От филлеров до образа жизни: косметолог прокомментировала «новое» лицо экс-жены Аршавина

Причины появления аутоиммунного некроза могут быть различные: мутации генов, наличие инфекции, длительный прием некоторых лекарств (например, лекарства от онкологии), хронические заболевания и даже физическое воздействие (травма, излучение, радиация).

Определить наличие аутоиммунного заболевания не сложно, обнаружить его можно по наличию специальных антител в организме человека. Чаще всего от него страдают женщины, поэтому некоторые врачи пришли к выводу, что на протекание заболевания влияет гормональный фон.

Один из важнейших вопросов, который в последние дни волнует буквально всех: могут ли филлеры вызвать аутоиммунный некроз? Различные инъекции или воздействие патогенных микроорганизмов, безусловно, входят в число факторов окружающей среды, которые могут вызвать начало заболевания или обострение имеющегося. Однако стоит заметить, что в таком случае оно проявит себя на ранней стадии и его можно будет вылечить. В качестве главного симптома считается цвет кожи: при некрозе после филлеров кожа бледнеет или становится серо-голубого оттенка. Также это сопровождается болезненными ощущениями в месте инъекции и синяками.

Можно ли делать инъекции филлеров во время болезни? Любое вмешательство (кроме лечения) в момент протекания болезни может усугубить ее или сделать хронической. При аутоиммунном некрозе вкалывать филлеры бесполезно: это не улучшит состояние кожи, а вот усилить болезнь может. Однако если у человека наступила стойкая ремиссия, болезнь была побеждена на ранней стадии, нет противопоказаний и последствия от заболевания минимальны, то делать процедуру филлерами не возбраняется.

Как лечить заболевание? На сегодняшний день некроз успешно лечится антибактериальной терапией с последующей пластикой при необходимости. Но если некроз осложнен или имеет особую форму, первым шагом в лечении будет наличие стойкой ремиссии, и только после этого можно задумываться о пластике. Лечение необходимо проводить очень тщательно и сразу у нескольких специалистов: иммунолога, ЛОР-врача, челюстно-лицевого хирурга, пластического хирурга. Важно строгое выполнение всех предписаний и назначений специалистов. Не стоит забывать о том, что самолечение только усугубит проблему, поэтому при обнаружении заболевания необходимо обратиться к специалисту.