Гирудотерапия, инъекции ботокса и еще 10 бьюти-секретов актрисы и модели Деми Мур

Деми Мур – одна из признанных красавиц Голливуда, но так было далеко не всегда. Ей пришлось изрядно потрудиться, чтобы выглядеть так, как она выглядит. Судите сами: в детстве у нее было сильное косоглазие, она часто переезжала с места на место вместе с увлекающимися алкоголем матерью и отчимом, из-за чего друзей у будущей звезды практически не было. Деми не раз признавалась, что с самого детства ей всегда внушали, что она самая обыкновенная, но именно из-за этого ей особенно хотелось доказать всем, что и «обычные девочки» могут добиться успеха. И она добилась своей цели. Но каковы же ее главные бьюти-секреты?

Гирудотерапия

В качестве своего главного секрета молодости актриса неоднократно называла гирудотерапию, или лечение пиявками. Деми чистит ими кровь. По ее словам, достаточно всего одного сеанса – и она уже чувствует себя помолодевшей лет на 10, а кожа становится посвежевшей и подтянутой.

Инъекции ботокса

Мур долгое время отрицала, что прибегает к услугам косметологов, однако в одном из интервью все же призналась, что делала инъекции красоты, чтобы избавиться от морщин. «Да, я колола ботокс. В моем возрасте это вполне нормально. Я хочу быть красивой в любом возрасте, и пока что мое отражение в зеркале меня радует», – пояснила она.