Чем пахнут звезды: какими ароматами предпочитают знаменитые женщины
Кейт Миддлтон
Фото: dpa
Герцогиня Кембриджская – настоящая патриотка Британии и даже в выборе парфюма отдает предпочтение в первую очередь брендам, созданным на ее родине. Как сообщают многочисленные приближенные к королевской семье источники, Миддлтон в выборе парфюмерии очень придирчива, но Jo Malone London ее еще ни разу не разочаровал. Самый любимый ее аромат – Orange Blossom. Именно запах этой композиции распространялся во время свадьбы Кейт и принца Уильяма по всему Букингемскому дворцу при помощи свечей, диффузоров и мыла в ванных комнатах.
Меган Маркл
Фото: globallook
Раз уж мы заговорили о герцогинях, нельзя не упомянуть вечную соперницу Кейт Миддлтон Меган Маркл. Опальная жена принца Гарри большой поклонницей британских брендов никогда не была, наряды предпочитала от-кутюр и преимущественно от французских домов. А вот парфюмерии ее вкусы внезапно совпали с предпочтениями герцогини Кембриджской. Вечные ароматные спутники Меган Маркл – цветочный Wild Bluebell и древесно-морской Wood Sage & Sea Salt – оба от Jo Malone London.
Мэрилин Монро
Фото: globallook
Незабвенная Мэрилин Монро, которую и по сей день миллионы поклонников считают олицетворением женственности, неоднократно признавалась, что жить не может без духов. А ее главной парфюмерной любовью был культовый аромат Chanel №5. Долгое время именно со знаменитой блондинкой это творение Эрнеста Бо, парфюмера русского королевского двора и по совместительству возлюбленного Коко Шанель, и ассоциировалось. Более того, это Монро вписала этот аромат в историю, когда на вопрос журналиста: «Что на вас надето, когда вы ложитесь спать?», ответила – «Несколько капель Chanel №5».
Мадонна
Фото: globallook
Певица всегда славилась своей экстравагантностью и даже непостоянством. Однако ароматам она предпочитает хранить верность! Судите сами: она до сих пор может время от времени нанести пару капель уже ставшего легендарным парфюма Folavril от Annick Goutal, который выпущен аж в 80-х годах прошлого века и до сих про пользуется неизменным уважением у ценителей высокой парфюмерии. Также Мадонне пришлась по душе одна из реинкарнаций «яда» от Dior – Poison Hypnotic.
Дженнифер Энистон
Фото: globallook
Звезда «Друзей» отдает предпочтение вечной классике, хоть и в современном звучании. В числе ее любимчиков числится пряный и при этом довольно оригинальный Concrete от Comme des Garcons, который она чередует с еще одним уже культовым запахом Miss Dior, созданным одноименным брендом.
Виктория Бекхэм
Фото: globallook
Вики – вечный кумир женщин. Утонченная, стильная, она, конечно же, предпочитает в первую очередь ароматы собственного косметического бренда, однако есть в ее парфюмерном гардеробе и «залетные» ласточки. Один из главных ее фаворитов – Room Service от Vilhelm Parfumerie, который она считает незаменимым, благодаря сбалансированной мускусно-цветочной композиции.
Алена Водонаева
Фото: globallook
Алена – женщина яркая и сильная, потому и духи выбирает соответствующие. Среди ее фаворитов – парфюмерные композиции от дома Montale. Особенно ею любимы White Musk и Mango Manga, которые она любит наслаивать друг на друга и тем самым получать свой индивидуальный запах.
Нино Нинидзе
Фото: starface
В одном из интервью возлюбленная Максима Виторгана призналась, что обожает ароматы, но в этом вопросе она проявляет завидное постоянство. «Еще в 19 лет влюбилась в аромат For Her от Narciso Rodrigues, и с тех пор мы вместе. Периодически, конечно, ему «изменяю», например, с Montale или Byredo Blanche», – пояснила она.
Екатерина Климова
Фото: starface
Российская артистка – настоящая покорительница мужских сердец. И ароматы выбирает соответствующие. Ее фаворит – L’Imperatrice 3 от Dolce & Gabbana. Что ж, императрице и аромат с соответствующим названием нужен!
Моника Беллуччи
Фото: globallook
Пленительная красотка Моника Беллуччи просто обожает «Черную орхидею» от Tom Ford. Этот роскошный аромат, созданный еще в 2006 году, полностью соответствует образу роковой итальянки. По ее словам, она предпочитает композиции с ванильными и табачными нотами, потому Black Orchid полностью соответствует ее вкусу.
Фото: globallook, starface, dpa
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