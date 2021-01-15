Как выглядит и чем живет Марина Хлебникова через 24 года после выхода хита «Чашка кофею»
Фото: Natalya Loginova/ Global Look press
При упоминании имени Марины Хлебниковой россияне, кому уже под 40 лет, начинают напевать строчки их ее самого популярного хита «Чашка кофею». В конце 90-х незатейливый мотив звучал из всех магнитофонов.
Но большая популярность пришла к певице задолго до этого. Но в детстве она вообще не собиралась становиться артисткой, а планировала идти другим путем.
Фото: www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/
Марина Хлебникова родилась в 1965 году в семье радиофизиков, но и отец и мать будущей артистки играли на музыкальных инструментах. В школе девочка училась почти на отлично, любила, как и родители, физику и хотела стать металлургом.
В школьные годы Хлебникова училась и музыке, одновременно играя в школьных спектаклях. Во время обучения в музыкальной школе девочка организовала свой первый ансамбль, став его солисткой. После этого ее мысли о будущем были направлены только в сторону творчества.
Получив школьный аттестат, Марина поступила в Гнесинское училище, где ее педагогами стали Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Градский. После училища певица продолжила образование, и через 7 лет окончила уже Российскую академию музыки имени Гнесиных сразу по двум специальностям — «Эстрада» и «Фортепиано».
Примерно в это же время молодую артистку заметил Бари Алибасов и пригласил Марину выступать с его ансамблем «Интеграл», а после — с «На-На». В 1989 году на экраны вышел музыкально-художественный фильм «Солнце, воздух и "На-На"», в котором Марина исполнила одну из главных ролей.
Начало 1990-х ознаменовалось первым большим успехом молодой артистки. В 1991 году она участвовала в популярном песенном конкурсе в Ялте и заняла второе место. Там она как лауреат исполнила песню «Рай в шалаше» и к ней пришла первая популярность. Тогда на сцене молодая певица появилась одетой и накрашенной по моде того времени: в брюках с высокой талией, прической с начесом и с ярким макияжем. Но через пару лет она сменит имидж, и будет следовать выбранному образу до конца.
В течение года ее репертуар пополнился такими песнями, как «Косые дожди», «Случайная любовь» и другими. В 1993 и 1996 годах марина Хлебникова выпустила по сольному альбому. В это время на радио звучали «Не оставляй меня одну» («Волчья песня»), «Желтый песок», «Карусель», «Останься».
В 1997-м Марина Хлебникова выпустила песню и видео «Чашка кофию», ставшую одним из главных хитов года. Яркими деталями внешнего вида певицы стали длинные распущенные волосы и челка, а также максимально длинные ногти. Но главной фишкой артистки оставалась оригинальная манера пения и сильный голос, которые невозможно было перепутать с чьими-то еще.
Начиная с момента выхода песни «Чашка кофию», Хлебникова трижды номинировалась на престижную премию «Овацию», но награда каждый раз ускользала из ее рук.
В 2001-м Хлебникова записала пятый студийный альбом, озаглавленный названием одной из песен «Солнышко мое, вставай!». Композиция также стала хитом.
В 2005 Марина выпустила последний на сегодняшний день диск «Кошки моей души», после чего ее популярность начала спадать. А вскоре она и вовсе пропала с радаров большого шоу-бизнеса.
Фото: Nadezhda Lebedeva/ Global Look press
Личную жизнь Марина всегда старалась держать подальше от посторонних глаз. «Личное — это личное, а людям — хорошие песни», — говорит она. Известно, что в первый раз она вышла замуж в начале карьеры, когда работала с Бари Алибасовым. Супругом молодой артистки стал гитарист Антон Логинов. Многие шептались, что брак был фиктивным, а Алибасов устроил его, чтобы певица не сбежала из-под его крыла. Появлялись сведения, что Хлебникова и Логинов до загса так и не дошли, а просто жили вместе. Но подтверждения ни одной из версий не было. Марина прожила с первым мужем 10 лет.
Вторым избранником певиц стал Михаил Майданич, от него она родила дочь Доминику, но дала девочке свою фамилию.
Через несколько лет после развода с отцом своего ребенка Марина вновь сошлась с Антоном Логиновым. Он был рядом с ней всю ее сознательную жизнь. И, даже когда она вышла замуж за другого, а после встречалась еще с одним мужчиной, Логинов думал: если счастлива с другим, пусть так и будет.
Фото: Instagram
В 2018 году случилась трагедия: она нашла тело любимого в своей квартире. Антон свел счеты с жизнью, не смирившись с жизнью инвалида после перенесенного инсульта. Это стало настолько сильным ударом для Хлебниковой, что с нервным срывом она попала в больницу и не смогла проститься с Логиновым.
Друзья артистки забили тревогу: она писали, что потеря любимого человека подорвала ее здоровье, а эти проблемы сказались и на ее внешности.
Через несколько месяцев после трагедии поклонники Хлебниковой были потрясены тем, как она постарела.
На некоторое время Марина Хлебникова ушла в тень, и в Сети сразу поползли слухи, что она страдает от алкоголизма (отсюда и нездоровые худоба и внешний вид). В Instagram артистка сделала официальное заявление, что это все неправда, а она по-прежнему занимается творчеством.
Артистка дает концерты, хоть ее выступления уже и не такие масштабные, как раньше. В 2020 году вышел ремикс на ее хит про кофе.
В последние месцы Марине Хлебниковой приходится буквально отбиваться от нечистых на руку журналистов. Она уже несколько раз делала публичные заявления о том, что запрещает корреспондентам известного телеканала снимать о ней программы без ее ведома и тем более выпускать их в эфир. «Мне прислали вопросы для интервью. Но я не люблю говорить о личной жизни, поэтому отказала. После я узнала, что журналисты все равно за моей спиной собирают информацию», — написала Хлебникова в Instagram и поблагодарила друзей, которые за деньги не согласились участвовать в этом безобразии.
«Куда пропала Хлебникова? Хлебникова занимается своей главной задачей — живет свою жизнь в своей прекрасной семье, со своими друзьями (не любовниками, а друзьями), и, конечно, занимается любимой работой — пишет и записывает новые песни, которых скоро будет очень много!», — обнадеживает звезда 1990-х поклонников.
Фото и видео: Instagram и youtube-канал Марины Хлебниковой, Evguenii Matveev, Natalya Loginova, Nadezhda Lebedeva, Anatoly Lomohov, Natalia Shakhanova/ Global Look press, Starface
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