Названы 5 простых упражнений для избавления от болей в спине и улучшения осанки
Эксперт сообщила британскому онлайн-порталу Daily Mail, что сохранить хорошую осанку довольно сложно, так как после длительной работы из дома и долгих часов, проведенных перед компьютером или экраном смартфона, большинство из нас волей-неволей начинает сутулиться. Но есть 6 упражнений, которые необходимо выполнять ежедневно, что чтобы улучшить свое самочувствие. Первое из них называется «Настенный ангел». Чтобы выполнить его, нужно встать спиной к стене так, чтобы запястья, локти, голова, плечи, спина, ягодицы и одна пятка были плотно прижаты к стене. Вторую ногу надо выставить вперед. Затем начните поднимать выпрямленные и прижатые к стене руки вверх, чтобы они оказались над головой. Зафиксируйте их на секунду, по-прежнему не отрывая от стены и не опуская, согните их в локтях так, чтобы пальцы оказались на плечах. Затем выпрямите их и опустите, во время всего упражнения отрывать корпус и руки от стены нельзя, повторять 5-10 раз.
Второе упражнение – «Морская звезда в дверном проеме». Встаньте в дверном проеме и упритесь согнутыми в локтях руками по обе стороны дверного косяка. Руки должны располагаться чуть ниже высоты плеч. Затем выставите одну ногу вперед, будто пытаетесь войти в комнату и наклоните корпус вперед, оприраясь на руки. Почувствуйте напряжение между лопатками и как улучшается ваша осанка. Следующее упражнение – угловая растяжка. Чтобы выполнить его, встаньте в угол комнаты с согнутыми под углом 90 градусов плечами. Сделайте вдох, опустите плечи и прижмите предплечья к стене. Выдохните, сделайте шаг правой ногой в угол, смотрите прямо перед собой, а корпус проталкивайте вперед, опираясь на руки. Вдохните 3-5 раз, вернитесь в исходное положение и повторите с левой ногой. Четвертое упражнение направлено на раскрытие грудной клетки и улучшение осанки. Сядьте прямо, лопатки направлены вниз и по направлению друг к позвоночнику. Руки согнуты в локтях на уровне груди, ладони соединены между собой будто в молитве. Давите ладонями друг на друга, вдохните и приблизьте согнутые руки к груди, затем верните в исходное положение и почувствуйте, как раскрываются грудь и плечи.
И последнее упражнение, которое рекомендует Кьяра к ежедневному выполенению – скручивание, лежа на спине. Лягте на спину, ноги согнуты в коленях, руки раскинуты в обе стороны перпендикулярно телу и прижаты к полу ладонями вверх. Плечи прижаты к коврику. Медленно опустите колени влево, а голову поверните вправо. Плечи, лопатки и руки по-прежнему прижаты к полу. Затем медленно вернитесь в исходное положение и повторите в другую сторону. Сделайте 5-10 раз, это упражнение отлично растянет и расслабит нижнюю часть тела после долгих часов сидения неподижно.
Фото: depositphotos
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