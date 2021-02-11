Прощай, молодость: Деми Мур и другие звезды, резко подурневшие за последнее время

Конечно, звезде «Основного инстинкта» уже 62 года, но на красных ковровых дорожках до последнего времени она выглядела блистательно. Казалось, что время не властно над ней и она, подобно Хелен Миррен и Мерил Стрип, останется прекрасной красавицей. Однако карантин не пощадил и ее. Судя по многочисленным прямым эфирам, которые Стоун устраивала в своих социальных сетях, она все же слегка сдала, но есть шанс, что к сезону премий она вновь вернет себе былую форму (лишь бы при этом не вышло как с Деми Мур).

Джиджи Хадид