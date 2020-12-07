«Тюнинг» всего тела: как выглядела звезда хип-хопа Лил Ким до пластических операций

Кимберли Дениз Джонс, известная как Лил Ким родилась в 1974 году. После развода родителей дети остались жить с отцом. Всем в семье приходилось следовать его строгим правилам, а если кто-то не слушался, то глава семейства не стеснялся раздавать тумаки отпрыскам. После нескольких побоев в семье Кимберли сбежала из дома и жила у друзей. Она даже попадала в полицию за мелкое хулиганство.

На фото тех лет будущая звезда хип-хопа выглядела, как обычная афроамериканка. Но внешность всегда тяготила девушку. Сказывались и юношеские комплексы — парни не обращали на нее внимания. И уже в школьном возрасте Ким мечтала выглядеть соблазнительно.