Виды, побочные эффекты и другие моменты, которые нужно знать, если вы решились на филлеры

В данном случае возраст не имеет почти никакого значения – препараты подбираются в соответствии с проблемой или желанием самого клиента исправить что-то на лице – спектр зон воздействия филлеров очень широк. Контурная пластика помогает сделать лицо симметричным, убирать рубцовые изменения, избавляться от возрастных проявлений на коже, увеличивать губы и скорректировать различные зоны.

С появлением контурной пластики также появилась возможность избавиться от недостатков, которые развивают комплексы в человеке. Например, пациенту 18 лет и у него есть сильная горбинка на носу, из-за которой он может стесняться своей внешности. В этом случае филлеры станут спасением красоты и помогут разгладить ее, сделать нос более прямым. И можно обойтись без хирургического вмешательства, где реабилитационный период займет очень долгое время.

5 мифов о филлерах, которые давно пора завеять

Миф 1. Один и тот же филлер может быть размещен в любой области лица

Это не так. Видов филлеров очень много, и доктор подбирает препарат, исходя из анамнеза пациента и его пожеланий. Более того, выбор препарата зависит от зоны введения и результата, который ожидает клиент.

Миф 2. Филлеры с гиалуроновой кислотой нельзя вводить в область нижних век

Да, в этом утверждении есть доля правды, потому что не каждому можно вводить филлер в эту зону. Чтобы сделать это, необходимы четкие показания, иначе вместо ожидаемого эффекта случится еще бОльшая проблема. Для каждой зоны используется своя плотность филлеров, потому для зоны нижних век необходимо подобрать препарат с определенными вязко-эластичными свойствами и точно рассчитать необходимое количество для введения.

Миф 3. Филлеры все одинаковы, сделаю самый дешевый

Хорошие, качественные филлеры не должны быть дешевыми. До процедуры пациент имеет право попросить сертификат соответствия препарата. Если ввести некачественный наполнитель под кожу, это может вызвать ряд осложнений даже после процедуры.