Прощай, молодость: Деми Мур и другие звезды, резко подурневшие за последнее время
Фото: Globallookpress.com, eastnews
Деми Мур
Фото: Globallookpress.com, eastnews
Открывает обзор резко подурневших знаменитая голливудская актриса, которая наделала много шума своим неожиданным преображением (заметим, не в лучшую сторону). На показе Fendi мало кто рассмотрел наряд и роскошные серьги, которые представляла Мур на подиуме, — все внимание было приковано к изменившемуся лицу, странной форме губ и гипертрофированным скулам звезды. Конечно, впоследствии Деми заявила, что это все профессиональный грим, однако следы пластики заметны невооруженным взглядом на снимках и видео актрисы без макияжа и фильтров. И, будем честны, внешность некогда очень красивой женщины изменилась не в лучшую сторону.
Алиса Казьмина
Фото: Instagram
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина также стала выглядеть практически неузнаваемой. Алиса утверждает, что виной всему тяжелое аутоиммунное заболевание, фанаты обвиняют ее в чрезмерном увлечении филлерами и пластическими операциями, но что бы не было причиной, факт остается фактом: от былой красоты женщины не осталось и следа. Надеемся, что Алиса справится со своим недугом и вернет себе цветущий внешний вид.
Шэрон Стоун
Фото: Globallookpress.com, eastnews
Конечно, звезде «Основного инстинкта» уже 62 года, но на красных ковровых дорожках до последнего времени она выглядела блистательно. Казалось, что время не властно над ней и она, подобно Хелен Миррен и Мерил Стрип, останется прекрасной красавицей. Однако карантин не пощадил и ее. Судя по многочисленным прямым эфирам, которые Стоун устраивала в своих социальных сетях, она все же слегка сдала, но есть шанс, что к сезону премий она вновь вернет себе былую форму (лишь бы при этом не вышло как с Деми Мур).
Джиджи Хадид
Фото: Globallookpress.com, Instagram
25-летняя Джиджи по праву считается одной из самых красивых моделей мира. О точеных скулах, как у нее, мечтали девушки по всему миру. Однако все изменилось в конце сентября 2020 года, когда знаменитость родила долгожданную дочку. С тех пор модель полностью посвятила себя материнству, будто забыв о внешности и лишнем весе, которым обзавелась во время беременности. Конечно, она все еще красива, но поклонники все чаще выражают сомнения в том, что она когда-нибудь вернется на подиум.
Бритни Спирс
Фото: Globallookpress.com
В последнее время состояние Бритни Спирс, в 2000-х бывшей кумиром молодежи, вызывало опасения даже у ее самых преданных поклонников. Певица из девушки-мечты превратилась в странную женщину с грязными волосами, неаккуратным макияжем и слегка сумасшедшим взглядом. А странные танцы, которыми она регулярно делилась в социальных сетях, навели на мысль, что у звезды есть психические проблемы.
Адель
Фото: Globallookpress.com, Instagram
В середине 2020 года певица наделала немало шума своим впечатляющим похудением. Сбросив 45 килограммов, она уменьшилась практически вдвое и выглядит совершенно неузнаваемой. Однако не все изменения пошли Адель на пользу. Да, из пышной ее фигура стала едва ли не модельной, появилась талия и пропал второй подбородок! Но лицо звезды сцены выглядит изможденным, под глазами мешки, что делает ее на 10 лет старше истинного возраста. Сложно поверить, что ей всего 32 года.
Кейт Мосс
Фото: DPA portal.picture-alliance.com, eastnews
В 90-е Кейт Мосс была иконой стиля, называемого «героиновый шик», и одной из самых высокооплачиваемых супермоделей мира. Стоит отметить, что в молодости она вела весьма разнузданный образ жизни, из-за которого неоднократно оказывалась в реабилитационных центрах, который вкупе с вредными привычками и ее любовью к загару в конце концов сказался на внешности. Особенно сдала Мосс в последние месяцы: на фотографиях, сделанных папарацци, у нее, помимо целлюлита, наблюдаются еще и тусклый цвет лица, и впечатляющая сетка морщин.
Памела Андерсон
Фото: Globallookpress.com, DPA
Не так давно «Спасательница Малибу» вновь легла под нож пластического хирурга, в результате стала еще более неузнаваема, чем раньше. Лицо Памелы больше похоже на застывшую восковую маску, а форма носа, губ и скул выглядят совсем по-другому.
Наташа Королева
Фото: Globallookpress.com, архив пресс-служб/Екатерина Ширинкина
Если смотреть на фотографии певицы в ее микроблоге в социальной сети Instagram, кажется, что она из той редкой категории женщин, которые практически не стареют с годами. Однако появление Королевой в интервью Ксении Собчак показало истинное положение вещей: то ли пандемия, то ли скандал с изменой мужа довели Наташу, но выглядела она откровенно плохо — гораздо старше своих 47 лет.
Елена Корикова
Фото: Instagram
После выхода на экраны телевизоров сериала «Бедная Настя» нежная блондинка Корикова проснулась по-настоящему знаменитой. Сердца россиян были покорены безвозвратно. К сожалению, в последнее время актриса сильно изменилась. В попытках удержать молодость Елена явно перестаралась, и теперь не все поклонники узнают ее на фотографиях.
Марина Хлебникова
Фото: Instagram
Внешний вид Марины Хлебниковой поражает: она очень сильно похудела и постарела. Изменилась она настолько сильно, что в этой изможденной женщине с большим трудом можно узнать популярную в 90-х певицу. И с каждым годом все становится только хуже. Естественно, в СМИ из-за столь драматичного преображения появились слухи о том, что звезда злоупотребляет алкоголем, сама Марина яростно все отрицает, уверяя, что виной всему тяжелая болезнь.
Фото: Globallookpress.com, eastnews, Instagram, GettyImages, DPA
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