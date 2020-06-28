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Целлюлит — можно ли от него избавиться или нужно научиться с ним жить

Целлюлит – одна из самых распространенных проблем, с которой борются многие женщины. И борьба эта почти никогда не бывает простой: проблема требует комплексного подхода, если вы решили избавиться от нее раз и навсегда. О том, какие подходы к его лечению есть – новый материал на Passion.ru.

Что такое целлюлит с медицинской точки зрения Целлюлит — это структурные изменения в подкожно-жировом слое, ведущие к нарушению микроциркуляции и лимфатического оттока, вызывающие застойные явления в жировой ткани и приводящие к ее дистрофии. Как такового термина «целлюлит» в медицине не существует, специалисты называют проблему «гиноидной липодистрофией».

Причины образования целлюлита

Венера Вострякова
Врач-косметолог австрийского центра здоровья Verba Mayr

Причин образования целлюлита много. Они могут быть как главными, так и второстепенными. К ним можно отнести:

  • Нарушение обмена веществ из-за неправильного питания.

  • Дефицит потребляемой чистой воды.

  • Гормональный дисбаланс. Женский половой гормон эстроген отвечает за отложение жира в подкожной клетчатке, при его повышении происходит интенсивное отложение жира в организме.

  • Малоподвижный образ жизни.

  • Генетический фактор. Предрасположенность к этому состоянию может передаваться по наследству.

  • Вредные привычки, среди которых в том числе и неправильное питание.

  • Прием лекарственных препаратов, в том числе снотворных и диуретиков.

  • Стрессы также могут нарушать обменные процессы.

Фото: freepik

Какие бывают формы целлюлита

Формы целлюлита, как и причины, также бывают разные. В целом можно выделить 4 типа целлюлита.

Твердый целлюлит

При движении этот вид целлюлита не заметен визуально, при надавливании не увеличивается в объеме. Чаще всего бывает у женщин с развитым мышечным тонусом.

Мягкий целлюлит

Чаще всего бывает у женщин со слабым мышечным тонусом и слабостью соединительной ткани. Визуально кожа при таком виде целлюлита выглядит бугристой и растянутой.

Отечный целлюлит

Связан с нарушением кровоснабжения ткани и застойными явлениями. Зачастую располагается на нижних конечностях как следствие варикозного расширения век. Визуально похож на мягкую форму целлюлита.

Смешанный целлюлит

Представляет с собой смесь нескольких типов целлюлита, поэтому является самым распространенным явлением.

Какие бывают стадии развития целлюлита

Константин Ипатов
Эстетист, специалист по аппаратной и мануальной коррекции фигуры Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице

Существует четыре стадии развития целлюлита. На первой стадии кожа визуально гладкая и не отличается по цвету от соседних участков, хотя иногда можно заметить небольшую отечность.

Когда наступает вторая стадия, появляется характерная «апельсиновая корка» — из-за дефицита кислорода в тканях и из-за того, что жидкость перестает выводиться лимфотоком.

О третьей стадии, микронодулярной, можно говорить, когда поврежденные жировые клетки начинают спаиваться в грозди и бугорки жира становятся видны невооруженным глазом.

Фото: depositphotos

Четвертая, макронодулярная, стадия (фиброзный целлюлит) — самая тяжелая и встречается достаточно редко. При ее наступлении формируются очень болезненные обширные отеки и рубцы. На этой стадии целлюлит возможно убрать только хирургическим путем, например посредством липосакции.

Можно ли вылечить целлюлит

Лечение целлюлита наиболее эффективно на начальных стадиях. Самые действенные способы борьбы с ним — технология HIFU и метод Farma T.E.B.

HIFU – это высокоинтенсивный фокусированный ультразвук, сочетающий в себе вакуумный массаж, RF-лифтинг и непосредственно технологию HIFU (high-intensity focused ultrasound). Суть данного метода заключается в том, что два ультразвуковых луча встречаются под кожей на заданной глубине, вызывая эффект кавитации (процесс образования в жидкости полостей, заполненных газом, паром или их смесью), что способствует разрушению жировой клетки, термической стимуляции выработки коллагена и мгновенной подтяжке кожи.

Фото: freepik

Метод Farma T.E.B. предназначен для электродного фармафореза, то есть введения через эпидермис на глубину до 10-12 см активных лекарственных и косметических средств. С помощью этого аппарата в организм вводятся концентрированные сыворотки, воздействующие исключительно на подкожно-жировую клетчатку, за счет чего клеточная мембрана жировой клетки становится более проницаемой, а обменные процессы активизируются.

Венера Вострякова
Врач-косметолог австрийского центра здоровья Verba Mayr

Методы в косметологии, помогающие эффективно бороться с целлюлитом, в первую очередь, включают в себя обертывания с применением согревающих компонентов, водорослей, грязи. Также эффективны инъекции озона и углекислого газа, метод эндермологии (вакуумно-роликовый массаж), антицеллюлитный массаж. Высокую результативность показала также процедура ультразвукового липолиза на аппарате Ulfit. Главное — подобрать для себя вместе с вашим врачом те процедуры, которые будут наиболее эффективны в индивидуальном случае. Однако следует помнить, что лечение целлюлита носит комплексный характер, поэтому одной-двумя процедурами тут не спастись.

Кроме того, нужно обратить внимание на питание. Необходимо ограничить потребление жирной пищи, богатой жирными кислотами и трансжирами. Также важно сократить употребление алкоголя, мучного, сладкого, кофе, быстрых углеводов, много пить чистой негазированной воды, включить в рацион больше овощей и фруктов.

Виктория Балтзаке
Врач-дерматолог телемедицинского сервиса «Доктор рядом»

В коррекции целлюлита применяются также хорошо зарекомендовавшие себя аппаратные медодики – криолиполиз, LPG, гидромассаж, RF, и инъекционные методики – мезороллер, уколы липолитиков. Хочется отметить, что все косметологические процедуры направлены на восстановление микроциркуляции; улучшение кровоснабжения (мануальный массаж и аппаратный); детоксикацию; лимфодренаж и снижение отечности тканей; укрепление стенки сосудов; стимуляцию мышц; улучшение тонуса кожи.

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Интенсивно укрепляющий гель Anti-Cellulite Gel Perfect Body Slimming And Firming, L.RAPHAEL, способствует уменьшению проявлений целлюлита и растяжек, улучшает эластичность кожи и борется с видимыми признаками ее старения. Экстракты кофеина, ментола и зелёного чая стимулируют микроциркуляцию крови, разгоняя избыток жира, помогают заметно повысить упругость и тонус кожи. Цена: 325 EUR

В домашних условиях необходимо делать себе массаж и наносить наружные средства для устранения целлюлита (в их состав обычно входит экстракт кофе, бурые морские водоросли, гинго билоба и прочие активные ингредиенты). Даже ежедневное нанесение крема массирующими движениями уже полезно для кожи и позитивно скажется на ее состоянии.

В заключение хочется добавить, что, даже если вы относитесь к тем счастливицам, которые не знают, что такое целлюлит, чтобы предотвратить его появление в будущем, вам рекомендованы профилактические процедуры: лимфодренаж, массаж и альгинатные обертывания. И конечно, стоит помнить, что здоровье и красота вашей кожи зависят не только от современных медицинских технологий, но и от здорового образа жизни, правильного питания и регулярной физической нагрузки.

Фото: depositphotos, freepik, предоставлены брендами

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