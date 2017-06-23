Врачи подсчитали, сколько пластических операций сделала Первая Леди США

Высокие скулы, необычный разрез глаз, идеальная улыбка — внешностью Первой Леди США, Мелании Трамп, восхищаются миллионы. Однако есть мнение, что красота модели — вполне рукотворна. После того, как издание Daily Mail опубликовало архивное фото будущей модели и супруги президента, сомнений у прессы нет: внешность известной красавицы подвергалась коррекции.

Чтобы обрести свое нынешнее лицо, Мелания потратила как минимум 13-20 тысяч долларов, что в переводе на привычные нам цифры составляет около миллиона рублей, считают британские пластические хирурги.

Доктор Дев Пател, директор медицинского центра Perfect Skin Solutions, считает, что миссис Трамп как минимум делала инъекции ботокса, пишет The Express. Причем движения ее мышц во время телеэфиров подсказывают специалисту, что в ход шли слишком серьезные дозы. Врач также уверен, что уверен, что имела место ринопластика, и консультант по пластической хирургии Джаг Чана согласен с ним. Этот специалист также предполагает, что небольшой коррекции филлерами подверглась верхняя губа женщины.

Сама же Мелания главным секретом своей красоты в свои 47 лет считает правильное питание и здоровый образ жизни. Она также сообщала, что не обращалась к пластическим хирургам и «тяжелой косметологии». «Я против ботокса и против инъекций. Я уверена, что они портят лицо, затрагивают нервы. Я вся настоящая. Я планирую стареть красиво, как и моя мама», — говорила она в интервью для журнала GQ в прошлом году.