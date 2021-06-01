Коллекция макияжа «Черная Москва» и еще 10 ярких бьюти-новинок июня

Радостная новость для всех поклонников Селены Гомес: ее бренд косметики пришел на российский рынок. Эксклюзивно в магазинах Sephora теперь можно найти и жидкие зайлайтеры, и жидкие тени для век, и матовую подводку, и карандаш и гель для бровей, и консилеры, и многое другое. Но особое внимание стоит обратить на невесомые стойкие жидкие румяна, которые прекрасно растушевываются и придают коже мягкий, здоровый румянец. Насыщенные стойкими пигментами, они держатся весь день, легко наносятся на жидкие, пудровые и кремовые текстуры, не смазывая макияж. Доступны как с матовым, так и с сияющим финишем в 8-ми оттенках.

Новый салонный уход «Преображение и Роскошь» от Oribe