Держим спину прямо: комплекс упражнений, который поможет исправить осанку

Вертикальная плоскость

Упражнение выполняется из положения стоя спиной к стене. Затылком, плечами, ягодицами и пятками необходимо вплотную прижаться туловищем к поверхности. Выполнять данное упражнение надо сначала на протяжении 30 секунд и постепенно увеличивать время до 1,5 минуты.

Опора

Выполняется из положения стоя. Нужно согнуть туловище и упереться руками в стену так, чтобы они были параллельны полу. Необходимо прогнуться в спине как можно сильнее. Упражнение выполняется в несколько подходов по 30-60 секунд.

Замок

Упражнение выполняется из положения «поза лотоса». Необходимо поднять левую руку, завести ее за спину к лопатке, сгибая в локте. Правую руку нужно завести за спину, чтобы ее локоть касался талии. Нужно сжать руки в замок (для облегчения можно не сцеплять руки, а тянуть пальцы двух рук друг к другу). Упражнение выполняется 30 секунд, после этого нужно поменять руки.

Ласточка

Выполняется из положения стоя, ноги сведены вместе, руки опущены. Отвести правую ногу назад, наклонить корпус и расставить руки в стороны. Задержаться в этом положении на 30-40 секунд. Повторить упражнение несколько раз, поочередно меняя ноги.