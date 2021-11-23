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Лицо за миллион: какие операции изменили Надежду Кадышеву до неузнаваемости

Специалисты эстетической медицины разобрали преображение певицы.
В период пандемии 62-летняя Надежда Кадышева исчезла с радаров и долгое время не выступала. В СМИ циркулировали разные слухи о ее здоровье: то и дело появлялись публикации о том, что у нее рак, сердечный приступ и другие болезни. Однако каково же было удивление поклонников, когда солистка группы «Золотое кольцо» вернулась на сцену, буквально помолодев на пару десятков лет. Как же ей это удалось?
Лицо за миллион: какие операции изменили Надежду Кадышеву до неузнаваемости

Джессика Амшинская

Врач-косметолог клиники 360 Cosmetology

Артистка действительно сделала пластику, причем потратив при этом немалую сумму. Какие же манипуляции проделала со своим лицом Надежда Кадышева?

«Кадышева долгое время держалась и не обращалась к пластическим хирургам. Обладательнице пышной фигуры, Надежде повезло с лицом, оно не полнело и долго держало контур. Однако годы берут свое. В последнее время внешность певицы резко преобразилась и ясно, что не обошлось без скальпеля пластического хирурга и косметологических процедур», – комментирует специалист клиники 360 Cosmetology, врач-косметолог, Джессика Амшинская.

Плазмопластика

Это операция представляет собой подтяжку кожи шеи и создание острого шейно-подбородочного угла. Скорее всего, артистка провела эту процедуру и удалила лишнюю жировую ткань для омоложения кожи, что позволило избавиться от второго подбородка и излишней дряблости кожи на шее, а также возрастных складок. В основном эту операцию сочетают с пластикой лица, чтобы избежать явного отличия между состоянием кожи лица и шеи.

Слайд, который
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Слайд, который
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Надежда Кадышева

Фото: Globallook

Блефаропластика

Отчетливо видно, что певица убрала мешки под нижними веками. Это добавило Надежде молодости. Блефаропластика выполняется для коррекции разреза глаз, устранения нависания верхних век и грыж нижнего века. Нависшее верхнее веко скрывает красоту глаз и делает взгляд более тяжелым.

Ботулинотерапия типа А

Лоб певицы, скорее всего, сглажен с помощью ботулинотерапии типа А. С помощью инъекций удается заблокировать работу мышц, которые вызывают образование глубоких мимических морщин и в проблемной зоне кожа подтягивается, а морщинки пропадают. Но выполнять подобные процедуры возможно только на приеме у врача, которые имеет большой опыт и хорошо знает анатомию и строение мышц лица. Чтобы избежать плачевных последствий, когда лицо становится похожим на маску.

Филлеры

Среди звезд эстрады сейчас получило большое распространение применение филлеров. Вот и на фотографиях певицы видно, что в область скул и губ выполнены инъекции гиалуроновой кислоты. Помимо эстетического эффекта, когда филлеры восполняют объем там, где он необходим, такие инъекции оказывают общий положительный эффект, так как гиалуроновая кислота стимулирует выработку коллагена и эластина. За счет филлеров на основе гиалуроновой кислоты происходит регенерация тканей, и организм продолжает самостоятельно восстанавливаться в дальнейшем.

Надежда Кадышева, 2021 год

Надежда Кадышева, 2021 год

Фото: Instagram @kadishevaru

С помощью филлеров устраняют гусиные лапки в уголках глаз, поднимают опущенные уголки губ, меняют форму носа, скул, подбородка и щек, сглаживают рубцы на коже. Процедура занимает не больше 30 минут и стоит от 17 тысяч рублей.

Над омоложением звезд работают не только пластические хирурги, не обходится и без вмешательства косметологов. Современная косметология предлагает большое количество процедур, по эффекту не уступающих пластическим операциям, которые позволяют добиться очень ощутимых результатов в омоложении лица и тела.

Предположительно, такое преображение обошлось певице в минимум 1 миллион рублей. Но оно того стоило!

Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Питательный крем для лица из линии Reponse Densite, Matis, действует на плотность кожи как архитектор дермы, но с более специфическим элементом. В основе формулы лежит технология DensiDerm, основанная на растениях, которая усиливает воздействие на коллаген и эластин, выступая в роли настоящего архитектора кожи. Консолидация дермальной сети усиливается аминокислотным пептидом. Цена: 8497 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Оксана Решетняк

Пластический хирург клиники «Семейная», направление Beauty

«Надежда Никитична Кадышева очень хорошо выглядит для своего возраста, а ей 62 года. Оценивая ее нынешние фотографии, можно заподозрить, что она обратилась за помощью к пластической хирургии. Изменился овал лица, пропали брыли, мешки под глазами, появились скулы. Также выполнена работа в средней трети лица – нижняя блефаропластика и чек-лифтинг, за счет которого поднялись скулы. Изменился и контур подбородка, он стал более заостренным, но это можно сделать и уколами красоты».

Фото: globallook, starface, Instagram @kadishevaru

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