Яркая и харизматичная телеведущая Жанна Бадоева – одна из тех женщин, глядя на которую, хочется равняться и быть похожей. Она не сидит на месте, постоянно в движении, в работе, при этом чудесная мама и счастливая супруга. На телеканале «Пятница!» сейчас в разгаре показ второго сезона шоу, которое носит символичное название «#жаннапомоги». Помимо этого, у Жанны есть свой бренд обуви ZHANNA BADOEVA. Как раз недавно стартовали онлайн-продажи, чему бесконечно рады все поклонники телеведущей. Passion.ru поговорил с Жанной о знакомствах в Интернете, секретах успешного брака и бьюти-лайфхаках, которые помогают нашей героине оставаться вечно молодой и прекрасной.

О сайтах знакомств и живом общении Реалити-шоу «#жаннапомоги» изначально задумывалось как обычный make-over проект, в котором мы бы меняли стиль нашим героиням. Но в процессе съемок поняли, что это не просто шоу об одежде и макияже – это проект о глобальной социальной проблеме. Интернет отнимает у нас огромное количество времени. Мы перестаем общаться в жизни с настоящими людьми и все чаще зависаем в социальных сетях, знакомимся на сайтах знакомств. Это настолько затягивает, что многие боятся выходить из Сети и строить отношения в реальности. Вот наши героини – как раз такие девушки. Они знакомятся с парнями в Интернете, там заводят отношения, но не встречаются с избранниками в жизни из-за неуверенности в себе. Наш проект создан для того, чтобы раскрепостить женщин – мы их переодеваем, красим и проводим психологическую работу, настраиваем внутренне. Затем отправляем на настоящее свидание с понравившимся в Сети мужчиной. Соцсети сейчас – отличная площадка для публичных людей. Мы можем рассказать что-то важное своим подписчикам, поделиться сокровенным, дать советы. В этих целях я Интернет использую по максимуму. Но вот знакомиться или общаться с мужчинами по переписке никогда не пробовала. Мне кажется, это очень сложно. Что бы человек ни писал, какие бы фотографии ни показывал – ты его элементарно не чувствуешь. Мне проще пообщаться вживую, переброситься парой слов, проследить за речью, жестами, взглядом. Только при таком настоящем общении я могу понять мужчину. И внешность здесь не играет какой-то определяющей роли. Она важна первые пару минут знакомства, а более глубокая взаимосвязь появляется тогда, когда человек заводит с тобой разговор.

О том, как познакомилась с третьим мужем С Васей (Василий Мельничин – супруг Жанны Бадоевой, – прим. Passion.ru) мы познакомились в итальянском аэропорту. Меня встречала большая компания друзей и знакомых, и он там был тоже. Естественно, в первую встречу наш диалог состоял из простого приветствия, я узнала его имя, он – мое, и на этом все. Затем Вася, как обычно делают все знакомые из уважения, начал поздравлять меня с праздниками через социальные сети. Так, я стабильно получала от него в соцсетях сообщения: «С Новым годом!», «С 8 марта», «С Днем рождения!», на которые я на автомате отвечала «Спасибо!». Продолжалось наше «общение» пару лет. Но все переменилось, когда я как-то осталась дома одна. Были майские праздники, дети разъехались, а я только-только вернулась из очередной командировки. Решила прилечь, и от нечего делать взяла компьютер, начала в нем копаться. Тут Вася мне прислал поздравление с праздником, я ответила, и у нас завязалась оживленная переписка. Но, на самом деле, еще тогда в аэропорту я поняла, что это мой человек. Вася мне сразу понравился. И знаете, если бы он прямо там сделал мне предложение руки и сердца, я бы согласилась! (Смеется.)

О карьере, семье и жизни на две страны Еще в 2010 году мой рабочий график был по-настоящему загруженный. Дома появлялась максимум на пять дней. Тогда у меня были постоянные перелеты и одновременно три проекта: «Опасные гастроли», «Жанна пожени» и «Битва салонов», мастер-классы по городам. Сейчас свободного времени чуть больше. На данный момент занята только в одном проекте, занимаюсь коллекцией обуви ZHANNA BADOEVA и приступаю к съемкам пилота нового шоу. Недавно вернулась со съемок шоу «Орел и решка». Опережая ваш вопрос, который мучает всех моих поклонников, – вернулась ли я в проект – на него ответа пока не дам. Пусть будет сюрприз (улыбается). Шоу «#жаннапомоги» снимается в Москве, поэтому сейчас мои командировки, отъезды воспринимаются близкими намного легче. Когда я с семьей прилетаю в Москву, стараюсь по максимуму с пользой занять совместное время. Моя дочь Лолита с 9 лет живет и учится в Италии. На родном языке говорит очень мало и, в основном, только со мной. Ей уже тяжело понимать русскую речь, поэтому из России я всегда привожу ей русскую литературу. Таким образом, лучше всего практиковать язык. В Москве почти постоянно во все наши совместные с ней приезды покупаю билеты в театр. Летом ходили на постановку в «Современник», дочь была в полном восторге. Мы вместе анализировали происходящее на сцене, она умненькая девочка и все поняла, хоть ей всего 12 лет.

О красоте и уходе за собой Мне всегда нравилось следить за собой. В школьные годы доставляло массу удовольствия делать разные маски для волос и ухаживать за ногтями. Вместе с мамой ходила в маникюрный кабинет, делала ванночки, особенно обожала нюхать их! (Смеется.) Все это предпринимала не в угоду необходимости – исключительно для удовольствия. А уже потом, с возрастом начала к этому более осознанно относиться, больше вкладывать в себя. Даже когда я находилась в постоянных разъездах, никогда не забывала об уходе. На салоны не оставалось времени, но с собой всегда брала, наверное, пол чемодана косметики. Нужно быть ко всему готовой. Поцарапалась, ударилась, появился прыщик или шелушится кожа, а я сразу могу устранить проблему. Когда находишься, например, в Камбодже ты никого не знаешь, и из-за жесткого графика съемок нет времени, чтобы искать, к кому обратиться за помощью. Из особенностей таких мест еще могу выделить, что там ни о каком макияже не может быть и речи, климат очень жаркий. А, например, в Сингапуре настолько влажно, что коже вообще никакие кремы не нужны. И наоборот. Бывают страны, где кожа моментально высыхает, и тут уже не обойтись без увлажнения – масок и кремов. На такие случаи в гостинице у меня припасены косметичка и аптечка. И не бывает такого, чтобы я не умылась и по необходимости не нанесла ночной крем, во сколько бы ни пришла со съемки. В самолетах тоже необходим особый уход. Там очень сухой воздух, и, если лететь больше пяти часов, кожа отреагирует негативно. Хорошо, что сейчас косметологический прогресс быстро развивается, и можно не прибегать ко всем этим огуречным маскам, а просто наложить патчи на глаза в салоне самолета. Конечно, все равно выглядишь как страшилище (смеется), но мне все равно, что подумают люди, ведь прилетаешь всегда хорошенькой. Об инъекциях и салонных процедурах Я хорошо отношусь к серьезным косметологическим процедурам, все эти филлеры – прекрасная вещь. Не прибегаю к ним лишь по той причине, что на данный момент они мне не нужны. Когда появится необходимость, то почему нет? Однако другим девушкам хочу посоветовать иметь чувство меры. Если у вас не просто больное воображение и действительно хочется скрыть какой-то дефект, увеличить губы, то процедуры следует делать по чуть-чуть. И ухаживать за собой надо на протяжении всей жизни, а не превращаться из 50-летней женщины в 20-летнюю. Это просто смешно.