Чем пахнут звезды: какими ароматами предпочитают знаменитые женщины

Незабвенная Мэрилин Монро, которую и по сей день миллионы поклонников считают олицетворением женственности, неоднократно признавалась, что жить не может без духов. А ее главной парфюмерной любовью был культовый аромат Chanel №5. Долгое время именно со знаменитой блондинкой это творение Эрнеста Бо, парфюмера русского королевского двора и по совместительству возлюбленного Коко Шанель, и ассоциировалось. Более того, это Монро вписала этот аромат в историю, когда на вопрос журналиста: «Что на вас надето, когда вы ложитесь спать?», ответила – «Несколько капель Chanel №5».

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