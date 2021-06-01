Коллекция макияжа «Черная Москва» и еще 10 ярких бьюти-новинок июня
Если вы еще не определились со своими предпочтениями, изучайте новый обзор на Passion.ru, в котором мы рассказываем о самых впечатляющих запусках начала лета.
Набор бестселлеров для создания идеальных бровей от Billion Dollar Brows
В проекте Molecule появился новый бренд Billion Dollar Brows, специализирующийся на уходе за бровями. Основательница бренда Натали Плейн создает инновационные продукты, неоднократно отмеченные самыми престижными наградами и премиями и нежно любимые звездами Голливуда. В ассортименте – широкая линейка косметики и аксессуаров для макияжа бровей. Всем, кто хочет познакомиться с брендом и получить брови даже не на миллион, а на миллиард долларов, стоит обратить внимание на набор бестселлеров, в который вошли механический карандаш Universal Brow Pencil, хайлайтер-консилер Brow Duo Pencil, плоская кисть из синтетической щетины Smudge Brush и прозрачный гель для бровей Brow Gel для длительной фиксации макияжа.
Коллекция ароматов от Veronique Gabai
Ароматы нового для России бренда – это ольфакторное путешествие на Лазурный берег Франции. Все ароматы очень красивы и наполняют нашу душу радостью. Они заставляют нас чувствовать себя расслабленными, стильными, уверенными и счастливыми и воздействуют на нас словно искренняя жизнерадостная улыбка от всего сердца. Символ бренда – солнце. Оно заключено в роскошный флакон в традиционном французском стиле, который напоминает драгоценный камень.
Легкая тональная основа-тинт Eaze Drop от FENTY BEAUTY
Новинка идеально подходит для лета. Средство с легкой текстурой смешивается с подстраивается под естественный тон кожи, увлажняет ее и уменьшает видимость пор и морщин, создавая идеальный разглаживающий эффект. Тинт представлен в 25 оттенках, от суперсветлого до темного, и подходит для всех типов кожи. Устойчив к влаге. Легкая тональная основа представлена эксклюзивно в магазинах Sephora и на сайте онлайн-проекта.
Концентраты с эффектом загара для лица и тела Addition Concentré Eclat от Clarins
Новинки, которые появятся в продаже с июня, обеспечат красивый загар круглый год. Концентраты предназначены для применения в сочетании со средствами ухода для лица и тела. Достаточно смешать 2-3 капли концентрата с кремом для лица и 4-6 капель со средством для тела, а затем равномерно нанести их на кожу. Для усиления эффекта или поддержания результата надо повторять ежедневно.
Коллекция макияжа «Черная Москва» от Russian Beauty Guru
Создательница легендарной туши «Кабаре» от Vivienne Sabo Наталья Ракоч запустила собственный косметический бренд RBG и представила первую авторскую коллекцию макияжа, в которую вошли две туши для ресниц (объемная «Черная Москва» и термотушь «Москва слезам не верит»), две подводки (с кисточкой и фломастер), палетка теней и черный бальзам для губ.
Тональное средство Prisme Libre Skin-Caring Glow от Givenchy
Новинка – это гибридный продукт, который поднимает макияж на новую ступень благодаря формуле, содержащей 90% ухаживающих за кожей ингредиентов. Тональное средство обеспечивает натуральное и сияющее покрытие, одновременно увлажняя кожу. Эта ультрасовременная формула, которая сочетает в себе лучшее, что есть в макияже и уходе за кожей.
Антивозрастная восстанавливающая маска после солнца Masque Longue Vie Soleil от Guinot
Новинка представляет собой лимитированный выпуск средства и оказывает сразу несколько действий для восстановления кожи после солнечных ванн: успокаивает, снимает покраснение и чувство горения на коже (благодаря кремовой текстуре мгновенно успокаивает и дарит ощущение комфорта коже); восстанавливает поврежденные волокна, способствует их регенерации; предупреждает появление морщин и снижение упругости кожи; способствует появлению ровного загара на коже. Маска незаменима в период отпусков и поездок к морю.
Щетка для массажа головы The Scalp Exfoliator & Massager от Tangle Teezer
Главная новинка бренда 2021 года превращает превращает обычную процедуру ухода за волосами в ритуал по уходу за собой. Благодаря зубчикам двух размеров щетка выполняет сразу две функции: очищение и массаж. Длинные гибкие зубчики помогают очистить кожу головы, удаляя ороговевшие частицы кожи и оказывая мягкое отшелушивающее действие. Для интенсивного очищения используйте в паре с шампунем. Короткие плотные зубчики приятно массируют кожу головы, что снимает общее напряжение, а также способствует улучшению кровообращения и росту волос.
Жидкие румяна Soft Pinch Liquid Blush Soft Pinch Liquid Blush от Rare Beauty
я выбрал вместо рекламы.
Радостная новость для всех поклонников Селены Гомес: ее бренд косметики пришел на российский рынок. Эксклюзивно в магазинах Sephora теперь можно найти и жидкие зайлайтеры, и жидкие тени для век, и матовую подводку, и карандаш и гель для бровей, и консилеры, и многое другое. Но особое внимание стоит обратить на невесомые стойкие жидкие румяна, которые прекрасно растушевываются и придают коже мягкий, здоровый румянец. Насыщенные стойкими пигментами, они держатся весь день, легко наносятся на жидкие, пудровые и кремовые текстуры, не смазывая макияж. Доступны как с матовым, так и с сияющим финишем в 8-ми оттенках.
Новый салонный уход «Преображение и Роскошь» от Oribe
Разнообразные методы стайлинга — незаменимые средства в уходе за волосами, но они могут истощать, сушить и делать ломкими пряди. Чтобы волосы выглядели ухоженно и были здоровыми, им необходим профессиональный уход. «Преображение и Роскошь» от Oribe – мощная процедура, увлажняющая и восстанавливающая структуру волос. Под воздействием насыщенного протеинами инновационного продукта каждая прядь становится гладкой, эластичной и послушной. Попробовать можно в проекте authentica.club.
Персонализированный моделирующий уход для тела от THALION
Клиника эстетической медицины TORI и премиальный французский талассобренд THALION представляют новый противоцеллюлитный уход для тела Thalisvelt Cellulite 3D, направленный на решение проблем всех видов целлюлита и способствующий утончению силуэта. Инновационный уход для тела позволяет специалисту уже перед началом процедуры диагностировать доминирующую форму целлюлита у конкретного пациента и, в зависимости от этого, подобрать средства и специальные массажные техники для детальной и эффективной проработки проблемных зон.