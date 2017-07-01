Знаменитость присоединилась к поклонникам иглоукалывания

36-летняя Катя Гордон часто делится в Instagram своими бьюти-секретами, способами поддержания себя в форме. Сегодня известная журналистка опубликовала снимок из кабинета иглорефлексотерапевта: «Мой ответ моей любимой ведущей новостей Кате Андреевой;) Ботокс и филеры - оставим пока в загашнике... стимулируем силы своего организма!»

«Ежик», «У меня прям все сжалось, кажется, что это очень больно», «Красава))Катерина,Вы действительно сильная ,красивая и умная женщина», «Ааааа, Катя, Катенька, Катюша)) и больно и приятно, наверное. У меня от одного взгляда на тебя, дорогая, все съежилось», — отметили подписчики Екатерины в комментариях.