистке: от романа с Джастином Тимберлейком до разлуки с детьми. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото и видео: Globallook / Instagram