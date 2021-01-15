Как выглядит и чем живет Марина Хлебникова через 24 года после выхода хита «Чашка кофею»

Марина Хлебникова родилась в 1965 году в семье радиофизиков, но и отец и мать будущей артистки играли на музыкальных инструментах. В школе девочка училась почти на отлично, любила, как и родители, физику и хотела стать металлургом.

В школьные годы Хлебникова училась и музыке, одновременно играя в школьных спектаклях. Во время обучения в музыкальной школе девочка организовала свой первый ансамбль, став его солисткой. После этого ее мысли о будущем были направлены только в сторону творчества.

Получив школьный аттестат, Марина поступила в Гнесинское училище, где ее педагогами стали Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Градский. После училища певица продолжила образование, и через 7 лет окончила уже Российскую академию музыки имени Гнесиных сразу по двум специальностям — «Эстрада» и «Фортепиано».

Примерно в это же время молодую артистку заметил Бари Алибасов и пригласил Марину выступать с его ансамблем «Интеграл», а после — с «На-На». В 1989 году на экраны вышел музыкально-художественный фильм «Солнце, воздух и "На-На"», в котором Марина исполнила одну из главных ролей.

Начало 1990-х ознаменовалось первым большим успехом молодой артистки. В 1991 году она участвовала в популярном песенном конкурсе в Ялте и заняла второе место. Там она как лауреат исполнила песню «Рай в шалаше» и к ней пришла первая популярность. Тогда на сцене молодая певица появилась одетой и накрашенной по моде того времени: в брюках с высокой талией, прической с начесом и с ярким макияжем. Но через пару лет она сменит имидж, и будет следовать выбранному образу до конца.