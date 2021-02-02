Очередная жертва пластики? Косметолог объяснила, что случилось с лицом Деми Мур
После показа сама Деми Мур радостно сообщила в своем микроблоге в социальной сети Instqram: «Исполнилось моя детская мечта. Спасибо, что дали мне возможность открыть шоу Fendi. Поздравляю бренд с ярким и волшебным дебютом!» Действительно, ее выход на подиум, без преувеличения, произвел эффект разорвавшейся бомбы: Сеть и СМИ запестрели вопросами, что случилось с лицом некогда одной из самых красивых женщин Голливуда.
Фото: eastnews.ru
Удивленные поклонники искали фотографии с показа, чтобы получше рассмотреть произошедшие с актрисой драматические изменения и понять, что стало их причиной. Оптимисты уверяли, что это лишь специальные накладки на ее скулах – именно из-за них звезда выглядит неузнаваемой, но большинство пришло к выводу, что их любимица слишком увлеклась достижениями эстетической медицины, и это не пошло на пользу ее внешности.
Сама Деми Мур пока никак не высказалась по поводу шумихи, возникшей в прессе из-за ее нового облика, но редакция Passion.ru узнала у специалиста, какого его профессиональное мнение по поводу того, что случилось с лицом актрисы.
«По фотографиям, сделанным до и после, разница в облике звезды заметна невооруженным взглядом. Можно дать адекватную оценку тому, что изменения, которые наблюдаем у любимой миллионами людей во всем мире Деми Мур, возможны лишь при комплексном хирургическом и косметологическом вмешательстве. Актриса хотела скинуть десяток лет, но, к сожалению, в данном случае подобные жертвы не принесли того самого вожделенного эффекта омоложения. Результат, который вызвал всеобщий ажиотаж, был получен не в результате одного неудачного визита к косметологу и/или хирургу. Это комплексная и методичная работа.
Начнем сверху вниз: лоб Деми Мур явно подвергался подтяжке и ботоксу. Вероятно, влияние на него мог оказать также и ряд дополнительных процедур, таких как коллагеностимуляция, альтера-терапия, плазмотерапия, лазерная шлифовка – из-за этого он выглядит гладким и даже натянутым.
Зона глаз тоже не осталась без вмешательства: форма глаз слегка изменилась и стала круглее – привести к подобному результату могли блефаропластика, биорепарация кожи век, ботулинотерапия, подтяжка отдельных участков кожи лица. Это самые безобидные процедуры, повлиявшие на внешность знаменитости.
Куда больший урон красоте актрисы нанесла крайне неудачная ринопластика. Изменение формы носа, который стал немного уже и явно короче, пошло не на пользу, а нарушило пропорции лица и изменило внешность практически до неузнаваемости, а кончик носа и вовсе задрался вверх.
Фото: Globallookpress.com
Наибольшую критику со стороны поклонников вызвали скулы Мур: по всей видимости, в них появились даже не филлеры, а нерассасывающиеся импланты и нити. Их непропорциональность относительно всего лица смотрится настолько негармонично, что создается впечатление набухших щек, нависающих над образовавшимися впадинами на уровне губ, которые, в свою очередь, тоже подверглись коррекции.
Нижняя треть лица получилась такой натянутой, будто она существует отдельно от всего остального. Губы были скорретирована таким образом, что создается некий эффект «рыбьего рта», который становится еще более ярко выраженным за счет того, что уголки губ уползли вниз.
Из-за такого неудачного комплексного преображения лицо Деми Мур приобрело фриковатый вид, свойственный многим жертвам пластики. К сожалению, сейчас, глядя на актрису, мы уже не видим былой утонченности и женственности, которой она всегда славилась и которую растеряла в погоне за молодостью. Да, актриса неоднократно прибегала к услугам хирургов, правда всегда изменения были очень корректными и незаметными. Но не в этот раз. Если судить по состоянию кожи, необходимый период реабилитации после операций прошел и конечный результат уже виден – дальнейших естественных улучшений внешности не последует. В качестве плюса можно отметить резкое улучшение качества эпидермиса, которое действительно сложно не заметить: признаки времени и возраста исчезли, не осталось ни единой морщинки. Но в погоне за молодостью, к сожалению, Деми пришлось пожертвовать той самой естественностью, харизматичностью, которой так все восхищались. Имея яркую индивидуальность, ей стоило бы остановиться на косметологических процедурах, но желание быть вечно юной может повлечь за собой печальные последствия, которые мы и можем наблюдать на примере актрисы».
Фото: Globallookpress.com
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