Спорт или липосакция: как звезды борются за свою фигуру
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @a030aa
Хорошая фигура для звезд – один из важных маркеров успеха, поэтому они всеми силами стараются их поддерживать. Однако пока одни селебрити стараются в спортзалах, другие отдают себя на милость пластических хирургов.
Кристина Асмус отличается не только хрупкой фигурой, но и прекрасной растяжкой. В детстве девушка занималась художественной гимнастикой, и ее тело до сих пор помнит эти упражнения. Своими навыками артистка хвастается в своем блоге.
Светлана Бондарчук делает выбор в пользу йоги, как и многие из звезд. Этим видом поддержания гармонии души и тела она занимается давно, и уже достигла немалых успехов.
Елена Перминова и Алекса совсем недавно стали мамами, но если этого не знать, трудно поверить, что они совсем недавно были беременны. Меньше, чем через месяц после родов бывшая возлюбленная Тимати показала стройную фигуру – как отметила Алекса, она рада, что много занималась спортом до беременности.
Елена Перминова тоже быстро привела себя в порядок после рождения четвертого ребенка, как и положено модели, и даже во время беременности сохраняла женственные формы.
Ранее их подвиг повторила Наталья Подольская – после рождения второго сына она активно занимается спортом, отдавая предпочтение бассейну.
К звездным спортсменкам стоит отнести и Валерию – певица активно тренируется и в свои годы может похвастаться великолепной фигурой.
А вот Виктория Боня вместо зала предпочитает обращаться за помощью к пластическим хирургам – именно им она обязана пышным формам, в чем она честно призналась.
Гоар Аветисян тоже привела себя в порядок после рождения ребенка с помощью липосакции. Теперь она может похвастаться пышной, но утонченной фигурой, роскошными бедрами и стройной талией.
Ольга Бузова хвастается своими достижениями в спорте и очень расстраивается, когда подписчики не ценят ее стараний. Главной темой последних дней стали ягодицы Ольги, над которыми она усердно трудилась.
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус, Светланы Бондарчук, Валерии, Гоар Аветисян, Виктории Лопыревой
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