Андреева, Кудрявцева и другие телеведущие, которые не выглядят на свой возраст
Екатерина Андреева
Екатерина Андреева ведет информационную программу «Время» на «Первом канале» уже двадцать лет. За долгие годы зрители привыкли к ее образу железной леди в строгом пиджаке, с невозмутимым выражением лица и гладко зачесанными волосами, собранными в тугой пучок. Совсем другая Екатерина Андреева открыла себя миру, когда завела Instagram. Такая серьезная на первый взгляд телеведущая публикует ролики, в которых гуляет по улицам в маске кошки, бегает за тиграми, улучшает цвет кожи, катая скалку по лицу, качает мышцы челюстью слона (!), показывает, как умеет танцевать пальцами ног и не только. Главное — никто и не замечает, что прошла уже четверть века с момента первого появления Екатерины «в новостях». Потому что Андреева практически не меняется и на 55 точно не выглядит.
Лера Кудрявцева
Еще одна «вечная» Телеведущая Лера Кудрявцева уже вызывает шутки коллег и звезд шоу-бизнеса о том, что пройдет еще лет двадцать, а вести различные музыкальные премии и светские мероприятия по-прежнему будет она. Все дело в том, что Лере не страшны ни конкуренция, ни 46-летие, ни что-либо другое. Вот уже много лет она ведет главные церемонии страны, счастливо живет в браке с 30-летним хоккеистом Игорем Макаровым и доказывает, что возраст — это не цифра в паспорте, а состояние души.
Эллен Дедженерес
Возможно, многие не знают эту дерзкую блондинку с озорной улыбкой мальчишки. Это Эллен Дедженерес, претендующая на звание самой успешной и популярной телеведущей США. Эллен доверяют вести важные церемонии вручений наград, в шоу, названном в ее честь, звезды делают сенсационные признания. Она была ведущей двух церемоний вручения премии «Оскар» и уже давно затмила главную американскую телеведущую Опру Уинфри. Эллен не скрывает ни личную жизнь — в 2008 году она вступила в брак с актрисой Поршей де Росси, ни свой возраст — в январе Дедженерс исполнится 60.
Сати Спивакова
Сати Спивакова – человек, которому стоит доверять в вопросах здоровья и красоты. Стройная фигура, гладкая кожа, легкая походка, гордая осанка, горящие глаз. Непросто поверить, что эта хрупкая женщина – мать трех взрослых дочерей, отметившая жемчужную свадьбу с супругом, знаменитым скрипачом и дирижером Владимиром Спиваковым, и что ей скоро исполнится 56 лет. Залогом хорошего самочувствия она считает внутреннюю гармонию и душевное равновесие:
«Я стараюсь с годами ломать внутри себя склонность с рефлексии, к депрессии, В первую очередь я стараюсь, чтобы душа не окислялась. Это сложная внутренняя работа, но когда ощущение внутренней гармонии достигается, тогда и внешне хорошо выглядишь. Я не заморачиваюсь, когда замечаю новую морщинку. Но при этом сейчас есть огромный арсенал средств, многие из которых помогают его замедлить».
Фото: instagram, starface, globallookpress, eastnews, getty