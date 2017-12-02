Опасные пластические операции, большое количество силикона и непоправимый результат — все это уже в прошлом! Сегодня косметология шагнула далеко вперед, поэтому может омолодить и скорректировать любой участок лица абсолютно безопасно и безболезненно. Основательница Клиники эстетической медицины Ольга Мороз поделилась с редакцией Passion.ru авторскими методиками скульптурирования и моделирования лица, которые уже успели покорить сердца тысяч женщин.

В наше время работа косметолога очень похожа на творчество скульптора. С помощью инъекций он может сделать практически все, о чем вы только могли мечтать: подчеркнуть и выделить скулы, сделать более очерченным подбородок, добавить губам объем и выразительность, а также заполнить нежелательные складки и морщины. Вот что рассказывает наш эксперт о двух уникальных процедурах, которые способны преобразить ваше лицо за несколько минут.

«Стройное лицо»

Мы очень часто сталкиваемся с тем, что со временем наше лицо начинает отекать. Дело в том, что дренажные функции в юности в норме, а с годами они ухудшаются. Это связано с нарушением метаболизма, лимфотока и кровотока, обменных процессов и рядом других возрастных причин.

В результате веки отекают, лицо становится одутловатым, а в тканях словно появляется интоксикация, которая утяжеляет нашу кожу.

Причиной всему — присутствие межклеточной воды в жировой клеточке, которая растягивает кожу, деформируя ее.

«Стройное лицо» было разработано именно для того, чтобы удалить эту лишнюю межклеточную воду.

Многие сравнивают эту методику с хирургической коррекцией мешков Биша, но наша клиника против такой хирургической операции и не рекомендует ее: жировые клетки очень важны для организма, и мы за то, чтобы их сохранять.

Так что дренаж тканей, который проделывается во время данной процедуры, — это эффективный и, главное, естественный путь сделать лицо легким.

Дренажный растительный мезококтейль — удобный и комфортный в процедуре. С помощью иголочки или канюли мы вводим препарат за 5 минут, а то и меньше. Чтобы пациент совсем не почувствовал дискомфорта, мы делаем местную анестезию.

Мезококтейлем обрабатываются те места, где овал лица тяжелый, где скопилось много лишней жидкости и жировых отложений. Например, носощечные валики, подбородок, лоб, верхнее веко.

Это своеобразный фитнес для лица. Оно становится подтянутым, более худым и отдохнувшим, так как мы аккуратно выводим лишнюю межклеточную жидкость, не нанося при этом никакого вреда организму, как это часто бывает при хирургическом вмешательстве.

В некоторых случаях приходится делать 5-6 процедур, в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Стандартный вариант: 3 процедуры с интервалом в неделю.

Скульптура лица за час

Буквально за час мы можем восстанавить так называемый «треугольник молодости» лица с помощью нашего препарата на основе гиалуроновой кислоты.

Эта уникальная процедура позволяет восполнить потерянный объем, например, в скуловой и носощечной зоне, сделать более очерченным подбородок и челюстную линию, а также скорректировать угол челюсти, который со временем теряет свою форму и гладкость.

С возрастом на нашем лице появляются морщины и складки. Их также можно выровнять с помощью гиалуроновой кислоты.

При этом филлер водится аккуратно, чтобы все выглядело максимально натурально. Например, в 90-е годы вводили достаточно большое количество геля в лицо, и это выглядело безобразно: огромные скулы, огромный подбородок. Я с этим борюсь. Косметолог должен быть в какой-то степени и художником, и выполнять процедуру очень качественно.

«Структура лица за час» хороша тем, что позволяет преобразить лицо, сохраняя при этом естественность и индивидуальность.

Текст: Сатеник Айрапетян

Фото: Shutterstock/vostock