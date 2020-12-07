«Тюнинг» всего тела: как выглядела звезда хип-хопа Лил Ким до пластических операций
Фото: Getty Images
Кимберли Дениз Джонс, известная как Лил Ким родилась в 1974 году. После развода родителей дети остались жить с отцом. Всем в семье приходилось следовать его строгим правилам, а если кто-то не слушался, то глава семейства не стеснялся раздавать тумаки отпрыскам. После нескольких побоев в семье Кимберли сбежала из дома и жила у друзей. Она даже попадала в полицию за мелкое хулиганство.
На фото тех лет будущая звезда хип-хопа выглядела, как обычная афроамериканка. Но внешность всегда тяготила девушку. Сказывались и юношеские комплексы — парни не обращали на нее внимания. И уже в школьном возрасте Ким мечтала выглядеть соблазнительно.
Фото: Кадр видео
Ким окончила школу с отличием, но дальше учиться не пошла, потому что в 14 лет серьезно увлеклась музыкой и решила стать артисткой. Сначала она работала продавщицей в магазине. И однажды знакомый, услышав, как она поет, посоветовал ей читать рэп.
Карьера Лил Ким началась в 1994 году, когда она познакомилась с Кристофером Уоллесом (The Notorious B.I.G.), который помог ей сделать первые шаги на большую сцену. Уже в 1996 году Кимберли записала дебютный альбом в сотрудничестве с известными рэперами.
В 1998-м Лил Ким стала первой женщиной-исполнительницей хип-хопа, кто заключил контракт с Versace. Тогда же она начала рекламировать Dior и Dolce&Gabbana.
Второй альбом Лил Ким увидел свет лишь через пару лет и дебютировал в первой пятерке крупных хит-парадов.
В то же время Кимберли начинает эксперименты с внешностью: до пластических хирургов она пока не дошла, но уже «играет» с образами. То она появляется на публике с белыми волосами, то вставляет голубые линзы. И каждый раз ее выход в свет приковывает внимание: наряды хип-хоп-артистки всегда были крайне откровенными и экстравагантными.
Фото: East News
В начале 2000-х у Лил Ким были проблемы с законом, она участвовала в потасовках и даже перестрелках. За это ее приговорили к году тюрьмы. И там, по ее словам, она потеряла свое лицо. Ее давно тяготили черты лица, свойственные людям ее расы, прежде всего большой нос. А теперь еще добавились и другие проблемы с внешностью. И она впервые ложится под нож пластического хирурга.
Сначала Кимберли сделала нос более узким, а потом уже не смогла остановиться. Постепенно ее лицо, а следом и фигура начали меняться.
Фото: East News
Пик карьеры Лил Ким пришелся на начало 2000-х годов. Она записывала новые песни, открыла свой салон красоты, запустила собственную марку одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных украшений, которые критики приняли благосклонно. Свои коллекции она рекламировала с Памелой Андерсон и Пэрис Хилтон.
В то же время продолжаются ее проблемы с законом, и она второй раз оказывается за решеткой, а после освобождения становится еще более популярной, чем раньше.
В то время Лил Ким зачастила в клиники пластической хирургией. Она увеличила грудь и ягодицы, чтобы казаться (самой себе) более женственной. Ее фигура приобрела пышные очертания. Импланты ей вставили слишком большие, грудь поплыла, а на коже появились растяжки. Однако это артистку не расстроило, и после она еще раз делала увеличение бюста.
Год за годом нос Лил Ким становился все более изящным, она переделывала его до тех пор, пока перегородка не стала максимально узкой, а крылья носа буквально слиплись.
Фото: East News
Коснулся скальпель и ее глаз (разрез стал кошачьим), скул (вставила филеры) и даже бровей (сделала подтяжку). К тому же Лил Ким постоянно высветляла кожу. Поклонники порой не узнавали ее, но она была довольна «тюнингом» лица и тела. Правда, после таких глобальных изменений внешности Кимберли перестали приглашать сниматься в кино.
Однажды ревнивый бойфренд испортил всю работу хирургов: он избил Ким так сильно, что ей пришлось ложиться в больницу на реставрацию лица.
Фото: Getty Images
В 2009-2010 годах Лил Ким сделала перерыв в карьере, отметив, что чувствует себя уставшей и изможденной. Никто не удивился такому заявлению: не многие смогли бы выдержать ритм и стиль жизни, как у Ким.
После перерыва она вернулась к записи очередного альбома, пятого по счету, и он имел большой кассовый успех, как и другие ее пластинки.
За последнее десятилетие Лил Ким успела родить дочь от рэпера Mr. Papers, Ройал Рейн появилась на свет в июне 2014 года, но вскоре ее родители расстались; объявить войну известным хип-хоп исполнителям (Ники Минаж, Foxy Brown, Shyne и другим); и, конечно, сделать еще несколько пластик.
Она делала подтяжки лица, корректировала форму рта и вновь резала нос. И теперь в свои 46 лет Лил Ким выглядит как резиновая кукла.
Поклонники просят Лил Ким остановиться и больше ничего не менять в своей внешности. Она обещает им остановиться, но это вовсе не значит, что она именно так и сделает. Певица, актриса и модель уже два десятка лет является не только королевой американского хип-хопа, но и настоящей звездой эпатажа. И эта роль ее вполне устраивает.
Фото и видео: Instagram Лил Ким, Getty Images, кадры видео, East News, youtube-каналы Atlantic Records, Lil Kim Premium
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