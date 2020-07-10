Названы 5 простых упражнений для избавления от болей в спине и улучшения осанки

Второе упражнение – «Морская звезда в дверном проеме». Встаньте в дверном проеме и упритесь согнутыми в локтях руками по обе стороны дверного косяка. Руки должны располагаться чуть ниже высоты плеч. Затем выставите одну ногу вперед, будто пытаетесь войти в комнату и наклоните корпус вперед, оприраясь на руки. Почувствуйте напряжение между лопатками и как улучшается ваша осанка. Следующее упражнение – угловая растяжка. Чтобы выполнить его, встаньте в угол комнаты с согнутыми под углом 90 градусов плечами. Сделайте вдох, опустите плечи и прижмите предплечья к стене. Выдохните, сделайте шаг правой ногой в угол, смотрите прямо перед собой, а корпус проталкивайте вперед, опираясь на руки. Вдохните 3-5 раз, вернитесь в исходное положение и повторите с левой ногой. Четвертое упражнение направлено на раскрытие грудной клетки и улучшение осанки. Сядьте прямо, лопатки направлены вниз и по направлению друг к позвоночнику. Руки согнуты в локтях на уровне груди, ладони соединены между собой будто в молитве. Давите ладонями друг на друга, вдохните и приблизьте согнутые руки к груди, затем верните в исходное положение и почувствуйте, как раскрываются грудь и плечи.

И последнее упражнение, которое рекомендует Кьяра к ежедневному выполенению – скручивание, лежа на спине. Лягте на спину, ноги согнуты в коленях, руки раскинуты в обе стороны перпендикулярно телу и прижаты к полу ладонями вверх. Плечи прижаты к коврику. Медленно опустите колени влево, а голову поверните вправо. Плечи, лопатки и руки по-прежнему прижаты к полу. Затем медленно вернитесь в исходное положение и повторите в другую сторону. Сделайте 5-10 раз, это упражнение отлично растянет и расслабит нижнюю часть тела после долгих часов сидения неподижно.

Фото: depositphotos

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