Спорт или липосакция: как звезды борются за свою фигуру

Хорошая фигура для звезд – один из важных маркеров успеха, поэтому они всеми силами стараются их поддерживать. Однако пока одни селебрити стараются в спортзалах, другие отдают себя на милость пластических хирургов.

Кристина Асмус отличается не только хрупкой фигурой, но и прекрасной растяжкой. В детстве девушка занималась художественной гимнастикой, и ее тело до сих пор помнит эти упражнения. Своими навыками артистка хвастается в своем блоге.