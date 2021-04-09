Змеи и леопарды: звездные красотки за 40 выбирают «хищные» принты
Фото: Eastnews
Ким Кардашьян наслаждается статусом миллиардерши и вновь приобретенной свободой от уз брака. Но и о бизнесе не забывает: не так давно звезда реалити пришла на открытие поп-ап-магазина собственного бренда и показала мастер-класс по применению питонового принта. Клеши с акцентом на бедрах плюс облегающий топ, который вторит цветовым вкраплениям на брюках, — идеальная формула.
Фото: Eastnews
Близки анималистические мотивы и Донателле Версаче: дизайнер обожала их в юности и не планирует изменять им в 65. Часто экспериментирует с пятнистыми принтами Виктория Боня, которая делает ставку на неон и не проигрывает. Подружиться с семейством кошачьих решила и Дайан Китон. 75-летняя актриса показала гранжевый стритстайл-образ с ультраоблегающим боди и джинсами бойфренда.
Рената Литвинова выбирает аксессуары с тиснением под кожу рептилий. Актриса устроила проверку на прочность для своей сумки Gucci за несколько тысяч долларов и придержала ей лифт. Подробности с видео — на Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!