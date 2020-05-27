Сколиоз и нарушение осанки: первопричина, о которой вы не подозревали, и способы решения проблемы
Первопричина вас удивит
Любой свой пост, беседу или статью о сколиозе и неправильной осанке я начинаю с того, что развенчиваю мифы о происхождении данного заболевания. Большинство людей представляют себе сколиоз как искривление исключительно позвоночника (боковое отклонение от нормального выпрямленного положения), ограниченное только спиной и не связанное с другими отделами и частями тела.
Однако это в корне неправильное представление, из-за чего люди пытаются помочь себе способами, которые не работают и дают желаемого результата. И все потому, что пациенты работают не с первопричиной, а с симптомом.
На самом деле, сколиоз затрагивает все тело человека, начинаясь от макушки и заканчиваясь стопами. А сколиотическая спираль берет свое начало от деформированного из-за родовой травмы черепа.
Конечно, на осанку, положение плеч влияет даже настроение и наши эмоции. Даже высокий рост может доставлять человеку некий дискомфорт, из-за чего он будет сутулиться, пытаясь казаться ниже. Но когда речь заходит о сколиозе, единственной причиной развития этого искривления является родовая травма.
Когда плод движется по родовому каналу, череп малыша может сдавливаться. И чем сильнее искривлен таз матери, тем сильнее сдавление. Визуально это обычно незаметно, однако если кости основания черепа сдвигаются хоть немного и устанавливаются в этом неправильном положении, в дальнейшем организм будет подстраиваться под эту «норму»: сначала первый шейный позвонок подстраивается под затылочную кость и далее вниз – до крестца. Но на этом процесс изменений не заканчивается. Тазовые кости, бедра, голени и даже стопы – все отделы формируются неправильно, чтобы адаптировать организм к такой «норме», хотя в действительности это вовсе не норма. Но телу нужно сохранить вертикальное положение, поэтому он адаптируется. И то же плоскостопие и вальгус – это результат этой самой адаптации.
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Как помочь себе во взрослом возрасте?
Вылечить сколиоз полностью можно только в самом раннем возрасте, пока организм не сформировался и пока можно легко вернуть кости черепа в правильное положение. Идеальный возраст – 1,5-2 месяца. В этом возрасте остеопатическое лечение дает самые эффективные результаты, и нам удается помочь маленьким пациентам. Чем дальше, тем сложнее это сделать. Вылечить сколиоз у взрослого человека невозможно, потому что тело, включая кости, уже сформировано. Но можно значительно улучшить состояние человека, обратившегося за помощью.
Так как сколиоз встречается у большого количества взрослых и с этим нужно жить, я даю рекомендации,которые помогут улучшить качество жизни.
Для начала перестаньте усугублять свое состояние. А мы это делаем ежедневно: носим тяжести на одном плече, сидим на неудобных стульях в неправильном положении. А ведь так важно следить за эргономикой рабочего места! К тому же в нашей жизни обычно просто недостаточно физической нагрузки.
Равномерная нагрузка на плечи
Это крайне важно! В любом возрасте. Я не советую носить рюкзаки на одном плече. Следите за тем, чтобы нагрузка на обе половины тела была равномерной и симметричной.
Плавание
Именно плавание обеспечивает равномерную нагрузку на правую и левую стороны тела. Если вы не будете с одинаковой силой работать обеими руками, симметрично нагружая мышцы,то далеко не уплывете. Так что плавание в бассейне – это весьма полезная и при этом безопасная физическая нагрузка.
Йога
Только под контролем опытного инструктора. Я никому не рекомендую самостоятельно осваивать это искусство. Если вы не имеете достаточно знаний и опыта, зато имеете искривления в организме, очень важно, чтобы все упражнения вы делали под контролем профессионала!
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Повторять каждый день
И, наконец, пара простейших. но очень эффективных упражнений, которые вы можете начать выполнять уже сегодня.
«Елочка»
Поднимите руки вверх и сложите ладони, как это делают пловцы – ладонь на ладонь. Теперь медленно тянитесь вверх и поднимайтесь на носочки. Тянитесь сильно. Постарайтесь зафиксировать положение кистей максимально наверху, как будто вы висите на крючке, и опустите пятки на пол, сохраняя сильную тягу в течение нескольких секунд. Теперь медленно опустите руки.
Это отличное упражнение для выравнивания тонуса правой и левой половины тела, для снятия напряжения, плюс оно вытягивает все тело от шейного отдела до пяток и хорошо сказывается на осанке.
Работа с лопатками
Главная цель упражнения – как можно сильнее свести лопатки. Для этого в положении стоя разводим руки назад и пытаемся сильно свести лопатки, будто зажимаем ими лист бумаги. Сводите руки, меняя их положение относительно горизонтальной плоскости выше и ниже. Таким образом будут прорабатываться разные волокна мышц. Количество подходов? Пока не почувствуете утомление. Рекомендую выполнять его как минимум один раз в день. Этим упражнением вы укрепите мышцы спины, которые стягивают лопатки и разворачивают плечи.
Фото: Pexels.com
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