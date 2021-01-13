Наташа Королева рассказала о жизни на острове: «Мы стали любить друг друга еще сильнее»
Фото: stagram.com/koroleva__star/
Наташа Королева ответила на вопросы своих подписчиков о том, как жила на острове, и опубликовала ответы в сториз.
Поклонников очень интересовало, как на островах обстояли дела с поддержанием гигиены, особенно по женской части, и с бытовыми удобствами: певица показала землянку, в которой прожила все это время. Очень понравились поклонникам яркие платья, которые певица получила в подарок от членов племени, или приобрела на местном рынке.
Много вопросов Наталье задали по поводу Тарзана — как они вместе жили с ним на острове после семейного скандала.
«Мы стали любить друг друга еще сильнее», — призналась Наталья, опубликовав трогательное фото с мужем.
Напомним, Королева улетела на острова после семейного скандала с изменами Тарзана, который широко освещался в СМИ, и приняла участие в телешоу «Племя». Хотя туда она отправилась в одиночку, позже на остров прилетел и Сергей Глушко, по словам Королевой, неожиданно для нее. Во время пребывания на островах паре удалось забыть прошлые обиды и возобновить теплые отношения.
Фото и видео: Instagram Наташи Королевой
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