Кортни Лав похудела до 44 килограммов и оказалась на грани смерти из-за анемии
Фото: picture-alliance.com
Американская исполнительница решила откровенно рассказать о своем здоровье. По ее словам, совсем недавно она была «истощена и испытывала неописуемую боль». В августе прошлого года вес певицы составлял всего 44 килограмма, она теряла силы.
«Я чуть не умерла в больнице от анемии (гемоглобина у меня не было вовсе)», — подчеркнула 56-летняя вокалистка группы Hole. Лав добавила, что многие врачи пренебрежительно относились к ней из-за того, что она ранее страдала наркотической зависимостью. Сейчас певица чувствует себя хорошо. Она лечилась народными средствами.
Вдова Курта Кобейна сообщила, что прогуляла накопленные мужем деньги. На что именно ушла такая огромная сумма, певица не рассказала. Скорее всего, большая часть денег была потрачена на урегулирование множества судебных исков. Кортни несколько раз пыталась защитить свое доброе имя в суде по заявлениям, связанным с тем, что певица приобретала запрещенные лекарства.
Кортни Лав особо не расстраивается по поводу иссякнувшего источника денежных средств, поясняя, что сама зарабатывает вполне прилично и ей хватает на беззаботную и яркую жизнь.
Фото: picture-alliance.com
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