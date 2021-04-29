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Чем пахнут звезды: какими ароматами предпочитают знаменитые женщины

Каждой женщине время от времени хочется почувствовать себя звездой. А сделать это проще всего, выбрав подходящий аромат. Редакция Passion.ru решила «заглянуть» в туалетные комнаты знаменитых женщин и узнать, чем же пахнут они.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: dpa

Герцогиня Кембриджская – настоящая патриотка Британии и даже в выборе парфюма отдает предпочтение в первую очередь брендам, созданным на ее родине. Как сообщают многочисленные приближенные к королевской семье источники, Миддлтон в выборе парфюмерии очень придирчива, но Jo Malone London ее еще ни разу не разочаровал. Самый любимый ее аромат – Orange Blossom. Именно запах этой композиции распространялся во время свадьбы Кейт и принца Уильяма по всему Букингемскому дворцу при помощи свечей, диффузоров и мыла в ванных комнатах.

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото: globallook

Раз уж мы заговорили о герцогинях, нельзя не упомянуть вечную соперницу Кейт Миддлтон Меган Маркл. Опальная жена принца Гарри большой поклонницей британских брендов никогда не была, наряды предпочитала от-кутюр и преимущественно от французских домов. А вот парфюмерии ее вкусы внезапно совпали с предпочтениями герцогини Кембриджской. Вечные ароматные спутники Меган Маркл – цветочный Wild Bluebell и древесно-морской Wood Sage & Sea Salt – оба от Jo Malone London.

Мэрилин Монро

Мэрилин Монро

Фото: globallook

Незабвенная Мэрилин Монро, которую и по сей день миллионы поклонников считают олицетворением женственности, неоднократно признавалась, что жить не может без духов. А ее главной парфюмерной любовью был культовый аромат Chanel №5. Долгое время именно со знаменитой блондинкой это творение Эрнеста Бо, парфюмера русского королевского двора и по совместительству возлюбленного Коко Шанель, и ассоциировалось. Более того, это Монро вписала этот аромат в историю, когда на вопрос журналиста: «Что на вас надето, когда вы ложитесь спать?», ответила – «Несколько капель Chanel №5».

Мадонна

Мадонна

Фото: globallook

Певица всегда славилась своей экстравагантностью и даже непостоянством. Однако ароматам она предпочитает хранить верность! Судите сами: она до сих пор может время от времени нанести пару капель уже ставшего легендарным парфюма Folavril от Annick Goutal, который выпущен аж в 80-х годах прошлого века и до сих про пользуется неизменным уважением у ценителей высокой парфюмерии. Также Мадонне пришлась по душе одна из реинкарнаций «яда» от Dior – Poison Hypnotic.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Фото: globallook

Звезда «Друзей» отдает предпочтение вечной классике, хоть и в современном звучании. В числе ее любимчиков числится пряный и при этом довольно оригинальный Concrete от Comme des Garcons, который она чередует с еще одним уже культовым запахом Miss Dior, созданным одноименным брендом.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

Фото: globallook

Вики – вечный кумир женщин. Утонченная, стильная, она, конечно же, предпочитает в первую очередь ароматы собственного косметического бренда, однако есть в ее парфюмерном гардеробе и «залетные» ласточки. Один из главных ее фаворитов – Room Service от Vilhelm Parfumerie, который она считает незаменимым, благодаря сбалансированной мускусно-цветочной композиции.

Reload
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Аромат Ginza, Shiseido, отражает традиции японской парфюмерии в современном мире. Древесно-цветочная композиция с нежным и в то же время насыщенным шлейфом – идеальный баланс между силой и женственностью. Цена: 9800 рублей.

Алена Водонаева

Алена Водонаева

Фото: globallook

Алена – женщина яркая и сильная, потому и духи выбирает соответствующие. Среди ее фаворитов – парфюмерные композиции от дома Montale. Особенно ею любимы White Musk и Mango Manga, которые она любит наслаивать друг на друга и тем самым получать свой индивидуальный запах.

Нино Нинидзе

Нино Нинидзе

Фото: starface

В одном из интервью возлюбленная Максима Виторгана призналась, что обожает ароматы, но в этом вопросе она проявляет завидное постоянство. «Еще в 19 лет влюбилась в аромат For Her от Narciso Rodrigues, и с тех пор мы вместе. Периодически, конечно, ему «изменяю», например, с Montale или Byredo Blanche», – пояснила она.

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Фото: starface

Российская артистка – настоящая покорительница мужских сердец. И ароматы выбирает соответствующие. Ее фаворит – L’Imperatrice 3 от Dolce & Gabbana. Что ж, императрице и аромат с соответствующим названием нужен!

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Фото: globallook

Пленительная красотка Моника Беллуччи просто обожает «Черную орхидею» от Tom Ford. Этот роскошный аромат, созданный еще в 2006 году, полностью соответствует образу роковой итальянки. По ее словам, она предпочитает композиции с ванильными и табачными нотами, потому Black Orchid полностью соответствует ее вкусу.

Фото: globallook, starface, dpa

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