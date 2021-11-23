Лицо за миллион: какие операции изменили Надежду Кадышеву до неузнаваемости

Блефаропластика

Отчетливо видно, что певица убрала мешки под нижними веками. Это добавило Надежде молодости. Блефаропластика выполняется для коррекции разреза глаз, устранения нависания верхних век и грыж нижнего века. Нависшее верхнее веко скрывает красоту глаз и делает взгляд более тяжелым.

Ботулинотерапия типа А

Лоб певицы, скорее всего, сглажен с помощью ботулинотерапии типа А. С помощью инъекций удается заблокировать работу мышц, которые вызывают образование глубоких мимических морщин и в проблемной зоне кожа подтягивается, а морщинки пропадают. Но выполнять подобные процедуры возможно только на приеме у врача, которые имеет большой опыт и хорошо знает анатомию и строение мышц лица. Чтобы избежать плачевных последствий, когда лицо становится похожим на маску.

Филлеры