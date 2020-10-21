Что готовит знакам зодиака третий осенний месяц: гороскоп на ноябрь 2020 года
Нас ждет использование нехарактерных для нас методов и налаживание контактов с людьми, которые раньше казались странными или с которыми были конфронтации. Мы начнем хитрить с теми, с кем до этого предпочитали предельную откровенность, и высказываться там, где молчали и деликатничали. Возможно, мы станем резче и несколько злее, но зато даже очень робкие научатся отстаивать свои интересы.
Принесет нам этот месяц и весьма сомнительные на первый взгляд предложения; однако те, кто возьмет за труд подумать и проанализировать их, поймут, насколько они оптимальны и выгодны, по крайней мере, на текущий момент, а может, и на несколько лет вперед. В подобных случаях главное – сохранять объективность, то есть не пугаться призрачной опасности и не искать ловушки там, где их нет, но и не списывать со счетов вероятные «подводные камни», не игнорировать потенциальные риски.
Кроме того, 30 ноября состоится полутеневое лунное затмение в Близнецах, а это значит, что в течение двух предыдущих недель мы будем жаждать перемен и разнообразия, у кого-то появится, а у кого-то максимально усилится тяга к экстремальным приключениям, многие станут использовать себе на благо чужие тайны и конфиденциальные сведения; ожидаются громкие разоблачения.
В начале месяца многим предстоит поставить перед собой заковыристые цели и начать достигать их методами, отнюдь не всегда одобряемыми общественностью. В середине ноября крайне важно, чтобы рядом были единомышленники, да и с недоброжелателями лучше договориться, а не спорить – конфликты окажутся слишком разрушительными и разорительными. В конце месяца многие попытаются решить свои проблемы чужими руками и при этом будет создано немало крепких деловых, коммерческих, профессиональных и политических альянсов.
Благоприятные дни: с 1 по 7, с 9 по 14, с 16 по 21, с 23 по 29.
Неблагоприятные дни: 8, 15, 22, 30.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на ноябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: Depositphotos
Овны в ноябре из чего-то старого сделают нечто совсем новое, наладят отношения с теми, с кем часто спорили или откровенно враждовали (вероятно, найдутся слишком важные на данный момент точки соприкосновения, которые и подтолкнут к перемирию и сближению), обзаведутся союзниками «в стане врага» и окончательно порвут с теми друзьями, коллегами, родней, которые долго, упорно и беззастенчиво ими пользовались.
Ждут вас и весьма занимательные приключения, во время которых вы проверите на прочность себя, какие-то свои планы и намерения, людей, которым привыкли доверять. А еще вам предстоит неожиданное и несколько странное путешествие.
В начале месяца опасайтесь тех, кто под маской дружелюбия попытается вам что-то навязать. В середине ноября ожидается начало какого-то грандиозного проекта, благодаря которому что-то изменится в вашей личности. В конце месяца будет много разговоров, а кого-то из старых врагов вы совершенно искренне назовете другом.
Наиболее благоприятные дни: 24, 25, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 14, 20, 21, 28.
Гороскоп на ноябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: Depositphotos
Тельцы в ноябре могут вступить в конфронтацию с людьми, с которыми обычно их связывают вполне мирные взаимоотношения; не исключено, что «камнем преткновения» станет финансовый вопрос и что-то, связанное с имуществом, недвижимостью. Вероятны и сбои в каком-то новом проекте, причем из-за вашей собственной негибкости там, где она просто необходима. А еще могут возрасти какие-то ежемесячные расходы.
Но при всем этом вы получите какой-то бесценный опыт, разберетесь, что на самом деле представляют собой люди, с которыми вы тесно взаимосвязаны и к которым весьма неплохо относитесь, сможете строить планы без оглядки на какие-то ранее сдерживающие вас факторы. Кроме того, вы не раз узнаете себе цену и это поднимет вам самооценку.
В начале месяца вам предстоит принять какое-то уравновешивающее спорную ситуацию решение. В середине ноября будет много экстремальных действий, резких и неприятных для окружающих. В конце месяца вы можете отправиться куда-то отдохнуть.
Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 6, 16, 27, 28, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17.
Гороскоп на ноябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: Depositphotos
Близнецы в ноябре постараются заручиться поддержкой тех, кого окружающие если и не боятся, то точно недолюбливают. Вероятно, вам это понадобится для того, чтобы реализовать какие-то профессиональные замыслы, например, расчистить путь для какого-то нового проекта. К тому же вы, возможно, поймете, что старые союзники уже не те, что они не в состоянии дать вам то, в чем вы сейчас нуждаетесь, и вы их смените на кого-то другого.
Кроме того, вас ждет частое взаимодействие с каким-то частным (не имеющим отношения к деловой сфере) сообществом, в котором многим его членам пригодятся ваши личностные особенности, таланты, умения и даже пространные монологи.
В начале месяца вам предстоит к кому-то подлизываться и в чем-то проявлять изворотливость. В середине ноября вы ловко используете свое знание натуры какого-то человека и конфиденциальные сведения о нем. В конце месяца не исключена «отдача» за какой-то ваш поступок, который кто-то сочтет неприемлемым и даже аморальным.
Наиболее благоприятные дни: 2, 3, 4, 18, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 19, 26.
Гороскоп на ноябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: Depositphotos
Раки в ноябре во многих ситуациях проявят иезуитскую хитрость, благодаря чему смогут: избежать сложностей на работе, а там, где трудности уже есть, избавиться от них; привлечь на свою сторону тех, кто пока сомневается, кого поддержать – их или кого-то другого; приобрести что-то с хорошей скидкой или весьма выгодно что-то куда-то вложить. А еще вам предстоит сознательно улучшить свой психологический настрой.
Кроме того, вы, возможно, снова займетесь проектом, который некоторое время назад был отложен из-за нехватки финансирования или из-за людей, которые необходимы для его реализации, но раньше по объективным причинам не могли в нем поучаствовать.
В начале месяца важно никому ничего не обещать, даже по-дружески – поставят в неловкое положение. В середине ноября вам предстоит выстроить и начать реализовывать несколько весьма значимых для вас планов. В конце месяца ожидается внезапная, но приятная и познавательная поездка, которая много вам даст для личностного развития.
Наиболее благоприятные дни: 2, 5, 6, 12, 16, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 7, 17, 21.
Гороскоп на ноябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: Depositphotos
Львам в ноябре в частной жизни придется часто отстаивать свои интересы. И из-за этого вероятны конфликты с родней, друзьями или с теми людьми, с которыми вы занимаетесь каким-то коллективным творчеством. Возможно, кто-то попытается переиграть полностью устраивающую вас ситуацию или заставить вас делать то, что вы считаете неуместным и мешающим вам в каких-то других делах, и вы взбунтуетесь.
А вот в деловой сфере вас ждут какие-то очень интересные начинания, которые будут основаны на уже имеющемся у вас опыте, но при этом дадут возможность более активно и успешно развиваться в профессиональном и карьерном плане.
В начале месяца не исключено приобретение чего-то красивого и/или уютного, и на это вы потратите больше, чем намеревались. В середине ноября вы можете стать намного хитрее и изворотливее, чем раньше. В конце месяца у вас появятся новые единомышленники, причем как на работе, так и в каком-то частном деле или в творчестве.
Наиболее благоприятные дни: 1, 9.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 14, 21, 28.
Гороскоп на ноябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: Depositphotos
Девы в ноябре многого добьются как в плане получения каких-то дополнительных благ, так и в том, что связано с личностным развитием; они хорошо проявят себя через общение с людьми, которые в чем-то нуждаются, улучшат что-то в окружающей среде. К тому же вам предстоит что-то приобрести для дома, сделать его более безопасным и в некотором роде престижным, обзавестись полезными для быта знакомствами.
На работе же – очередной новый проект, который дастся вам проще предыдущих, так как вы поменяете не только отношение к происходящему, но и методы решения поставленных перед вами задач и не постесняетесь, когда надо, поинтриговать.
В начале месяца может появиться желание сделать для кого-то что-то очень хорошее, причем безвозмездно, просто действие ради чьего-то благополучия. В середине ноября изворотливость поможет достичь многих целей. В конце месяца вероятен вояж для реализации какого-то пикантного или экстремального «хочу».
Наиболее благоприятные дни: 4, 9, 10, 11, 18, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 19, 26.
Гороскоп на ноябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: Depositphotos
Весы в ноябре могут столкнуться с непониманием со стороны коллег, начальства или деловых партнеров, что несколько затруднит реализацию какого-то проекта. Да и с близкими людьми: родней, друзьями, вероятны конфликты из-за вашего неприятия каких-то их методов достижения целей. В обоих случаях лучше не обижаться и замыкаться, а сесть за стол переговоров и четко обозначить, и аргументировать свое мнение.
Кроме того, вам предстоит вынужденно сделать переоценку ценностей, начать уделять должное внимание чему-то такому, чему раньше вы не придавали никакого значения, и существенно пересмотреть свой бюджет, что-то из привычных ежедневных/ежемесячных трат оттуда убрав, а что-то, напротив, добавив.
В начале месяца вы будете часто потакать своим желаниям, причем вопреки не только чужому мнению, но и здравому смыслу. В середине ноября для налаживания каких-то отношений придется поступаться своими интересами. В конце месяца избегайте вечеринок на работе.
Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 11, 12, 13, 14, 21, 27, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 29.
Гороскоп на ноябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: Depositphotos
Скорпионы в ноябре виртуозно и, главное, своевременно воспользуются всеми подвернувшимися возможностями, причем как в частной жизни и в бытовой сфере, так и на работе, и в каких-то коммерческих делах. Очевидно, вы будете «стричь купоны» со всего, до чего сможете дотянуться, и заложите весьма крепкую базу под свое профессиональное и финансовое будущее. Ждет вас и заманчивое деловое предложение.
Кроме того, вы существенно вырастите в личностном плане, улучшите какие-то важные для вас навыки, решите несколько очень актуальных для вас сейчас вопросов и приобретете нечто такое, чем сможете гордиться и даже хвастаться окружающим.
В начале месяца вы крайне вовремя и умно кому-то в чем-то уступите, и благодаря этому чуть позже сможете получить нечто гораздо большее. В середине ноября сложатся долгосрочные планы, и вы начнете их активно реализовывать. В конце месяца будет несколько значимых и полезных для вас поездок, да и развлечетесь вы неплохо.
Наиболее благоприятные дни: 10, 14.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 6, 13, 16, 20, 23, 27, 30.
Гороскоп на ноябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: Depositphotos
Стрельцы в ноябре могут со многими переругаться, чтобы начать какой-то важный для них проект и завершить то, в чем, по их мнению, давно пора поставить точку. Впрочем, как только вы реализуете задуманное и получите вполне очевидные позитивные результаты, конфликты будут исчерпаны и добрые взаимоотношения восстановятся.
Кроме того, вам предстоит рискнуть какими-то деньгами, чтобы в перспективе получить нечто очень для вас значимое и не факт, что материальное. А еще вы с помощью весьма своевременного юмора, скорее всего, добьетесь того, чего никак не могли достичь, пока относились к этому очень серьезно и пытались соблюдать корректность.
В начале месяца вероятен конфликт интересов, причем на достаточно высоком уровне. В середине ноября вы, вызвав у кого-то симпатию, сможете улучшить течение своих дел. В конце месяца будет много официальных переговоров, могут появиться новые деловые партнеры или союзники в реализации затеянного достаточно давно проекта.
Наиболее благоприятные дни: 12, 16, 17.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 25.
Гороскоп на ноябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: Depositphotos
Козерогам в ноябре будет непросто решать какие-либо профессиональные задачи, возможно, придется даже задействовать полезные связи, напрямую никак не связанные с работой, например, просить содействия у друзей или родственников. Впрочем, в определенный момент вы успешно с трудностями справитесь, да еще и извлечете из ситуации какую-то дополнительную выгоду. Ждут вас и приятные покупки статусного значения.
Кроме того, не исключены нетрудовые доходы, обретение какого-то имущества, решение вопроса, так или иначе касающегося безопасности – непосредственно вашей или вашего жилища. Откроются перед вами и новые возможности на бытовом поприще и в чем-то таком, что связано со сферой необычных, экстремальных развлечений.
В начале месяца вы в одном случае что-то у кого-то отберете, а в другом – кому-то что-то щедро отдадите. В середине ноября вы в каких-то делах можете пойти на вполне осознанный риск. В конце месяца вероятны споры с кем-то из другого города/страны.
Наиболее благоприятные дни: 3, 7, 14, 17, 18, 24, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 12, 23, 26, 30.
Гороскоп на ноябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: Depositphotos
Водолеи в ноябре прекрасно проявят себя в профессиональной сфере, реализуют несколько своих амбиций, заручатся поддержкой коллег, которые в состоянии оптимизировать какой-то значимый процесс, ну и заработают чуть больше, чем ожидали. Однако все это, возможно, будет сопровождаться конфликтами с родней, бытовыми неурядицами, непредвиденными расходами на какие-то домашние нужды.
Да и друзья могут показать себя с совершенно неожиданной и вряд ли приятной стороны, более того, велика вероятность, что с некоторыми из них вы после произошедшего и вовсе перестанете общаться, так как поймете, что нет смысла держать этих людей в своем окружении. Впрочем, на их место быстро придет кто-то новый.
В начале месяца вы можете поставить во главу угла свои «хочу» и серьезно на них потратиться. В середине ноября гоните от себя негативные мысли и не принимайте решений, руководствуясь раздражением. В конце месяца ожидается внезапный праздник.
Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 18, 20, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 22, 29.
Гороскоп на ноябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: Depositphotos
Рыбы в ноябре из чего-то давно знакомого извлекут новую пользу, начнут какой-то многообещающий профессиональный проект, удовлетворят частные амбиции и научатся говорить «нет» людям, которые сели им на шею и не привыкли к отказам. Ждет вас и личностный рост; не исключено обращение к чему-то такому, что связано с мистикой, оккультными практиками, попытками услышать и понять тайные мысли окружающих.
Кроме того, будет много действий, направленных на увеличение статуса вашего жилища – что-то вы сделаете своими ручками, для чего-то пригласите специалистов и, скорее всего, не забудете так или иначе похвастаться полученными результатами.
В начале месяца вам предстоит тайно реализовывать давние желания. В середине ноября вы в чем-то станете жестче, и это благоприятно отразится на течении ваших дел и на вашем реноме. В конце месяца постарайтесь не препираться с друзьями – праздный спор может закончиться грандиозной ссорой; лучше перевести разговор на что-то другое.
Наиболее благоприятные дни: 6, 9, 12, 23, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 18, 25.
Фото: Depositphotos
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