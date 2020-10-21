Что готовит знакам зодиака третий осенний месяц: гороскоп на ноябрь 2020 года

Нас ждет использование нехарактерных для нас методов и налаживание контактов с людьми, которые раньше казались странными или с которыми были конфронтации. Мы начнем хитрить с теми, с кем до этого предпочитали предельную откровенность, и высказываться там, где молчали и деликатничали. Возможно, мы станем резче и несколько злее, но зато даже очень робкие научатся отстаивать свои интересы.

Принесет нам этот месяц и весьма сомнительные на первый взгляд предложения; однако те, кто возьмет за труд подумать и проанализировать их, поймут, насколько они оптимальны и выгодны, по крайней мере, на текущий момент, а может, и на несколько лет вперед. В подобных случаях главное – сохранять объективность, то есть не пугаться призрачной опасности и не искать ловушки там, где их нет, но и не списывать со счетов вероятные «подводные камни», не игнорировать потенциальные риски.

Кроме того, 30 ноября состоится полутеневое лунное затмение в Близнецах, а это значит, что в течение двух предыдущих недель мы будем жаждать перемен и разнообразия, у кого-то появится, а у кого-то максимально усилится тяга к экстремальным приключениям, многие станут использовать себе на благо чужие тайны и конфиденциальные сведения; ожидаются громкие разоблачения.

В начале месяца многим предстоит поставить перед собой заковыристые цели и начать достигать их методами, отнюдь не всегда одобряемыми общественностью. В середине ноября крайне важно, чтобы рядом были единомышленники, да и с недоброжелателями лучше договориться, а не спорить – конфликты окажутся слишком разрушительными и разорительными. В конце месяца многие попытаются решить свои проблемы чужими руками и при этом будет создано немало крепких деловых, коммерческих, профессиональных и политических альянсов.

Благоприятные дни: с 1 по 7, с 9 по 14, с 16 по 21, с 23 по 29.

Неблагоприятные дни: 8, 15, 22, 30.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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