Целлюлит — можно ли от него избавиться или нужно научиться с ним жить

Какие бывают формы целлюлита

Формы целлюлита, как и причины, также бывают разные. В целом можно выделить 4 типа целлюлита.

Твердый целлюлит

При движении этот вид целлюлита не заметен визуально, при надавливании не увеличивается в объеме. Чаще всего бывает у женщин с развитым мышечным тонусом.

Мягкий целлюлит

Чаще всего бывает у женщин со слабым мышечным тонусом и слабостью соединительной ткани. Визуально кожа при таком виде целлюлита выглядит бугристой и растянутой.

Отечный целлюлит

Связан с нарушением кровоснабжения ткани и застойными явлениями. Зачастую располагается на нижних конечностях как следствие варикозного расширения век. Визуально похож на мягкую форму целлюлита.

Смешанный целлюлит

Представляет с собой смесь нескольких типов целлюлита, поэтому является самым распространенным явлением.

Какие бывают стадии развития целлюлита