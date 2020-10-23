Не верить в гороскопы и еще 9 бьюти-секретов «кавказской пленницы» Натальи Варлей
Оптимизм и любовь к себе, пожалуй, самые главные компоненты для сохранения молодости. Яркая и насыщенная творческая жизнь позволяет оставаться в тонусе: несмотря на возраст можно сохранить энтузиазм и блеск в глазах — и доказательство тому Наталья Варлей. Сохранив привычки, приобретенные в молодости, и сделав уход за своей внешностью и физическую активность неотъемлемой частью своей жизни, актриса стала ярким примером того, как можно стареть красиво.
Всегда рано вставать
Варлей живет по четкому распорядку: ложится спать не позднее одиннадцати вечера, а просыпается не позднее семи утра. Это помогает ей восстановиться и чувствовать себя бодрой в течение дня. Более того, чтобы проснуться, звезда сначала принимает горячую ванну, а заканчивает процедуру ледяным душем.
Фото: kinopoisk
Каждый день мыть голову
От природы у Натальи густые волосы, а ее стрижка на протяжении многих лет была мечтой советских женщин, просивших парикмахеров постричь их «под Варлей». Чтобы сохранить шевелюру красивой, актриса моет ее ежедневно, начиная с 14 лет — если в доме отключена горячая вода, делает это холодной. Не изменяла этой привычке звезда даже во время гастролей. Если приходилось ехать в поезде два дня, она делала это и в ужасных вагонных туалетах.
Посещать баню
Этот ритуал красоты для Варлей — один из самых важных. Она регулярно посещает парную, чтобы кожа хорошо очищалась и выводились все токсины из организма. В бане актриса часто делает маски, чтобы они работали максимально эффективно.
Делать сметанную маску
Варлей — страстная поклонница не только достижений современной медицины, но и народных рецептов красоты. Один из ее самых любимых — сметанная маска, которая идеально подходит для обладателей сухой и нормальной кожи — она смягчает и увлажняет эпидермис. Маленький лайфхак от актрисы: перед ее нанесением Наталья обязательно умывается горячей водой.
Фото: Globallookpress.com
Никогда не читать гороскопы
Наталья предпочитает жить по совести и библейским заповедям, а не прислушиваться ко всякой астрологической «ерунде». Это правило помогает ей сохранять хорошее расположение духа и гармонию в душе, что также помогает выглядеть хорошо и не утратить молодой блеск в глазах.
Подтяжка лица
Наталья Варлей бесспорно является одной из самых красивых актрис СССР. Но, к сожалению, для возраста нет разницы, кто ты по профессии, и внешность актеров с возрастом также меняется, как у всех остальных людей. Но достижения современной медицины и косметологии способны творить чудеса. Скорее всего, Наталья прибегла к помощи пластического хирурга, а именно сделала круговую подтяжку лица, по-другому — SMAS-лифтинг. Как ни крути, старение — это неизбежный процесс, и обвисание мягких тканей происходит из-за снижения тонуса кожи. Противостоять этому в столь зрелом возрасте может только круговая подтяжка лица, которая кардинально может омолодить человека. Конечно, генетику и здоровый образ жизни никто не отменял, но 73 года — это не 50. Тут одни бани, сауны и массажи не помогут. Но Варлей прибегает к услугам хирургов дозированно, с умом, именно это и называется красота вне времени.
Фото: kinopoisk
Не пренебрегать походами к косметологу за инъекциями красоты
Если говорить о косметологии, то вполне вероятно, что актриса регулярно делает биоревитализацию, чтобы восполнить потерю влаги. Коллаген и эластан в таком возрасте вырабатываются не в том объеме, в котором это было в молодости, из-за чего снижается тургор кожи — она «увядает». Восполнение филлерами объема в скуловой области и губах и ботокс — в этом возрасте без таких процедур выглядеть так прекрасно будет невозможно, даже если у вас идеальная генетика.
Любовь к себе, родным и животным
У Натальи Варлей более 10 кошек, которых она просто обожает — любовь к ним помогает ей сохранить душевное равновесие даже в непростых ситуациях. А хорошие отношения с близкими — детьми и внуками — дают ощущение нужности. Простыми словами — человек счастлив и находится всегда в хорошем настроении. «По детям понимаешь, как быстро летит время, и осознаешь: сколько бы стихов ты ни написал, сколько бы ни сыграл ролей, ничего лучше, чем рождение детей, ты не сделал и не сделаешь», — с настоящей женской мудростью говорит Наталья Варлей.
Хороший сон
Лучшее средство, которое поможет вам выглядеть моложе, — крепкий и спокойный сон. Наталья Варлей старается проводить в объятиях Морфея не меньше 7−8 часов в сутки: в это время тело восстанавливается на клеточном уровне, а гормональный фон приходит в норму. В свою очередь, хронический недосып приводит к лишнему весу, усилению воспалительных процессов и многочисленным возрастным неприятностям. Соблюдайте простые правила: старайтесь не нервничать перед сном, уберите из спальни телевизор и компьютеры (светящиеся экраны препятствуют выработке гормона сна мелатонина).
Ежедневная зарядка
Зарядка в зрелом возрасте — это очень полезно, особенно для костей, и Наталья Варлей не пренебрегает этим правилом. Дело в том, что костная масса обычно достигает максимума к 30 годам, после этого женщина каждый год теряет от одного до двух процентов этой массы. Но регулярная физическая нагрузка (например, быстрая ходьба) увеличивает плотность костей. Зная об этом, актриса старается двигаться как можно больше, но по лестнице всегда спускается осторожно — дает о себе знать старая травма, которую она получила, когда упала с высоты в оркестровую яму во время гастролей с цирком.
Фото: kinopoisk
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!