Жанна Фриске и другие звезды, оказавшиеся в центре скандалов после смерти

Смерть – еще не конец для людей, которые были звездами при жизни. Иногда людей уже нет, но люди продолжают говорить о них, проводить судебные заседания и ругаться между собой.

С момента смерти Майкла Джексона прошло уже много лет, однако он по-прежнему появляется в заголовках СМИ. Всевозможные эксперты продолжают обсуждать обвинения, выдвинутые Майклу в растлении малолетних, и рассуждать, может ли его музыкальное наследие оставаться тем же после всего, что произошло.

Некоторые радиостанции даже отказались ставить его песни после выхода резонансного фильма в январе 2019 года, где бывшие подростки, а сегодня взрослые мужчины, рассказывают о том, что произошло в их детстве.

Стоит отметить, что несмотря на споры о наследии, Джексон по-прежнему остается одним из самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей.

История Жанны Фриске хорошо всем знакома. После рождения сына у певицы нашли страшное заболевание, и, несмотря на все попытки спасти ее, звезда скончалась. А вот того, что будет потом, никто не ожидал.

Первым стал скандал с деньгами, которые собирали поклонники певицы на ее лечение. Далее последовала настоящая борьба за ребенка – отец певицы обвинил ее бывшего возлюбленного Дмитрия Шепелева в том, что он не дает им видеться с сыном.

Как отметила бывшая коллега Жанны, Юлия Ковальчук, ей грустно и больно видеть то, что происходит после ее смерти.

«Я знаю, что Жанна сама бы никогда не ввязалась в ту клоаку, которая началась после ее смерти. Все происходящее вызывало у меня только слезы и грусть. Не буду полностью выражать свою позицию по данному вопросу, но считаю, что нет ни одной причины не давать ребенку видеться со своими близкими людьми. Диме надо было, вопреки всему, найти в себе моральные силы, чтобы дать возможность Платону встречаться с бабушкой и дедушкой», рассказала она для YouTube-канала «Историс — Откройте, Давид!».

Ненамного лучше дела обстоят и после смерти певицы Юлии Началовой. Многие из ее знакомых и друзей начали буквально пиарится на ее смерти и давать интервью. А недавно произошла шокирующая история – якобы после смерти певицы у нее родился ребенок. Подтверждений эта история не нашла.

После того, как погибла певица Валентина Легкоступова, о ней начали говорить едва ли не больше, чем при жизни. Близкие делили ее наследство, выясняли, кто виноват в смерти певицы. А дочь Легкоступовой обвинили в том, что она пиарится на смерти матери – она начала свою собственную карьеру.

Большие споры вызвало поведение жены известного баскетболиста Коби Брайанта, который вместе с дочерью погиб в авиакатастрофе. Женщина расторгла контракты мужа с рядом компаний и заявила, что собирается выпускать коллекцию его обуви, чтобы увековечить память о нем.

Кроме того, Брайанта посмертно обвинили в насилии, что его жена активно опротестовала.