Катя Гордон нашла замену ботоксу и филлерам
36-летняя Катя Гордон часто делится в Instagram своими бьюти-секретами, способами поддержания себя в форме. Сегодня известная журналистка опубликовала снимок из кабинета иглорефлексотерапевта: «Мой ответ моей любимой ведущей новостей Кате Андреевой;) Ботокс и филеры - оставим пока в загашнике... стимулируем силы своего организма!»
«Ежик», «У меня прям все сжалось, кажется, что это очень больно», «Красава))Катерина,Вы действительно сильная ,красивая и умная женщина», «Ааааа, Катя, Катенька, Катюша)) и больно и приятно, наверное. У меня от одного взгляда на тебя, дорогая, все съежилось», — отметили подписчики Екатерины в комментариях.
Стоит отметить, что многие звезды прибегают к иглоукалыванию для поддержания природной красоты.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram.com