От филлеров до образа жизни: косметолог прокомментировала «новое» лицо экс-жены Аршавина
В середине января 2020 года в ответ на постоянные упреки поклонников в том, что она слишком увлеклась пластикой и достижениями косметологии, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина призналась, что борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием, которое в совокупности с затяжным стрессом и тяжелым разводом и привело к столь драматичным изменениям в ее внешности, — прежде цветущая женщина стала практически неузнаваема. Мы решили узнать у профессионала, что же скрывается за словосочетанием «аутоиммунный некроз», и можно ли при этом заболевании прибегать к коррекции лица филлерами и другим косметологическим процедурам.
Введение филлера может украсить лицо, но при определенных условиях есть риск возникновения и нежелательных явлений. Причин может быть несколько: аллергическая реакция на препарат, наличие не выявленной соматической патологии, а также банальное ОРВИ И ОРЗ, которые могут привести к отеку препарата в тканях и тем самым обезобразить лицо.
К нежелательным последствиям могут привести и аутоиммунные заболевания. По этой причине при установленном диагнозе и обострении процесса вводить филлеры строго противопоказано, так как даже в здоровом организме данная инъекционная методика вызывает ответную реакцию, а в случае наличия аутоиммунных заболеваний она может быть крайне непредсказуема и очень драматична.
Фото: instagram.com_arshavina_alisia
Стоит отметить, что наличие аутоиммунного заболевания не является причиной отказа от инъекций красоты, когда процесс контролируется и пациент получает адекватную терапию, а болезнь находится в стадии ремиссии — при таком раскладе дел никаких противопоказаний к введению филлеров нет. В любом случае в каждой конкретной ситуации решение принимается не только врачом-косметологом и обязательно при участии профильного специалиста. К сожалению, пациенты иногда намеренно не говорят о наличии патологии из-за желания быть красивее и моложе. Однако утаивание информации может привести к драматичным последствиям в первую очередь для тех, кто утаивает информацию.
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина утверждает, что у нее диагностировано такое заболевание, как «аутоиммунный некроз». Хочется рассказать немного подробнее, что это такое. В медицине он известен как синдром Мак-Кьюна-Олбрайта, или полиоссальная форма фиброзной дисплазии. Аутоиммунный некроз — заболевание крайне редкое, характеризующееся поражением скелета, гиперпигментацией кожи и гиперфункционирующими эндокринопатиями. Это мутация гена GNAS, которая приводит к гиперактивности в тканях-мишенях и к широкому фенотипу клинических признаков, различающихся по степени тяжести и возрасту возникновения. Из-за этого иммунитет человека начинает негативно реагировать на свои же ткани, потому что лимфоциты свои белки принимают за чужие и, по сути, их убивают.
Фото: instagram.com_arshavina_alisia
Причины появления аутоиммунного некроза могут быть различные: мутации генов, наличие инфекции, длительный прием некоторых лекарств (например, лекарства от онкологии), хронические заболевания и даже физическое воздействие (травма, излучение, радиация).
Определить наличие аутоиммунного заболевания не сложно, обнаружить его можно по наличию специальных антител в организме человека. Чаще всего от него страдают женщины, поэтому некоторые врачи пришли к выводу, что на протекание заболевания влияет гормональный фон.
Один из важнейших вопросов, который в последние дни волнует буквально всех: могут ли филлеры вызвать аутоиммунный некроз? Различные инъекции или воздействие патогенных микроорганизмов, безусловно, входят в число факторов окружающей среды, которые могут вызвать начало заболевания или обострение имеющегося. Однако стоит заметить, что в таком случае оно проявит себя на ранней стадии и его можно будет вылечить. В качестве главного симптома считается цвет кожи: при некрозе после филлеров кожа бледнеет или становится серо-голубого оттенка. Также это сопровождается болезненными ощущениями в месте инъекции и синяками.
Можно ли делать инъекции филлеров во время болезни? Любое вмешательство (кроме лечения) в момент протекания болезни может усугубить ее или сделать хронической. При аутоиммунном некрозе вкалывать филлеры бесполезно: это не улучшит состояние кожи, а вот усилить болезнь может. Однако если у человека наступила стойкая ремиссия, болезнь была побеждена на ранней стадии, нет противопоказаний и последствия от заболевания минимальны, то делать процедуру филлерами не возбраняется.
Как лечить заболевание? На сегодняшний день некроз успешно лечится антибактериальной терапией с последующей пластикой при необходимости. Но если некроз осложнен или имеет особую форму, первым шагом в лечении будет наличие стойкой ремиссии, и только после этого можно задумываться о пластике. Лечение необходимо проводить очень тщательно и сразу у нескольких специалистов: иммунолога, ЛОР-врача, челюстно-лицевого хирурга, пластического хирурга. Важно строгое выполнение всех предписаний и назначений специалистов. Не стоит забывать о том, что самолечение только усугубит проблему, поэтому при обнаружении заболевания необходимо обратиться к специалисту.
Фото: instagram.com_arshavina_alisia
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