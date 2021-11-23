Лицо за миллион: какие операции изменили Надежду Кадышеву до неузнаваемости

Лицо за миллион: какие операции изменили Надежду Кадышеву до неузнаваемостиСпециалисты эстетической медицины разобрали преображение певицы.
Джессика Амшинская
Врач-косметолог клиники 360 Cosmetology
Артистка действительно сделала пластику, причем потратив при этом немалую сумму. Какие же манипуляции проделала со своим лицом Надежда Кадышева?
«Кадышева долгое время держалась и не обращалась к пластическим хирургам. Обладательнице пышной фигуры, Надежде повезло с лицом, оно не полнело и долго держало контур. Однако годы берут свое. В последнее время внешность певицы резко преобразилась и ясно, что не обошлось без скальпеля пластического хирурга и косметологических процедур», – комментирует специалист клиники 360 Cosmetology, врач-косметолог, Джессика Амшинская.
Плазмопластика
Это операция представляет собой подтяжку кожи шеи и создание острого шейно-подбородочного угла. Скорее всего, артистка провела эту процедуру и удалила лишнюю жировую ткань для омоложения кожи, что позволило избавиться от второго подбородка и излишней дряблости кожи на шее, а также возрастных складок. В основном эту операцию сочетают с пластикой лица, чтобы избежать явного отличия между состоянием кожи лица и шеи.
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Фото: Globallook
Блефаропластика
Отчетливо видно, что певица убрала мешки под нижними веками. Это добавило Надежде молодости. Блефаропластика выполняется для коррекции разреза глаз, устранения нависания верхних век и грыж нижнего века. Нависшее верхнее веко скрывает красоту глаз и делает взгляд более тяжелым.
Ботулинотерапия типа А
Лоб певицы, скорее всего, сглажен с помощью ботулинотерапии типа А. С помощью инъекций удается заблокировать работу мышц, которые вызывают образование глубоких мимических морщин и в проблемной зоне кожа подтягивается, а морщинки пропадают. Но выполнять подобные процедуры возможно только на приеме у врача, которые имеет большой опыт и хорошо знает анатомию и строение мышц лица. Чтобы избежать плачевных последствий, когда лицо становится похожим на маску.
Филлеры
Среди звезд эстрады сейчас получило большое распространение применение филлеров. Вот и на фотографиях певицы видно, что в область скул и губ выполнены инъекции гиалуроновой кислоты. Помимо эстетического эффекта, когда филлеры восполняют объем там, где он необходим, такие инъекции оказывают общий положительный эффект, так как гиалуроновая кислота стимулирует выработку коллагена и эластина. За счет филлеров на основе гиалуроновой кислоты происходит регенерация тканей, и организм продолжает самостоятельно восстанавливаться в дальнейшем.
Фото: Instagram @kadishevaru
С помощью филлеров устраняют гусиные лапки в уголках глаз, поднимают опущенные уголки губ, меняют форму носа, скул, подбородка и щек, сглаживают рубцы на коже. Процедура занимает не больше 30 минут и стоит от 17 тысяч рублей.
Над омоложением звезд работают не только пластические хирурги, не обходится и без вмешательства косметологов. Современная косметология предлагает большое количество процедур, по эффекту не уступающих пластическим операциям, которые позволяют добиться очень ощутимых результатов в омоложении лица и тела.
Предположительно, такое преображение обошлось певице в минимум 1 миллион рублей. Но оно того стоило!
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Фото: архив пресс-служб
Оксана Решетняк
Пластический хирург клиники «Семейная», направление Beauty
«Надежда Никитична Кадышева очень хорошо выглядит для своего возраста, а ей 62 года. Оценивая ее нынешние фотографии, можно заподозрить, что она обратилась за помощью к пластической хирургии. Изменился овал лица, пропали брыли, мешки под глазами, появились скулы. Также выполнена работа в средней трети лица – нижняя блефаропластика и чек-лифтинг, за счет которого поднялись скулы. Изменился и контур подбородка, он стал более заостренным, но это можно сделать и уколами красоты».
Фото: globallook, starface, Instagram @kadishevaru