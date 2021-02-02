Очередная жертва пластики? Косметолог объяснила, что случилось с лицом Деми Мур

«По фотографиям, сделанным до и после, разница в облике звезды заметна невооруженным взглядом. Можно дать адекватную оценку тому, что изменения, которые наблюдаем у любимой миллионами людей во всем мире Деми Мур, возможны лишь при комплексном хирургическом и косметологическом вмешательстве. Актриса хотела скинуть десяток лет, но, к сожалению, в данном случае подобные жертвы не принесли того самого вожделенного эффекта омоложения. Результат, который вызвал всеобщий ажиотаж, был получен не в результате одного неудачного визита к косметологу и/или хирургу. Это комплексная и методичная работа.

Начнем сверху вниз: лоб Деми Мур явно подвергался подтяжке и ботоксу. Вероятно, влияние на него мог оказать также и ряд дополнительных процедур, таких как коллагеностимуляция, альтера-терапия, плазмотерапия, лазерная шлифовка – из-за этого он выглядит гладким и даже натянутым.

Зона глаз тоже не осталась без вмешательства: форма глаз слегка изменилась и стала круглее – привести к подобному результату могли блефаропластика, биорепарация кожи век, ботулинотерапия, подтяжка отдельных участков кожи лица. Это самые безобидные процедуры, повлиявшие на внешность знаменитости.

Куда больший урон красоте актрисы нанесла крайне неудачная ринопластика. Изменение формы носа, который стал немного уже и явно короче, пошло не на пользу, а нарушило пропорции лица и изменило внешность практически до неузнаваемости, а кончик носа и вовсе задрался вверх.