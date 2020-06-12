Гирудотерапия, инъекции ботокса и еще 10 бьюти-секретов актрисы и модели Деми Мур
Деми Мур – одна из признанных красавиц Голливуда, но так было далеко не всегда. Ей пришлось изрядно потрудиться, чтобы выглядеть так, как она выглядит. Судите сами: в детстве у нее было сильное косоглазие, она часто переезжала с места на место вместе с увлекающимися алкоголем матерью и отчимом, из-за чего друзей у будущей звезды практически не было. Деми не раз признавалась, что с самого детства ей всегда внушали, что она самая обыкновенная, но именно из-за этого ей особенно хотелось доказать всем, что и «обычные девочки» могут добиться успеха. И она добилась своей цели. Но каковы же ее главные бьюти-секреты?
Гирудотерапия
В качестве своего главного секрета молодости актриса неоднократно называла гирудотерапию, или лечение пиявками. Деми чистит ими кровь. По ее словам, достаточно всего одного сеанса – и она уже чувствует себя помолодевшей лет на 10, а кожа становится посвежевшей и подтянутой.
Инъекции ботокса
Мур долгое время отрицала, что прибегает к услугам косметологов, однако в одном из интервью все же призналась, что делала инъекции красоты, чтобы избавиться от морщин. «Да, я колола ботокс. В моем возрасте это вполне нормально. Я хочу быть красивой в любом возрасте, и пока что мое отражение в зеркале меня радует», – пояснила она.
Фото: eastnews.ru
Термаж
Помимо инъекционной косметологии Деми не пренебрегает и достижениями аппаратной. Ее любимая процедура – термаж, которая обладает ярко выраженным антиэйдж-эффектом, который достигается благодаря радиоволновому воздействию, стимулирующему выработку собственного коллагена, из-за чего кожа подтягивается, разглаживается и выглядит моложе.
Заниматься спортом без фанатизма
Актриса считает, что грех не пользоваться научными разработками врачей, однако считает, что они не панацея, а потому спорт – обязательная составляющая ее бьюти-рутины. Актриса начала серьезно качать мышцы специально для роли в картине «Солдат Джейн» и с тех пор не останавливается. Силовой тренинг она сочетает с пилатесом, благодаря чему сохранила идеальную осанку и гибкость. Однако, по мнению актрисы, в спорте важна умеренность. «Красивое тело — ценное орудие женщины в обольщении мужчин, – заявила она. – Но спортом надо заниматься без фанатизма, в удовольствие, просто для поддержания хорошей физической формы. Я люблю пилатес, йогу и долгие пешие прогулки. Гуляю обычно со своими собаками по два-три часа».
Начинать утро со стакана воды
Да не просто воды, а с лимонным соком, кленовым сиропом и кайенским перцем. Это секретное оружие звезды для очищения организма и сохранения стройности. Считается, что такой напиток помогает разогнать метаболизм и ускорить процесс похудения.
Фото: eastnews.ru
Придерживаться принципов интуитивного питания
Деми не сторонница строгих диет. Она считает, что надо прислушиваться к своему организму и его желаниям. Актриса ест, только действительно голодна, но все, что захочется (правда понемногу). Кроме того, она обязательно балует себя время от времени, позволяя себе полакомиться всякими вредными вкусностями. «Проблема веса в нашей семье практически не обсуждается. Когда я агитирую дочерей заниматься спортом, то делаю это для пользы их здоровью, а не для того, чтобы они похудели. Я вообще стараюсь не давить на детей и убеждаю в том, что красота — это не только размер одежды», – рассказала актриса в одном из интервью. Однако в последние годы звезда придерживается сыроедения.
Никогда не пренебрегать уходом за лицом
По мнению актрисы, чтобы сохранить кожу здоровой, пользоваться надо только хорошей косметикой проверенных марок. При этом нельзя делать это время от времени – в данном вопросе важна регулярность. Деми никогда не пренебрегает качественным очищением кожи и ее увлажнением. Причем увлажняет она кожу по своему собственному рецепту, который достался ей от мамы: актриса разбрызгивает по лицу минеральную воду из пульверизатора, а сверху наносит увлажняющий крем.
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
Минимум декоративной косметики в повседневной жизни
«Если вы сосредоточитесь на регулярном уходе за кожей, то потом вы не будете нуждаться в большом количестве косметики», – как-то заявила Деми и сама придерживается этого правила, предпочитая использовать декоративные средства по минимуму.
Безупречный макияж с акцентом на глаза
Деми Мур предпочитает наносить небольшое количество тональной основы и пудры в обычной жизни, но она не раз признавалась, что она большая фанатка туши для ресниц. Звезда предпочитает объемные туши и наносит их в несколько слоев, чтобы глаза выглядели особенно выразительно. На щеки актриса обычно наносит немного румян, на веки – золотисто-коричневые тени. А вот губы она красит чаще всего блеском для губ натуральных оттенков, а яркие помады оставляет для торжественных случаев и выходов в свет. Макияж актрисы всегда безупречен и подчеркивает все ее достоинства.
Не позволять себе злиться
Деми известна тем, что всегда старается улыбаться и находиться в хорошем расположении духа. Она признается, что любит дурачиться, шутить и веселиться. По ее мнению, положительные эмоции – важная составляющая сохранения красоты и молодости.
Тщательная забота о волосах
Длинные, блестящие, безупречно гладкие волосы – визитная карточка Деми Мур. Звезда признается, что использует только профессиональные средства для мытья головы и обязательно ополаскивает локоны отваром базилика. Кроме того, она старается свести к минимуму сушку феном и горячую укладку. Ей проще дождаться, пока локоны высохнут сами. Также в бьюти-рутине актрисы – обязательный массаж кожи головы круговыми движениями: эта простая процедура стимулирует кровообращение и ускоряет рост волос.
Минимум ароматов
Деми признается, что у нее сложные отношения с ароматами: она предпочитает косметику без отдушек, а парфюмами пользуется очень умеренно. В одном из интервью она пояснила: «Больше люблю ароматическое масло туберозы, которое всегда привожу из Франции. Теплый, романтический аромат туберозы называют «ароматом оптимистов». А это как раз то, что отражает мою человеческую сущность. Я уверена: если любить жизнь, она становится значительно лучше!»
Фото: globallook, eastnews, dpa
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