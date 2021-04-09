Змеи и леопарды: звездные красотки за 40 выбирают «хищные» принты

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Рената Литвинова выбирает аксессуары с тиснением под кожу рептилий. Актриса устроила проверку на прочность для своей сумки Gucci за несколько тысяч долларов и придержала ей лифт. Подробности с видео — на Passion.ru.