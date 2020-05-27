Сколиоз и нарушение осанки: первопричина, о которой вы не подозревали, и способы решения проблемы

Первопричина вас удивит

Любой свой пост, беседу или статью о сколиозе и неправильной осанке я начинаю с того, что развенчиваю мифы о происхождении данного заболевания. Большинство людей представляют себе сколиоз как искривление исключительно позвоночника (боковое отклонение от нормального выпрямленного положения), ограниченное только спиной и не связанное с другими отделами и частями тела.

Однако это в корне неправильное представление, из-за чего люди пытаются помочь себе способами, которые не работают и дают желаемого результата. И все потому, что пациенты работают не с первопричиной, а с симптомом.

На самом деле, сколиоз затрагивает все тело человека, начинаясь от макушки и заканчиваясь стопами. А сколиотическая спираль берет свое начало от деформированного из-за родовой травмы черепа.

Конечно, на осанку, положение плеч влияет даже настроение и наши эмоции. Даже высокий рост может доставлять человеку некий дискомфорт, из-за чего он будет сутулиться, пытаясь казаться ниже. Но когда речь заходит о сколиозе, единственной причиной развития этого искривления является родовая травма.

Когда плод движется по родовому каналу, череп малыша может сдавливаться. И чем сильнее искривлен таз матери, тем сильнее сдавление. Визуально это обычно незаметно, однако если кости основания черепа сдвигаются хоть немного и устанавливаются в этом неправильном положении, в дальнейшем организм будет подстраиваться под эту «норму»: сначала первый шейный позвонок подстраивается под затылочную кость и далее вниз – до крестца. Но на этом процесс изменений не заканчивается. Тазовые кости, бедра, голени и даже стопы – все отделы формируются неправильно, чтобы адаптировать организм к такой «норме», хотя в действительности это вовсе не норма. Но телу нужно сохранить вертикальное положение, поэтому он адаптируется. И то же плоскостопие и вальгус – это результат этой самой адаптации.