Молодые, красивые, энергичные — такими должны быть телеведущие. Эти девушки доказывают, что обладать всеми этими качествами можно независимо от возраста.

Екатерина Андреева

Екатерина Андреева ведет информационную программу «Время» на «Первом канале» уже двадцать лет. За долгие годы зрители привыкли к ее образу железной леди в строгом пиджаке, с невозмутимым выражением лица и гладко зачесанными волосами, собранными в тугой пучок. Совсем другая Екатерина Андреева открыла себя миру, когда завела Instagram. Такая серьезная на первый взгляд телеведущая публикует ролики, в которых гуляет по улицам в маске кошки, бегает за тиграми, улучшает цвет кожи, катая скалку по лицу, качает мышцы челюстью слона (!), показывает, как умеет танцевать пальцами ног и не только. Главное — никто и не замечает, что прошла уже четверть века с момента первого появления Екатерины «в новостях». Потому что Андреева практически не меняется и на 55 точно не выглядит. Лера Кудрявцева

Еще одна «вечная» Телеведущая Лера Кудрявцева уже вызывает шутки коллег и звезд шоу-бизнеса о том, что пройдет еще лет двадцать, а вести различные музыкальные премии и светские мероприятия по-прежнему будет она. Все дело в том, что Лере не страшны ни конкуренция, ни 46-летие, ни что-либо другое. Вот уже много лет она ведет главные церемонии страны, счастливо живет в браке с 30-летним хоккеистом Игорем Макаровым и доказывает, что возраст — это не цифра в паспорте, а состояние души. Эллен Дедженерес

Возможно, многие не знают эту дерзкую блондинку с озорной улыбкой мальчишки. Это Эллен Дедженерес, претендующая на звание самой успешной и популярной телеведущей США. Эллен доверяют вести важные церемонии вручений наград, в шоу, названном в ее честь, звезды делают сенсационные признания. Она была ведущей двух церемоний вручения премии «Оскар» и уже давно затмила главную американскую телеведущую Опру Уинфри. Эллен не скрывает ни личную жизнь — в 2008 году она вступила в брак с актрисой Поршей де Росси, ни свой возраст — в январе Дедженерс исполнится 60. Сати Спивакова