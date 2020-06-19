Виды, побочные эффекты и другие моменты, которые нужно знать, если вы решились на филлеры
Филлеры часто путают с ботоксом, или препаратами, содержащими ботокс. Однако это совершенно ошибочное мнение. Сейчас филлинг делает каждая вторая девушка, потому что процедура дает и качественный результат, и почти не имеет рисков, а кожа быстро реабилитируется после инъекций.
В каком возрасте актуальна коррекция филлерами
В данном случае возраст не имеет почти никакого значения – препараты подбираются в соответствии с проблемой или желанием самого клиента исправить что-то на лице – спектр зон воздействия филлеров очень широк. Контурная пластика помогает сделать лицо симметричным, убирать рубцовые изменения, избавляться от возрастных проявлений на коже, увеличивать губы и скорректировать различные зоны.
С появлением контурной пластики также появилась возможность избавиться от недостатков, которые развивают комплексы в человеке. Например, пациенту 18 лет и у него есть сильная горбинка на носу, из-за которой он может стесняться своей внешности. В этом случае филлеры станут спасением красоты и помогут разгладить ее, сделать нос более прямым. И можно обойтись без хирургического вмешательства, где реабилитационный период займет очень долгое время.
5 мифов о филлерах, которые давно пора завеять
Миф 1. Один и тот же филлер может быть размещен в любой области лица
Это не так. Видов филлеров очень много, и доктор подбирает препарат, исходя из анамнеза пациента и его пожеланий. Более того, выбор препарата зависит от зоны введения и результата, который ожидает клиент.
Миф 2. Филлеры с гиалуроновой кислотой нельзя вводить в область нижних век
Да, в этом утверждении есть доля правды, потому что не каждому можно вводить филлер в эту зону. Чтобы сделать это, необходимы четкие показания, иначе вместо ожидаемого эффекта случится еще бОльшая проблема. Для каждой зоны используется своя плотность филлеров, потому для зоны нижних век необходимо подобрать препарат с определенными вязко-эластичными свойствами и точно рассчитать необходимое количество для введения.
Миф 3. Филлеры все одинаковы, сделаю самый дешевый
Хорошие, качественные филлеры не должны быть дешевыми. До процедуры пациент имеет право попросить сертификат соответствия препарата. Если ввести некачественный наполнитель под кожу, это может вызвать ряд осложнений даже после процедуры.
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Миф 4. До 30 лет филлеры делать не советуют
Начиная с 18 лет можно делать инъекционные процедуры, но для этого должны быть определенные показания. Хорошо и правильно подобранные препараты никак не повлияют на организм в худшую сторону. При этом важно, чтобы пациент соблюдал рекомендации врача после процедуры.
Миф 5. После введения филлер будет контурироваться
Это может случиться, если нарушить технику контурной пластики. Например, ввести плотный препарат очень поверхностно. Также препарат может неравномерно распределиться в том случае, если использовался некачественный филлер.
Кому нельзя использовать филлеры
Филлеры не рекомендуется использовать беременным и женщинам во время грудного вскармливания.
Если в предполагаемой зоне процедуры есть инфекция (герпес, угревая сыпь).
Если в зонах процедуры идут воспалительные процессы (гайморит).
Если кожа склонна к опуханию ткани (образование келоидных рубцов).
Если вы боретесь с инфекционным заболеванием.
Какие виды филлеров существуют
Филлеры представлены в различных классификациях, самой известной из которых является их разделение по продолжительности воздействия: перманентные (постоянные), длительного действия (полуперманентные) и временные филлеры. Благодаря высокому уровню безопасности и предсказуемости поведения в тканях наибольшей популярностью среди косметологов пользуются последние две группы филлеров.
Временные и полуперманентные филлеры
Абсолютное большинство из присутствующих на рынке препаратов представляют собой гель на основе гиалуроновой кислоты, природного вещества, которое входит в состав большинства тканей организма человека. Гиалуроновая кислота отлично интегрируется в кожу и подлежащие ткани, а аллергические реакции или иммунный ответ на такие препараты встречаются крайне редко. Более того, при избыточном или неравномерном введении препарата, а также при возникновении отеков можно быстро избавиться от филлера с помощью специального фермента, который полностью растворяет этот гель.
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Филлеры на основе гиалуроновой кислоты отличаются по своей концентрации, плотности, связующим веществам между молекулами гиалуроновой кислоты, а также по наличию анестетиков для более комфортного проведения процедуры или их отсутствию.
Когда речь идет о коррекции морщин и объемов лица, то, в первую очередь, принимается во внимание степень вязкости и плотности филлеров. Менее вязкие гели используются для заполнения тонких поверхностных морщин и биоармирования кожи (лифтинга). Наиболее плотные препараты подходят для восстановления утраченных объемов лица, а также для бьютификации, добавления объема различным участкам лица для достижения гармоничного и анатомически правильного результата.
Основные побочные эффекты: болезненность, покраснение или временное изменение цвета кожи. Как правило, все эти явления достаточно быстро проходят и не требуют лечения. При неадекватном введении филлера без учета его объема и индивидуальных анатомических особенностей пациента возможна гиперкоррекция. Также из-за неравномерного распределения препарата в области губ могут появиться уплотнения в виде гелевых шариков, особенно заметных со стороны слизистой губ. Нередко возникают отеки в области носослезной борозды.
Основные зоны, в которые производится введение филлеров (по степени убывания популярности): носогубные складки, губы, скулы, носослезные борозды, подбородок, углы нижней челюсти, виски, область межбровья.
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Филлеры длительного действия
К филлерам длительного действия относят преимущественно препараты на основе гидроксиапатита кальция и полимолочной кислоты. Их главная особенность заключается не столько в объемном моделировании лица, сколько в способности вызывать мощную стимуляцию выработки коллагена. Таким образом происходит постепенная коррекция объема за счет увеличения количества коллагена, улучшение качества кожи и ее лифтинг. Многие специалисты считают, что подобные филлеры следует выбирать пациентам со склонностью к отекам и избыточной подкожно-жировой клетчаткой, поскольку благодаря составу данных препаратов возникновение отеков не характерно даже в отсроченном периоде.
Побочные эффекты. Встречаются достаточно редко. Чаще всего они включают в себя болезненность, изменение цвета кожи, синяки, а также уплотнение в месте инъекций. При грамотно проведенной процедуре и правильно подобранном препарате реабилитационный период практически отсутствует. А возникшие синяки можно камуфлировать макияжем уже через сутки после процедуры.
Как долго держится эффект от контурной пластики
Многих пациентов интересует, как долго продлится эффект после введения филлеров. Если говорить про качественные и плотные препараты, результат может сохраняться от года до полутора лет и даже больше.
Как скоро необходимо повторять инъекции и нужно ли их делать в таком же объеме, как на первой процедуре? Филлеры на основе гиалуроновой кислоты в дальнейшем не требуют таких же больших объемов введения. Через некоторое время (в среднем через 8-12 месяцев) на контрольном осмотре косметолог может добавить небольшую дозу препарата для восполнения утраченного объема. Обычно для этого потребуется не более 1-2 мл препарата с учетом индивидуальных особенностей пациента.
Что касается филлеров на основе полимолочной кислоты и гидроксиапатита кальция, то, поскольку их воздействие направлено, прежде всего, на синтез коллагена, то при повторной процедуре требуется вводить такое же количество, как и на первой.
Как избежать возникновения побочных эффектов и добиться наилучшего результата
Прежде всего необходимо выбирать клинику с имеющейся разрешительной документацией, с которой можно ознакомиться в уголке потребителя или при запросе. Также не стоит проводить процедуры в домашних условиях у сомнительных специалистов. К сожалению, на сегодняшний день черный рынок препаратов наполнен огромным количеством подделок. Делая процедуры в нелицензированных учреждениях или на дому, а также у лиц без соответствующего медицинского образования, вы очень сильно рискуете, что вам введут поддельный филлер. А это может привести к необратимым последствиям для вашего здоровья и внешнего вида.
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