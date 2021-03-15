Кортни Лав похудела до 44 килограммов и оказалась на грани смерти из-за анемии

Американская исполнительница решила откровенно рассказать о своем здоровье. По ее словам, совсем недавно она была «истощена и испытывала неописуемую боль». В августе прошлого года вес певицы составлял всего 44 килограмма, она теряла силы.

«Я чуть не умерла в больнице от анемии (гемоглобина у меня не было вовсе)», — подчеркнула 56-летняя вокалистка группы Hole. Лав добавила, что многие врачи пренебрежительно относились к ней из-за того, что она ранее страдала наркотической зависимостью. Сейчас певица чувствует себя хорошо. Она лечилась народными средствами.