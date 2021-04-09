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Змеи и леопарды: звездные красотки за 40 выбирают «хищные» принты

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Ким Кардашьян

Фото: Eastnews

Хищники снова пробираются в городские джунгли и требуют к себе внимания. И получают от звездных красоток, которые смело добавляют самые «опасные» принты в свои образы. Листайте фотогалерею и берите на вооружение!

Ким Кардашьян наслаждается статусом миллиардерши и вновь приобретенной свободой от уз брака. Но и о бизнесе не забывает: не так давно звезда реалити пришла на открытие поп-ап-магазина собственного бренда и показала мастер-класс по применению питонового принта. Клеши с акцентом на бедрах плюс облегающий топ, который вторит цветовым вкраплениям на брюках, — идеальная формула.

Дайан Китон

Фото: Eastnews

Близки анималистические мотивы и Донателле Версаче: дизайнер обожала их в юности и не планирует изменять им в 65. Часто экспериментирует с пятнистыми принтами Виктория Боня, которая делает ставку на неон и не проигрывает. Подружиться с семейством кошачьих решила и Дайан Китон. 75-летняя актриса показала гранжевый стритстайл-образ с ультраоблегающим боди и джинсами бойфренда.

Рената Литвинова выбирает аксессуары с тиснением под кожу рептилий. Актриса устроила проверку на прочность для своей сумки Gucci за несколько тысяч долларов и придержала ей лифт. Подробности с видео — на Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Instagram

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