Аглая Тарасова рассказала о работе с Микки Рурком: «Так на экране я еще не менялась»

Аглая Тарасова окончила институт политологии, но пошла по стопам матери Ксении Раппопорт и тоже стала актрисой. В ее послужном списке главные роли в фильмах «Лед» и «Лед-2». 27-летняя артистка признается, что без роли Надежды Лапшиной не было бы и ее самой как актрисы. За эту роль в 2019 году Аглая получила «Золотого орла» как лучшая актриса.

Артистка признается, что ей нравится работать с режиссерами-дебютантами, которые пробуют себя в новом амплуа. Так, Ладо Кватания, пригласивший ее в свой фильм «Казнь», раньше снимал видеоклипы, а режиссер Мако Камицуна известна как монтажер.

«Мако Камицуна работала над фильмами "Мир Дикого Запада", новым "Перри Мейсоном". Она пригласила меня сниматься с Алексеем Серебряковым. Но пока проект притормозили из-за пандемии. Но он обязательно состоится. Съемки будут проходить в Америке», — рассказала Аглая Тарасова в интервьюHarper’s Bazaar.

Ранее Аглая Тарасова училась в Нью-Йорке, в школе коуча Сьюзен Бэтсон, которая раньше работала с Николь Кидман и Жюльет Бинош.

«Мы каждый день практиковали мастерство, разбирали сценарии, работали над акцентом. Но больше всего я учусь прямо на площадке», — говорит актриса.

Во время локдауна Аглая Тарасова успела сняться в фильме с Микки Рурком. «Я на перекладных летала в Ригу, а чтобы вернуть меня обратно в Москву, продюсерам пришлось отправлять частный самолет», — вспомнила работу актриса. Снимал фильм Мауро Боррелли, которого когда-то пригласил работать в Голливуд Фрэнсис Форд Коппола.

«Я играю ведьму, поэтому для некоторых сцен мне в течение шести часов делали пластический грим. Так меня на экране еще не меняли!», — раскрыла небольшие секреты Тарасова.