Не верить в гороскопы и еще 9 бьюти-секретов «кавказской пленницы» Натальи Варлей

Каждый день мыть голову

От природы у Натальи густые волосы, а ее стрижка на протяжении многих лет была мечтой советских женщин, просивших парикмахеров постричь их «под Варлей». Чтобы сохранить шевелюру красивой, актриса моет ее ежедневно, начиная с 14 лет — если в доме отключена горячая вода, делает это холодной. Не изменяла этой привычке звезда даже во время гастролей. Если приходилось ехать в поезде два дня, она делала это и в ужасных вагонных туалетах.

Посещать баню

Этот ритуал красоты для Варлей — один из самых важных. Она регулярно посещает парную, чтобы кожа хорошо очищалась и выводились все токсины из организма. В бане актриса часто делает маски, чтобы они работали максимально эффективно.

Делать сметанную маску

Варлей — страстная поклонница не только достижений современной медицины, но и народных рецептов красоты. Один из ее самых любимых — сметанная маска, которая идеально подходит для обладателей сухой и нормальной кожи — она смягчает и увлажняет эпидермис. Маленький лайфхак от актрисы: перед ее нанесением Наталья обязательно умывается горячей водой.